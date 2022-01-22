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Посол России допустил усиление военного сотрудничества с Венесуэлой
Посол России допустил усиление военного сотрудничества с Венесуэлой - РИА Новости, 23.01.2022
Посол России допустил усиление военного сотрудничества с Венесуэлой
Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров допустил, что в случае усиления давления США Каракас и Москва могут нарастить военное сотрудничество, "портовая РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-22T23:09
2022-01-23T00:02
в мире
сша
венесуэла
москва
сергей рябков
youtube
латинская америка
россия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров допустил, что в случае усиления давления США Каракас и Москва могут нарастить военное сотрудничество, "портовая инфраструктура здесь есть"."Безусловно", - сказал он в эфире YouTube канала "Соловьев Live", отвечая на вопрос, мог бы Каракас в случае резкого ухудшения отношений между Россией и США найти для Москвы не только политическую форму поддержки, но и военно-техническую."С тех самых первых минут истерики, которая случилась на Западе, в Америке, после слов заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, мне звонили венесуэльские политики и члены кабинета министров, я с ними встречался, и они говорили о своей однозначной - и без колебаний - поддержке, поскольку они прошли все это и проходят вместе с нами. Вот эта форма беспрецедентного давления с использованием незаконных ограничительных мер, с использованием клеветы, травли на международной арене, всех имеющихся в арсенале наших западных партнеров способов давления - они со всем этим в полном объеме сталкиваются", - пояснил дипломат.Что касается конкретных форм взаимодействия, их, по словам посла, на самом деле множество."В Венесуэле достаточно развитая портовая инфраструктура. Здесь есть и глубоководные порты, здесь есть и гражданские порты, есть различные базы военно-морского флота венесуэльского. Все здесь для необходимости имеется. Другое дело, что тема эта достаточно чувствительная. Более того, сюда приходили наши авианесущие крейсеры, ракетные крейсеры, и ничего сверхнеобычного в этом мы абсолютно не видим", - добавил он.В начале беседы посол подчеркнул, что размещение российских военных баз в Венесуэле невозможно по конституции страны."Что касается военных баз российских, то это же очевидно. Для этого достаточно заглянуть в конституцию Венесуэлы, где прямо сказано, что военных баз на территории быть не должно и не может", - указал он.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о возможности размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, отметил, что Штаты дадут решительный ответ, если Россия будет размещать свои войска в Латинской Америке.
https://ria.ru/20220121/oruzhie-1768922424.html
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в мире, сша, венесуэла, москва, сергей рябков, youtube, латинская америка, россия, джейк салливан
23:09 22.01.2022 (обновлено: 00:02 23.01.2022)
 
Посол России допустил усиление военного сотрудничества с Венесуэлой

Посол России в Венесуэле: Каракас может расширить военное сотрудничество с Москвой

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Национальную ассамблею Венесуэлы
Вид на Национальную ассамблею Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на Национальную ассамблею Венесуэлы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров допустил, что в случае усиления давления США Каракас и Москва могут нарастить военное сотрудничество, "портовая инфраструктура здесь есть".
"Безусловно", - сказал он в эфире YouTube канала "Соловьев Live", отвечая на вопрос, мог бы Каракас в случае резкого ухудшения отношений между Россией и США найти для Москвы не только политическую форму поддержки, но и военно-техническую.
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"С тех самых первых минут истерики, которая случилась на Западе, в Америке, после слов заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, мне звонили венесуэльские политики и члены кабинета министров, я с ними встречался, и они говорили о своей однозначной - и без колебаний - поддержке, поскольку они прошли все это и проходят вместе с нами. Вот эта форма беспрецедентного давления с использованием незаконных ограничительных мер, с использованием клеветы, травли на международной арене, всех имеющихся в арсенале наших западных партнеров способов давления - они со всем этим в полном объеме сталкиваются", - пояснил дипломат.
Что касается конкретных форм взаимодействия, их, по словам посла, на самом деле множество.
Венесуэле достаточно развитая портовая инфраструктура. Здесь есть и глубоководные порты, здесь есть и гражданские порты, есть различные базы военно-морского флота венесуэльского. Все здесь для необходимости имеется. Другое дело, что тема эта достаточно чувствительная. Более того, сюда приходили наши авианесущие крейсеры, ракетные крейсеры, и ничего сверхнеобычного в этом мы абсолютно не видим", - добавил он.
В начале беседы посол подчеркнул, что размещение российских военных баз в Венесуэле невозможно по конституции страны.
"Что касается военных баз российских, то это же очевидно. Для этого достаточно заглянуть в конституцию Венесуэлы, где прямо сказано, что военных баз на территории быть не должно и не может", - указал он.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о возможности размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, отметил, что Штаты дадут решительный ответ, если Россия будет размещать свои войска в Латинской Америке.
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В миреСШАВенесуэлаМоскваСергей РябковYouTubeЛатинская АмерикаРоссияДжейк Салливан
 
 
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