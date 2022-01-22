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США не выдали визу российскому космонавту, сообщил источник
США не выдали визу российскому космонавту, сообщил источник - РИА Новости, 22.01.2022
США не выдали визу российскому космонавту, сообщил источник
Американские власти отказали российскому космонавту Николаю Чубу в визе без объяснения причин, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T08:48
2022-01-22T10:28
в мире
сша
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
олег кононенко
николай чуб
россия
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Американские власти отказали российскому космонавту Николаю Чубу в визе без объяснения причин, сообщил РИА Новости информированный источник."Космонавту Николаю Чубу, полет которого на Международную космическую станцию планируется весной 2023 года, отказали в выдаче въездной визы в США без объяснения причин", — сказал собеседник агентства.Он пояснил, что традиционно все российские участники экспедиции проходят подготовку в Космическом центре имени Джонсона перед полетами на МКС. Они изучают в том числе устройство американского сегмента станции точно так же, как астронавты из США готовятся в России.Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что сделает запрос в НАСА по этой ситуации.Николай Чуб пришел в российский отряд в 2012 году, он должен отправиться в космос впервые. Ранее сообщалось, что вместе с опытным космонавтом Олегом Кононенко и еще одним новичком Андреем Федяевым они составят экипаж корабля "Союз МС-23", который отправится к станции весной 2023-го.
https://ria.ru/20211231/vizy-1766260110.html
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в мире, сша, роскосмос, международная космическая станция (мкс), олег кононенко, николай чуб, россия
08:48 22.01.2022 (обновлено: 10:28 22.01.2022)
 
США не выдали визу российскому космонавту, сообщил источник

Источник заявил, что США не выдали визу космонавту Николаю Чубу без объяснения причин

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКосмонавт "Роскосмоса" Николай Чуб
Космонавт Роскосмоса Николай Чуб - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Космонавт "Роскосмоса" Николай Чуб. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Американские власти отказали российскому космонавту Николаю Чубу в визе без объяснения причин, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Космонавту Николаю Чубу, полет которого на Международную космическую станцию планируется весной 2023 года, отказали в выдаче въездной визы в США без объяснения причин", — сказал собеседник агентства.
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Он пояснил, что традиционно все российские участники экспедиции проходят подготовку в Космическом центре имени Джонсона перед полетами на МКС. Они изучают в том числе устройство американского сегмента станции точно так же, как астронавты из США готовятся в России.
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что сделает запрос в НАСА по этой ситуации.
Николай Чуб пришел в российский отряд в 2012 году, он должен отправиться в космос впервые. Ранее сообщалось, что вместе с опытным космонавтом Олегом Кононенко и еще одним новичком Андреем Федяевым они составят экипаж корабля "Союз МС-23", который отправится к станции весной 2023-го.
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