https://ria.ru/20220122/voennye-1769092137.html

В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных

В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных - РИА Новости, 22.01.2022

В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных

Трое местных военных ранены в результате обстрелов со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинциях Идлиб и Алеппо на севере Сирии,... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T22:39

2022-01-22T22:39

2022-01-22T22:39

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Трое местных военных ранены в результате обстрелов со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинциях Идлиб и Алеппо на севере Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Алеппо – один обстрел, в провинции Идлиб – два обстрела. В провинции Алеппо в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Текад по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Басратун, ранен один сирийский военнослужащий", - сказал он.Кроме того, в провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Небель, ранен один сирийский военнослужащий."Также в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Халлуба по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Эль-Фататуат, ранен сирийский военнослужащий", - добавил Журавлев.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20220122/siriya-1769085507.html

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в мире, сирия, идлиб (мухафаза), россия