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При взрыве на западе Афганистана погибли шесть человек
При взрыве на западе Афганистана погибли шесть человек - РИА Новости, 22.01.2022
При взрыве на западе Афганистана погибли шесть человек
По меньшей мере шесть человек погибли и 10 пострадали в результате взрыва в городе Герат на западе Афганистана, сообщил РИА Новости главврач центральной... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T18:54
2022-01-22T18:54
2022-01-22T18:54
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КАБУЛ, 22 янв - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли и 10 пострадали в результате взрыва в городе Герат на западе Афганистана, сообщил РИА Новости главврач центральной городской больницы Мохаммад Ареф Джалали.По словам врача, взрыв произошел в районе Хаджи Аббас. Один из очевидцев сообщил, что взорвалось транспортное средство, среди пассажиров были женщины и дети.
https://ria.ru/20220114/afganistan-1767806725.html
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в мире, афганистан, герат (провинция)
При взрыве на западе Афганистана погибли шесть человек
При взрыве на западе Афганистана погибли шесть человек, десять человек пострадали