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Политсоветники "нормандского" формата 25 января проведут встречу в Париже
Политсоветники "нормандского" формата 25 января проведут встречу в Париже - РИА Новости, 22.01.2022
Политсоветники "нормандского" формата 25 января проведут встречу в Париже
Политсоветники "нормандского" формата проведут очную встречу в Париже 25 января, от РФ будет замглавы АП Дмитрий Козак, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T16:31
2022-01-22T16:31
2022-01-22T16:31
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Политсоветники "нормандского" формата проведут очную встречу в Париже 25 января, от РФ будет замглавы АП Дмитрий Козак, сообщил РИА Новости источник в администрации президента."Политические советники нормандского формата проведут очную встречу в Париже 25 января, об этом предварительно договорились 6 января в Архангельском", - сообщил собеседник агентства.Ранее официальный представитель МИД Германии Андреа Зассе сообщила, что Берлин стремится провести встречу в "нормандском формате" и работает над проведением такой встречи, но даты по-прежнему нет.
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в мире, берлин (город), париж, дмитрий козак, мид германии, россия
Политсоветники "нормандского" формата 25 января проведут встречу в Париже
Политсоветники "нормандского" формата 25 января проведут очную встречу в Париже