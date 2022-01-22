https://ria.ru/20220122/viza-1769025136.html

США не выдали визу российскому космонавту, сообщил источник

США не выдали визу российскому космонавту, сообщил источник - РИА Новости, 22.01.2022

США не выдали визу российскому космонавту, сообщил источник

Американские власти отказали российскому космонавту Николаю Чубу в визе без объяснения причин, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T08:48

2022-01-22T08:48

2022-01-22T10:28

в мире

сша

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

олег кононенко

николай чуб

россия

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Американские власти отказали российскому космонавту Николаю Чубу в визе без объяснения причин, сообщил РИА Новости информированный источник."Космонавту Николаю Чубу, полет которого на Международную космическую станцию планируется весной 2023 года, отказали в выдаче въездной визы в США без объяснения причин", — сказал собеседник агентства.Он пояснил, что традиционно все российские участники экспедиции проходят подготовку в Космическом центре имени Джонсона перед полетами на МКС. Они изучают в том числе устройство американского сегмента станции точно так же, как астронавты из США готовятся в России.Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что сделает запрос в НАСА по этой ситуации.Николай Чуб пришел в российский отряд в 2012 году, он должен отправиться в космос впервые. Ранее сообщалось, что вместе с опытным космонавтом Олегом Кононенко и еще одним новичком Андреем Федяевым они составят экипаж корабля "Союз МС-23", который отправится к станции весной 2023-го.

https://ria.ru/20211231/vizy-1766260110.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200221/1565080077.html

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в мире, сша, роскосмос, международная космическая станция (мкс), олег кононенко, николай чуб, россия