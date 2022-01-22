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Глава ВМС Германии заявил о риске континентальной войны в течение 10-20 лет
Глава ВМС Германии заявил о риске континентальной войны в течение 10-20 лет - РИА Новости, 22.01.2022
Глава ВМС Германии заявил о риске континентальной войны в течение 10-20 лет
Глава ВМС ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах заявил, что следующая континентальная война, возможно, будет в ближайшие несколько десятилетий. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T09:48
2022-01-22T09:48
2022-01-22T18:05
в мире
безопасность
германия
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Глава ВМС ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах заявил, что следующая континентальная война, возможно, будет в ближайшие несколько десятилетий."Я считаю, что (континентальная) война будет, возможно, не в течение ближайших двух-трех лет, но в следующие десять-двадцать лет", — сказал Шёнбах в ходе конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара.В связи с этим вице-адмирал отметил, что, по его мнению, двусторонние партнерства "ничего не значат." Страны должны создавать "более тесные союзы", считает Шёнбах.
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в мире, безопасность, германия
09:48 22.01.2022 (обновлено: 18:05 22.01.2022)
Глава ВМС Германии заявил о риске континентальной войны в течение 10-20 лет
Глава ВМС Германии Шенбах допустил континентальную войну в ближайшие 10-20 лет
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Глава ВМС ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах заявил, что следующая континентальная война, возможно, будет в ближайшие несколько десятилетий.
"Я считаю, что (континентальная) война будет, возможно, не в течение ближайших двух-трех лет, но в следующие десять-двадцать лет", — сказал Шёнбах в ходе конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара.
В связи с этим вице-адмирал отметил, что, по его мнению, двусторонние партнерства "ничего не значат." Страны должны создавать "более тесные союзы", считает Шёнбах.