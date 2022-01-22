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Автоэксперт назвал пять привычек, которые спасут водителю жизнь
Автоэксперт назвал пять привычек, которые спасут водителю жизнь - РИА Новости, 22.01.2022
Автоэксперт назвал пять привычек, которые спасут водителю жизнь
Каждый водитель, прежде чем сесть за рубль должен, во-первых, визуально проверить давление в шинах, заявил в беседе с агентством "Прайм" руководитель отдела... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T01:15
2022-01-22T01:15
общество
авилон
авто
россия
павел червяков
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Каждый водитель, прежде чем сесть за рубль должен, во-первых, визуально проверить давление в шинах, заявил в беседе с агентством "Прайм" руководитель отдела продаж одного из подразделений группы "Авилон" Павел Червяков.По его словам, это одна из пяти главных привычек каждого водителя. Еще одна — пристегиваться в машине. По словам автоэксперта, важно не отвлекаться от дороги во время движения на еду, курение, а также разговоры по телефону. Если нужно поговорить, лучше остановиться, съехав на обочину, посоветовал Червяков.Кроме того, водитель не должен забывать про необходимость регулярного техосблуживания автомобиля. Проверять периодически состояние аккумулятора, тормозной системы, ходовой части, уровень моторного масла — значит, исключить риски аварий. Собеседник агентства также обратил внимание на правильное положение рук на рулевом колесе, поскольку эта привычка очень серьезно влияет на процесс управления автомобилем."Оно позволяет максимально быстро и оперативно вращать рулем и реагировать в условиях внештатной ситуации. Установлены правила, которые описаны во всех учебниках по вождению. Например, нужно придерживаться определенного угла сгибания локтя, учитывать, как правильно перекладывать руки при вращении рулевого колеса. В критической ситуации эти знания позволят водителю спасти свою жизнь и жизнь пассажиров, так как он потратит гораздо меньше времени на лишние действия и сможет совершить маневр", — заключил Червяков.
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общество, авилон , авто, россия, павел червяков
01:15 22.01.2022
 
Автоэксперт назвал пять привычек, которые спасут водителю жизнь

Автоэксперт Червяков: привычка пристегиваться в машине может спасти человеку жизнь

© РИА Новости / Перейти в фотобанкАвтомобили
Автомобили - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Каждый водитель, прежде чем сесть за рубль должен, во-первых, визуально проверить давление в шинах, заявил в беседе с агентством "Прайм" руководитель отдела продаж одного из подразделений группы "Авилон" Павел Червяков.
По его словам, это одна из пяти главных привычек каждого водителя. Еще одна — пристегиваться в машине. По словам автоэксперта, важно не отвлекаться от дороги во время движения на еду, курение, а также разговоры по телефону. Если нужно поговорить, лучше остановиться, съехав на обочину, посоветовал Червяков.
Кроме того, водитель не должен забывать про необходимость регулярного техосблуживания автомобиля. Проверять периодически состояние аккумулятора, тормозной системы, ходовой части, уровень моторного масла — значит, исключить риски аварий. Собеседник агентства также обратил внимание на правильное положение рук на рулевом колесе, поскольку эта привычка очень серьезно влияет на процесс управления автомобилем.
"Оно позволяет максимально быстро и оперативно вращать рулем и реагировать в условиях внештатной ситуации. Установлены правила, которые описаны во всех учебниках по вождению. Например, нужно придерживаться определенного угла сгибания локтя, учитывать, как правильно перекладывать руки при вращении рулевого колеса. В критической ситуации эти знания позволят водителю спасти свою жизнь и жизнь пассажиров, так как он потратит гораздо меньше времени на лишние действия и сможет совершить маневр", — заключил Червяков.
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ОбществоАвилонАвтоРоссияПавел Червяков
 
 
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