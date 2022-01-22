https://ria.ru/20220122/viza-1769033246.html

Рогозин запросит позицию НАСА по ситуации с отказом в визе космонавту Чубу

Рогозин запросит позицию НАСА по ситуации с отказом в визе космонавту Чубу - РИА Новости, 22.01.2022

Рогозин запросит позицию НАСА по ситуации с отказом в визе космонавту Чубу

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что собирается запросить главу НАСА по ситуации с космонавтом Николаем Чубом, которому США отказали в визе. РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T10:28

2022-01-22T10:28

2022-01-22T10:28

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что собирается запросить главу НАСА по ситуации с космонавтом Николаем Чубом, которому США отказали в визе."А вот это совсем не дело. Запрошу позицию главы НАСА по этому инциденту", - написал Рогозин в Twitter.Ранее источник РИА Новости сообщил, что США без объяснения причин не выдали визу российскому космонавту Чубу, который собирался пройти подготовку в Космическом центре имени Джонсона перед своим полетом на Международную космическую станцию весной 2023 года. Такую подготовку, связанную, в том числе с изучением американского сегмента МКС, проходят все российские космонавты.Чуб пришел в российский отряд космонавтов в 2012 году, опыта полетов у него пока нет. Ранее сообщалось, что вместе с опытным космонавтом Олегом Кононенко и ещё одним новичком Андреем Федяевым он назначен в экипаж корабля "Союз МС-23", который отправится к станции весной 2023 года.

https://ria.ru/20220120/kosmonavty-1768670087.html

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сша, наса, роскосмос, космос - риа наука, николай чуб