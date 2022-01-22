https://ria.ru/20220122/yaponiya-1769044727.html

В Японии за сутки впервые выявили более 50 тысяч случаев COVID-19

В Японии за сутки впервые выявили более 50 тысяч случаев COVID-19 - РИА Новости, 22.01.2022

В Японии за сутки впервые выявили более 50 тысяч случаев COVID-19

Число новых заражений коронавирусом за сутки в Японии впервые с начала эпидемии превысило отметку в 50 тысяч, передает телеканал NHK. РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T12:40

2022-01-22T12:40

2022-01-22T12:40

распространение коронавируса

в мире

япония

канагава

осака (префектура)

коронавирус covid-19

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ТОКИО, 22 янв – РИА Новости. Число новых заражений коронавирусом за сутки в Японии впервые с начала эпидемии превысило отметку в 50 тысяч, передает телеканал NHK.Так, в Токио в субботу зафиксировано 11 227 новых заражений, в префектуре Осака – 7 375, Канагава – 3 408, Аити – 3 457.На фоне рекордных темпов прироста числа новых заражений с пятницы, 21 января, по 13 февраля в Токио, а также в 12 других префектурах начал действовать режим усиленных мер по предотвращению распространения коронавируса. Он позволяет местным администрациям самостоятельно принимать решение относительно сокращения часов работы торговых центров, супермаркетов, кафе и ресторанов, вводить ограничения по максимальному числу посетителей, а также накладывать запрет на продажу алкоголя в ресторанах и барах.Ранее в этом месяце режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом начал действовать в префектурах Окинава, Ямагути и Хиросиме. Он был введен по 31 января. Однако, по данным агентства Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах, 25 января может состояться заседание правительственной комиссии, на котором будет принято решение о продлении срока его действия.В минувший четверг общее число заражений с начала эпидемии в Японии превысило отметку в 2 миллиона человек.

https://ria.ru/20220122/koronavirus-1769018416.html

япония

канагава

осака (префектура)

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в мире, япония, канагава, осака (префектура), коронавирус covid-19