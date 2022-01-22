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В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных
В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных - РИА Новости, 22.01.2022
В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных
Трое местных военных ранены в результате обстрелов со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинциях Идлиб и Алеппо на севере Сирии,... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T22:39
2022-01-22T22:39
в мире
сирия
идлиб (мухафаза)
россия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Трое местных военных ранены в результате обстрелов со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинциях Идлиб и Алеппо на севере Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо – один обстрел, в провинции Идлиб – два обстрела. В провинции Алеппо в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Текад по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Басратун, ранен один сирийский военнослужащий", - сказал он.Кроме того, в провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Небель, ранен один сирийский военнослужащий."Также в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Халлуба по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Эль-Фататуат, ранен сирийский военнослужащий", - добавил Журавлев.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, сирия, идлиб (мухафаза), россия
22:39 22.01.2022
 
В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных

В Идлибе и Алеппо террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех сирийских военных

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСирийский военный
Сирийский военный - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Сирийский военный . Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Трое местных военных ранены в результате обстрелов со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинциях Идлиб и Алеппо на севере Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.
"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо – один обстрел, в провинции Идлиб – два обстрела. В провинции Алеппо в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Текад по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Басратун, ранен один сирийский военнослужащий", - сказал он.
Кроме того, в провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Небель, ранен один сирийский военнослужащий.
"Также в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Халлуба по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Эль-Фататуат, ранен сирийский военнослужащий", - добавил Журавлев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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