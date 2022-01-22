https://ria.ru/20220122/voskresensk-1769085225.html

Замглавы Воскресенска арестовали по обвинению в получении взятки

Замглавы Воскресенска арестовали по обвинению в получении взятки - РИА Новости, 22.01.2022

Замглавы Воскресенска арестовали по обвинению в получении взятки

Замглавы администрации подмосковного Воскресенска арестован по обвинению в получении взятки от коммерсанта за помощь в победе на аукционе, сообщила помощник... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T20:46

2022-01-22T20:46

2022-01-22T21:56

происшествия

воскресенск

россия

московская область (подмосковье)

ольга врадий

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Замглавы администрации подмосковного Воскресенска арестован по обвинению в получении взятки от коммерсанта за помощь в победе на аукционе, сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий."Предъявлено обвинение заместителю главы г. о. Воскресенск. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказала Врадий. Максимальная санкция — лишение свободы на 12 лет.По данным следствия, в марте 2021 года обвиняемый получил от предпринимателя через посредника 160 тысяч рублей за помощь в победе в электронном аукционе на право выполнения работ по ремонту асфальта во дворах и внутриквартальных проездах Воскресенска.В Telegram-канале подмосковной прокуратуры сообщается, что мужчина арестован до 20 марта 2022 года.Источник в правоохранительных органах ранее сообщал, что речь идет об Александре Савкине. Согласно информации на сайте администрации, Савкин курирует вопросы благоустройства территорий, транспорта и дорожного хозяйства, строительства, экологии, муниципального контроля, архитектуры и градостроительства.

https://ria.ru/20220122/arest-1769038352.html

воскресенск

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, воскресенск, россия, московская область (подмосковье), ольга врадий