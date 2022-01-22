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Рогозин запросит позицию НАСА по ситуации с отказом в визе космонавту Чубу
Рогозин запросит позицию НАСА по ситуации с отказом в визе космонавту Чубу - РИА Новости, 22.01.2022
Рогозин запросит позицию НАСА по ситуации с отказом в визе космонавту Чубу
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что собирается запросить главу НАСА по ситуации с космонавтом Николаем Чубом, которому США отказали в визе. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T10:28
2022-01-22T10:28
сша
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что собирается запросить главу НАСА по ситуации с космонавтом Николаем Чубом, которому США отказали в визе."А вот это совсем не дело. Запрошу позицию главы НАСА по этому инциденту", - написал Рогозин в Twitter.Ранее источник РИА Новости сообщил, что США без объяснения причин не выдали визу российскому космонавту Чубу, который собирался пройти подготовку в Космическом центре имени Джонсона перед своим полетом на Международную космическую станцию весной 2023 года. Такую подготовку, связанную, в том числе с изучением американского сегмента МКС, проходят все российские космонавты.Чуб пришел в российский отряд космонавтов в 2012 году, опыта полетов у него пока нет. Ранее сообщалось, что вместе с опытным космонавтом Олегом Кононенко и ещё одним новичком Андреем Федяевым он назначен в экипаж корабля "Союз МС-23", который отправится к станции весной 2023 года.
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сша, наса, роскосмос, космос - риа наука, николай чуб
10:28 22.01.2022
 
Рогозин запросит позицию НАСА по ситуации с отказом в визе космонавту Чубу

Глава "Роскосмоса" Рогозин запросит позицию НАСА по ситуации с космонавтом Чубом

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что собирается запросить главу НАСА по ситуации с космонавтом Николаем Чубом, которому США отказали в визе.
"А вот это совсем не дело. Запрошу позицию главы НАСА по этому инциденту", - написал Рогозин в Twitter.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что США без объяснения причин не выдали визу российскому космонавту Чубу, который собирался пройти подготовку в Космическом центре имени Джонсона перед своим полетом на Международную космическую станцию весной 2023 года. Такую подготовку, связанную, в том числе с изучением американского сегмента МКС, проходят все российские космонавты.
Чуб пришел в российский отряд космонавтов в 2012 году, опыта полетов у него пока нет. Ранее сообщалось, что вместе с опытным космонавтом Олегом Кононенко и ещё одним новичком Андреем Федяевым он назначен в экипаж корабля "Союз МС-23", который отправится к станции весной 2023 года.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 09:27
Комиссия утвердила экипажи МКС на 2022-2024 годы
 
СШАНАСАРоскосмосКосмос - РИА НаукаНиколай Чуб
 
 
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