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Вучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимой
Вучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимой - РИА Новости, 22.01.2022
Вучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимой
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что информация о подготовке покушения на его жизнь не является особо значимой для граждан: они не хотят, чтоб мы... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T23:54
2022-01-22T23:54
в мире
сербия
мило джуканович
александр вучич
ана брнабич
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БЕЛГРАД, 22 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что информация о подготовке покушения на его жизнь не является особо значимой для граждан: они не хотят, чтоб мы нагружали их своими проблемами.Глава сербского МВД Александр Вулин заявил в пятницу, что лидер одного из наркокланов из Черногории собрал преступную группу для покушения на президента Сербии Александра Вучича. По словам Вулина, министерство 14 января получило от Европола оперативную информацию о подготовке интернациональной преступной группой покушения на жизнь президента Сербии. Глава МВД указал, что после получения этих данных Агентство безопасности и информирования (БИА, контрразведка Сербии) и полиция установили личности членов преступной группы. Выяснилось, что ее возглавляет глава "кавачского клана" из Черногории Радое Звицер, объявленный ранее властями Сербии в розыск.Министр обороны Небойша Стефанович уточнил в субботу, что информация о подготовке покушения на жизнь президента Сербии Александра Вучича всерьез воспринята госорганами, она получена от одной из стран ЕС. Министр добавил, что военные службы безопасности и спецподразделение "Кобры", которое охраняет главу государства, предпримут все меры для защиты Вучича. Другие члены правительства во главе с премьером Аной Брнабич также призвали усилить меры безопасности."Одна из стран ЕС доставила нам информацию, и они дали достаточно деталей. Но не думаю, что это занимает людей слишком сильно. Их больше интересуют собственные проблемы, и они не хотят жить еще и с нашими проблемами. Они хотят, чтобы мы решали их проблемы, а не нагружали их своими. Поэтому не думаю, что это особенно значимо для людей", - заявил Вучич в эфире TV Pink.Он уточнил, что получена информация о семи членах преступной группы и возможных источниках получения оружия для покушения, но подчеркнул, что эту информацию предстоит проверить правоохранительным и судебным органам."Я всегда скептичен по этому вопросу и не поднимаю панику. Это не так легко сделать", - подчеркнул глава государства и указал на эффективную работу служб безопасности Сербии.Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель в минувший четверг в эфире сербского телеканала, который транслируется и в Черногории, заявил, что черногорский президент Мило Джуканович и глава "кавачского" наркоклана Радое Звицер готовят ликвидацию Александра Вучича в первой половине февраля, и сослался на данные сербских служб безопасности. Демократическая партия социалистов Черногории в ответ на обвинение в адрес своего лидера, президента Джукановича, призвала запретить трансляцию TV Pink, в эфире которого было сделано заявление Шешеля.Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин сообщил в октябре 2021 года в интервью РИА Новости, что жизнь президента Сербии находится под угрозой из-за борьбы с наркомафией. По его словам, после раскрытия крупной ОПГ с большим числом жестоких убийств на счету у нее остались главари, которые находятся в бегах, среди них лидер "кавачского наркоклана" из Черногории Радое Звицер.
https://ria.ru/20220116/referendum-1768128640.html
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в мире, сербия, мило джуканович, александр вучич, ана брнабич
23:54 22.01.2022
 
Вучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимой

Президент Сербии Вучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимой

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Сербии Александр Вучич
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БЕЛГРАД, 22 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что информация о подготовке покушения на его жизнь не является особо значимой для граждан: они не хотят, чтоб мы нагружали их своими проблемами.
Глава сербского МВД Александр Вулин заявил в пятницу, что лидер одного из наркокланов из Черногории собрал преступную группу для покушения на президента Сербии Александра Вучича. По словам Вулина, министерство 14 января получило от Европола оперативную информацию о подготовке интернациональной преступной группой покушения на жизнь президента Сербии. Глава МВД указал, что после получения этих данных Агентство безопасности и информирования (БИА, контрразведка Сербии) и полиция установили личности членов преступной группы. Выяснилось, что ее возглавляет глава "кавачского клана" из Черногории Радое Звицер, объявленный ранее властями Сербии в розыск.
Президентский дворец в Белграде - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
16 января, 22:35
В Сербии закрылись участки на референдуме по изменениям в конституции
Министр обороны Небойша Стефанович уточнил в субботу, что информация о подготовке покушения на жизнь президента Сербии Александра Вучича всерьез воспринята госорганами, она получена от одной из стран ЕС. Министр добавил, что военные службы безопасности и спецподразделение "Кобры", которое охраняет главу государства, предпримут все меры для защиты Вучича. Другие члены правительства во главе с премьером Аной Брнабич также призвали усилить меры безопасности.
"Одна из стран ЕС доставила нам информацию, и они дали достаточно деталей. Но не думаю, что это занимает людей слишком сильно. Их больше интересуют собственные проблемы, и они не хотят жить еще и с нашими проблемами. Они хотят, чтобы мы решали их проблемы, а не нагружали их своими. Поэтому не думаю, что это особенно значимо для людей", - заявил Вучич в эфире TV Pink.
Он уточнил, что получена информация о семи членах преступной группы и возможных источниках получения оружия для покушения, но подчеркнул, что эту информацию предстоит проверить правоохранительным и судебным органам.
"Я всегда скептичен по этому вопросу и не поднимаю панику. Это не так легко сделать", - подчеркнул глава государства и указал на эффективную работу служб безопасности Сербии.
Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель в минувший четверг в эфире сербского телеканала, который транслируется и в Черногории, заявил, что черногорский президент Мило Джуканович и глава "кавачского" наркоклана Радое Звицер готовят ликвидацию Александра Вучича в первой половине февраля, и сослался на данные сербских служб безопасности. Демократическая партия социалистов Черногории в ответ на обвинение в адрес своего лидера, президента Джукановича, призвала запретить трансляцию TV Pink, в эфире которого было сделано заявление Шешеля.
Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин сообщил в октябре 2021 года в интервью РИА Новости, что жизнь президента Сербии находится под угрозой из-за борьбы с наркомафией. По его словам, после раскрытия крупной ОПГ с большим числом жестоких убийств на счету у нее остались главари, которые находятся в бегах, среди них лидер "кавачского наркоклана" из Черногории Радое Звицер.
Флаг Косово в Приштине - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
16 января, 14:44
В Косово прошла акция протеста из-за запрета референдума по конституции
 
В миреСербияМило ДжукановичАлександр ВучичАна Брнабич
 
 
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