https://ria.ru/20220122/vino-1768746896.html

Залили вином: почему Украина и Китай закупают российское

Залили вином: почему Украина и Китай закупают российское - РИА Новости, 22.01.2022

Залили вином: почему Украина и Китай закупают российское

География отечественных вин расширяется. Особенно они пришлись по вкусу в странах ближнего зарубежья и Азии. Бутылки с премиальным и выдержанным закупила даже... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T08:00

2022-01-22T08:00

2022-01-22T08:04

экономика

италия

франция

снг

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

евразийский экономический союз

леонид попович

россия

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Ирина Бадмаева. География отечественных вин расширяется. Особенно они пришлись по вкусу в странах ближнего зарубежья и Азии. Бутылки с премиальным и выдержанным закупила даже Франция. Но больше всех импортируют украинцы и китайцы. О перспективах российского винного экспорта — в материале РИА Новости.Винные рекиПоставки за границу выросли почти на треть, подсчитали в федеральном центре Минсельхоза "Агроэкспорт". В денежном выражении — до 13 миллионов долларов.Покупатели — в тридцати странах. Львиная доля приходится на Украину, которая потратила на российское вино свыше пяти миллионов долларов. Южная Осетия и Китай выложили почти по полтора миллиона. Оценили отечественный продукт в Казахстане и Латвии.Причем список импортеров постоянно расширяется. Несколько предприятий вышли на рынки Монголии и Словении.В России виноделие сосредоточено в Краснодарском крае. Здесь 45 процентов всего объема производства, отсюда экспортируют в 20 государств.Например, местная "Фанагория" удвоила выпуск премиальных выдержанных вин. Их приобретает даже Франция. А "Кубань-Вино" впервые отправила игристое в Уганду. И объемы, и ассортимент планируют расширить. В прошлом году компания открыла сразу девять направлений.Это тот редкий случай, когда пандемия помогла. Зарубежное виноделие сильно пострадало. В Италии, Испании и Франции ситуацию усугубил неурожай, а эти страны составляют 45 процентов мирового производства. В Новой Зеландии виноград погубили заморозки. Падение — на 20 процентов, до двух с половиной гектолитров.Неудивительно, что поставщики подняли цены. На 60 процентов выросли расходы на пробки, капсулы, винтовые колпачки, на 50 — этикетки, на 20 — стеклотара, на 80 — упаковка (короба и разделители)."Импорт подорожал, и поставок из Европы стало меньше. Это на руку участникам Евразийского экономического союза. В том числе отечественным производителям в ценовой категории пятьсот рублей за бутылку", — поясняет Никита Долгий, управляющий партнер фирмы в сфере инвестиционного консалтинга и управления активами Wolfline Capital.Продукция made in Russia очень нравится зарубежным покупателям. "Цены на отечественные вина ниже из-за девальвации рубля", — отмечает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.Не стоит сбрасывать со счетов и удачную маркетинговую стратегию, добавляет он.С прицелом на будущие поставкиВ 2022-м отечественные виноделы смогут увеличить долю на рынке, прогнозируют аналитики. Из-за нехватки бургундского или напа-каберне менее известные российские бренды станут чаще появляться на полках иностранных магазинов."Агроэкспорт" считает, что в ближайшие годы винный импорт превысит 25 миллионов долларов. Среди перспективных направлений — страны СНГ (Беларусь, Казахстан) и Азии (Китай, Япония, Гонконг, Республика Корея, Тайвань, Вьетнам)Положительная динамика сохранится и в будущем, полагает глава Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. Однако не в таких масштабах — больше внимания уделят внутреннему рынку.Нужно понимать, что качественное вино не может стоить дешево. За красивыми этикетками и богатыми ароматами — очень нелегкий труд.Прежде чем товар попадет в розницу, нужно вырастить виноград, собрать. Затем — тщательная сортировка, вручную либо с помощью специальных механизмов. После — алкогольная ферментация (брожение). Наконец бутилирование и — в магазины или на выдержку, чтобы вино обогатилось.И время тут действительно деньги. Для вызревания определенных сортов требуется 72 месяца. То есть на этот срок доход приходится замораживать.Виноделы сейчас модернизируют оборудование и погреба, запасаются сырьем. По российскому закону вино можно изготавливать только из винограда, выращенного на территории страны. Все, что из импортного материала, не считается отечественным товаром.К слову, некоторые российские бренды вполне можно принять за французские. У других характер совершенно не похож на заграничный, но не менее интересный.Для качественного винограда необходимы хорошие саженцы. Их до сих пор привозят из Европы.В Старом Свете также закупают деревянные бочки. Но служат они всего четыре года. Добавляем сюда расходы на импортное оборудование, транспорт — и себестоимость взлетает. Плюс накрутка ретейлеров — вот вам и пятьсот рублей в рознице.Винодельческие европейские предприятия еще в конце декабря заявили, что в 2022-м повысят закупочные цены. Ожидается, что к весне рост составит 20-25 процентов. А как показывает практика, когда дорожают импортные товары, следом подтягиваются российские.

https://ria.ru/20210822/tovary-1746598384.html

https://ria.ru/20210912/shampanskoe-1749410760.html

италия

франция

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экономика, италия, франция, снг, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), евразийский экономический союз, леонид попович, россия, артем деев