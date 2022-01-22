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Посольство США продолжает выдавать визы космонавтам, заявили в дипмиссии

Посольство США продолжает выдавать визы космонавтам, заявили в дипмиссии - РИА Новости, 22.01.2022

Посольство США продолжает выдавать визы космонавтам, заявили в дипмиссии

Посольство США прилагает возможные усилия, чтобы продолжать выдавать в России визы космонавтам даже при ограниченном штате сотрудников, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T18:34

2022-01-22T18:34

2022-01-22T18:34

сша

москва

дмитрий рогозин

наса

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

николай чуб

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Посольство США прилагает возможные усилия, чтобы продолжать выдавать в России визы космонавтам даже при ограниченном штате сотрудников, заявил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц.Ранее источник РИА Новости сообщил, что США без объяснения причин не выдали визу российскому космонавту Николаю Чубу, который собирался пройти подготовку в Космическом центре имени Джонсона перед полетом на МКС весной 2023 года. Такую подготовку, связанную в том числе с изучением американского сегмента станции, проходят все российские космонавты. Позднее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что запросит главу НАСА Билла Нельсона об этой ситуации.В посольстве подчеркнули, что согласно правилам они "не могут комментировать отдельные случаи оформления виз" ."Однако Соединенные Штаты ценят важное двустороннее сотрудничество по Международной космической станции. И несмотря на серьезные кадровые проблемы, посольство в Москве продолжает уделять внимание оформлению виз для космонавтов, чтобы они могли своевременно встречаться со своими коллегами из НАСА", - сказал Ребхольц.

https://radiosputnik.ria.ru/20220122/viza-1769038515.html

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