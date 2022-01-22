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При взрыве на западе Афганистана погибли шесть человек
При взрыве на западе Афганистана погибли шесть человек - РИА Новости, 22.01.2022
При взрыве на западе Афганистана погибли шесть человек
По меньшей мере шесть человек погибли и 10 пострадали в результате взрыва в городе Герат на западе Афганистана, сообщил РИА Новости главврач центральной... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T18:54
2022-01-22T18:54
в мире
афганистан
герат (провинция)
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КАБУЛ, 22 янв - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли и 10 пострадали в результате взрыва в городе Герат на западе Афганистана, сообщил РИА Новости главврач центральной городской больницы Мохаммад Ареф Джалали.По словам врача, взрыв произошел в районе Хаджи Аббас. Один из очевидцев сообщил, что взорвалось транспортное средство, среди пассажиров были женщины и дети.
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в мире, афганистан, герат (провинция)
18:54 22.01.2022
 
При взрыве на западе Афганистана погибли шесть человек

При взрыве на западе Афганистана погибли шесть человек, десять человек пострадали

© AP Photo / Rahmat GulМашина скорой помощи в Кабуле
Машина скорой помощи в Кабуле - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© AP Photo / Rahmat Gul
Машина скорой помощи в Кабуле. Архивное фото
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КАБУЛ, 22 янв - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли и 10 пострадали в результате взрыва в городе Герат на западе Афганистана, сообщил РИА Новости главврач центральной городской больницы Мохаммад Ареф Джалали.
По словам врача, взрыв произошел в районе Хаджи Аббас. Один из очевидцев сообщил, что взорвалось транспортное средство, среди пассажиров были женщины и дети.
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В миреАфганистанГерат (провинция)
 
 
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