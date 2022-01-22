https://ria.ru/20220122/vaktsina-1769087505.html
В Псковской области закончилась вакцина "Спутник Лайт"
В Псковской области закончилась вакцина "Спутник Лайт" - РИА Новости, 22.01.2022
В Псковской области закончилась вакцина "Спутник Лайт"
Запас вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" закончился в Псковской области, сроки поставки препарата пока неизвестны, сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T21:16
2022-01-22T21:16
2022-01-22T21:19
распространение коронавируса
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опочецкий район
псковская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
михаил ведерников
коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Запас вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" закончился в Псковской области, сроки поставки препарата пока неизвестны, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников."Информирую, что "Спутник Лайт" в регионе полностью закончился. Данных о новых поставках пока нет", - написал он в своем Instagram-аккаунте.Как напомнил Ведерников, перед новой волной коронавируса Минздрав рекомендует ревакцинироваться любой двухкомпонентной вакциной из числа зарегистрированных."Так надежнее", - добавил глава региона.Ранее в середине января Ведерников сообщал, что первые 15 случаев "омикрона" подтвердились у жителей Пскова, а также Новоржевского, Гдовского, Порховского и Опочецкого районов. По прогнозу руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александра Нестерука, пик заболеваемости штаммом коронавируса "омикрон" в Псковской области может наступить в конце февраля.
https://ria.ru/20220122/koronavirus-1769038937.html
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опочецкий район
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псков, опочецкий район, псковская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, михаил ведерников, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт"
21:16 22.01.2022 (обновлено: 21:19 22.01.2022)
В Псковской области закончилась вакцина "Спутник Лайт"
Глава Псковской области Ведерников: в регионе закончились запасы вакцины "Спутник Лайт"