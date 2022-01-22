https://ria.ru/20220122/voyna-1769030503.html

Глава ВМС Германии заявил о риске континентальной войны в течение 10-20 лет

Глава ВМС Германии заявил о риске континентальной войны в течение 10-20 лет - РИА Новости, 22.01.2022

Глава ВМС Германии заявил о риске континентальной войны в течение 10-20 лет

Глава ВМС ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах заявил, что следующая континентальная война, возможно, будет в ближайшие несколько десятилетий. РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T09:48

2022-01-22T09:48

2022-01-22T18:05

в мире

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германия

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Глава ВМС ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах заявил, что следующая континентальная война, возможно, будет в ближайшие несколько десятилетий."Я считаю, что (континентальная) война будет, возможно, не в течение ближайших двух-трех лет, но в следующие десять-двадцать лет", — сказал Шёнбах в ходе конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара.В связи с этим вице-адмирал отметил, что, по его мнению, двусторонние партнерства "ничего не значат." Страны должны создавать "более тесные союзы", считает Шёнбах.

https://ria.ru/20220122/ssha-1768946291.html

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в мире, безопасность, германия