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Путин и Зеленский вряд ли проведут встречу в Турции, считают эксперты
Путин и Зеленский вряд ли проведут встречу в Турции, считают эксперты - РИА Новости, 22.01.2022
Путин и Зеленский вряд ли проведут встречу в Турции, считают эксперты
Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский вряд ли проведут встречу в Турции, предложение об этом в основном служит... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T09:08
2022-01-22T09:10
в мире
киев
сирия
дмитрий песков
владимир зеленский
нато
ибрагим калын
россия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский вряд ли проведут встречу в Турции, предложение об этом в основном служит геополитическим целям турецкого лидера Тайипа Эрдогана, заявили РИА Новости эксперты.Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил о готовящемся визита Эрдогана на Украину в ближайшие недели. По его словам, Эрдоган также пригласил Путина и Зеленского в Турцию для обсуждения и урегулирования разногласий. Сам Эрдоган заявил, что хочет организовать встречу Путина и Зеленского с глазу на глаз."Хотя я вижу, почему Зеленский, возможно, пожелает принять приглашение Эрдогана, я не думаю, что есть какая-то возможность, что это сделает Путин. Приглашение со стороны Эрдогана говорит больше об Эрдогане и его ограниченном понимании мира, чем о напряженности между Россией и Украиной", - считает Гарет Дженкинс, старший научный сотрудник Совместного центра по изучению Шелкового пути при Институте политики безопасности и развития в Стокгольме.Он отмечает, что решение сложных политических проблем требует продолжительных контактов на более низком уровне, после чего уже лидеры встречаются на заключительных этапах. По мнению эксперта, одна из многих проблем во внешней политике Турции заключается в том, что Эрдоган полагает, что все вопросы могут быть решены в ходе личных встреч лидеров.Как подчеркивает Дженкинс, если страна хочет играть роль посредника в споре, то обе стороны должны доверять ей и считать беспристрастной. Турция, по его словам, не является такой страной.Профессор Вашингтонского института Ближнего Востока Бирол Башкан полагает, что нет причин, по которым Москву и Киев примут предложение Эрдогана. С точки зрения эксперта, инициатива об организации встречи является для президента Турции попыткой найти баланс в шаткой ситуации, в которой оказалась страна."Для Эрдогана отношения Турции с Россией, очевидно, являются жизненно важными. Но отношения Турции с США не менее важны. Поэтому он не может полностью поддержать Россию против Украины, но и не может сделать так, чтобы Турция заняла четкую позицию против России. Он пытается найти сбалансированную позицию между двумя странами. Он, должно быть, отчаянно надеется, что Турции не придется занимать четкую позицию в продолжающемся кризисе", - заявил Башкан.Тем не менее, эксперт не исключил возможность, что Россия и Турция найдут пути для продолжения рабочих отношений по Сирии.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220120/peskov-1768825599.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220120/erdogan-1768815567.html
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в мире, киев, сирия, дмитрий песков, владимир зеленский, нато, ибрагим калын, россия
09:08 22.01.2022 (обновлено: 09:10 22.01.2022)
 
Путин и Зеленский вряд ли проведут встречу в Турции, считают эксперты

Эксперты заявили, что президенты Путин и Зеленский вряд ли проведут встречу в Турции

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский вряд ли проведут встречу в Турции, предложение об этом в основном служит геополитическим целям турецкого лидера Тайипа Эрдогана, заявили РИА Новости эксперты.
Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил о готовящемся визита Эрдогана на Украину в ближайшие недели. По его словам, Эрдоган также пригласил Путина и Зеленского в Турцию для обсуждения и урегулирования разногласий. Сам Эрдоган заявил, что хочет организовать встречу Путина и Зеленского с глазу на глаз.
Заместитель руководителя Администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 22:56
Песков прокомментировал идею Эрдогана провести встречу Путина и Зеленского
"Хотя я вижу, почему Зеленский, возможно, пожелает принять приглашение Эрдогана, я не думаю, что есть какая-то возможность, что это сделает Путин. Приглашение со стороны Эрдогана говорит больше об Эрдогане и его ограниченном понимании мира, чем о напряженности между Россией и Украиной", - считает Гарет Дженкинс, старший научный сотрудник Совместного центра по изучению Шелкового пути при Институте политики безопасности и развития в Стокгольме.
Он отмечает, что решение сложных политических проблем требует продолжительных контактов на более низком уровне, после чего уже лидеры встречаются на заключительных этапах. По мнению эксперта, одна из многих проблем во внешней политике Турции заключается в том, что Эрдоган полагает, что все вопросы могут быть решены в ходе личных встреч лидеров.
Как подчеркивает Дженкинс, если страна хочет играть роль посредника в споре, то обе стороны должны доверять ей и считать беспристрастной. Турция, по его словам, не является такой страной.
Профессор Вашингтонского института Ближнего Востока Бирол Башкан полагает, что нет причин, по которым Москву и Киев примут предложение Эрдогана. С точки зрения эксперта, инициатива об организации встречи является для президента Турции попыткой найти баланс в шаткой ситуации, в которой оказалась страна.
"Для Эрдогана отношения Турции с Россией, очевидно, являются жизненно важными. Но отношения Турции с США не менее важны. Поэтому он не может полностью поддержать Россию против Украины, но и не может сделать так, чтобы Турция заняла четкую позицию против России. Он пытается найти сбалансированную позицию между двумя странами. Он, должно быть, отчаянно надеется, что Турции не придется занимать четкую позицию в продолжающемся кризисе", - заявил Башкан.
Тем не менее, эксперт не исключил возможность, что Россия и Турция найдут пути для продолжения рабочих отношений по Сирии.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 20:46В мире
Эрдоган предложил устроить встречу Путина и Зеленского "с глазу на глаз"
 
В миреКиевСирияДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийНАТОИбрагим КалынРоссия
 
 
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