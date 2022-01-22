https://ria.ru/20220122/vstrecha-1769065316.html

Политсоветники "нормандского" формата 25 января проведут встречу в Париже

Политсоветники "нормандского" формата 25 января проведут встречу в Париже - РИА Новости, 22.01.2022

Политсоветники "нормандского" формата 25 января проведут встречу в Париже

Политсоветники "нормандского" формата проведут очную встречу в Париже 25 января, от РФ будет замглавы АП Дмитрий Козак, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T16:31

2022-01-22T16:31

2022-01-22T16:31

в мире

берлин (город)

париж

дмитрий козак

мид германии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40805/33/408053349_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_1be75b2b52778a2a05fcbc4af58e7d2f.jpg

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Политсоветники "нормандского" формата проведут очную встречу в Париже 25 января, от РФ будет замглавы АП Дмитрий Козак, сообщил РИА Новости источник в администрации президента."Политические советники нормандского формата проведут очную встречу в Париже 25 января, об этом предварительно договорились 6 января в Архангельском", - сообщил собеседник агентства.Ранее официальный представитель МИД Германии Андреа Зассе сообщила, что Берлин стремится провести встречу в "нормандском формате" и работает над проведением такой встречи, но даты по-прежнему нет.

https://ria.ru/20220121/ukraina-1768869507.html

берлин (город)

париж

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, берлин (город), париж, дмитрий козак, мид германии, россия