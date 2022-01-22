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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220122/yaponiya-1769044727.html
В Японии за сутки впервые выявили более 50 тысяч случаев COVID-19
В Японии за сутки впервые выявили более 50 тысяч случаев COVID-19 - РИА Новости, 22.01.2022
В Японии за сутки впервые выявили более 50 тысяч случаев COVID-19
Число новых заражений коронавирусом за сутки в Японии впервые с начала эпидемии превысило отметку в 50 тысяч, передает телеканал NHK. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T12:40
2022-01-22T12:40
распространение коронавируса
в мире
япония
канагава
осака (префектура)
коронавирус covid-19
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ТОКИО, 22 янв – РИА Новости. Число новых заражений коронавирусом за сутки в Японии впервые с начала эпидемии превысило отметку в 50 тысяч, передает телеканал NHK.Так, в Токио в субботу зафиксировано 11 227 новых заражений, в префектуре Осака – 7 375, Канагава – 3 408, Аити – 3 457.На фоне рекордных темпов прироста числа новых заражений с пятницы, 21 января, по 13 февраля в Токио, а также в 12 других префектурах начал действовать режим усиленных мер по предотвращению распространения коронавируса. Он позволяет местным администрациям самостоятельно принимать решение относительно сокращения часов работы торговых центров, супермаркетов, кафе и ресторанов, вводить ограничения по максимальному числу посетителей, а также накладывать запрет на продажу алкоголя в ресторанах и барах.Ранее в этом месяце режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом начал действовать в префектурах Окинава, Ямагути и Хиросиме. Он был введен по 31 января. Однако, по данным агентства Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах, 25 января может состояться заседание правительственной комиссии, на котором будет принято решение о продлении срока его действия.В минувший четверг общее число заражений с начала эпидемии в Японии превысило отметку в 2 миллиона человек.
https://ria.ru/20220122/koronavirus-1769018416.html
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в мире, япония, канагава, осака (префектура), коронавирус covid-19
12:40 22.01.2022
 
В Японии за сутки впервые выявили более 50 тысяч случаев COVID-19

В Японии впервые с начала пандемии за сутки выявили более 50 тысяч случаев COVID-19

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2 - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2 . Архивное фото
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ТОКИО, 22 янв – РИА Новости. Число новых заражений коронавирусом за сутки в Японии впервые с начала эпидемии превысило отметку в 50 тысяч, передает телеканал NHK.
Так, в Токио в субботу зафиксировано 11 227 новых заражений, в префектуре Осака – 7 375, Канагава – 3 408, Аити – 3 457.
На фоне рекордных темпов прироста числа новых заражений с пятницы, 21 января, по 13 февраля в Токио, а также в 12 других префектурах начал действовать режим усиленных мер по предотвращению распространения коронавируса. Он позволяет местным администрациям самостоятельно принимать решение относительно сокращения часов работы торговых центров, супермаркетов, кафе и ресторанов, вводить ограничения по максимальному числу посетителей, а также накладывать запрет на продажу алкоголя в ресторанах и барах.
Ранее в этом месяце режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом начал действовать в префектурах Окинава, Ямагути и Хиросиме. Он был введен по 31 января. Однако, по данным агентства Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах, 25 января может состояться заседание правительственной комиссии, на котором будет принято решение о продлении срока его действия.
В минувший четверг общее число заражений с начала эпидемии в Японии превысило отметку в 2 миллиона человек.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
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Распространение коронавирусаВ миреЯпонияКанагаваОсака (префектура)Коронавирус COVID-19
 
 
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