https://ria.ru/20220122/vaktsina-1769087505.html

В Псковской области закончилась вакцина "Спутник Лайт"

В Псковской области закончилась вакцина "Спутник Лайт" - РИА Новости, 22.01.2022

В Псковской области закончилась вакцина "Спутник Лайт"

Запас вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" закончился в Псковской области, сроки поставки препарата пока неизвестны, сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T21:16

2022-01-22T21:16

2022-01-22T21:19

распространение коронавируса

псков

опочецкий район

псковская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

михаил ведерников

коронавирус covid-19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Запас вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" закончился в Псковской области, сроки поставки препарата пока неизвестны, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников."Информирую, что "Спутник Лайт" в регионе полностью закончился. Данных о новых поставках пока нет", - написал он в своем Instagram-аккаунте.Как напомнил Ведерников, перед новой волной коронавируса Минздрав рекомендует ревакцинироваться любой двухкомпонентной вакциной из числа зарегистрированных."Так надежнее", - добавил глава региона.Ранее в середине января Ведерников сообщал, что первые 15 случаев "омикрона" подтвердились у жителей Пскова, а также Новоржевского, Гдовского, Порховского и Опочецкого районов. По прогнозу руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александра Нестерука, пик заболеваемости штаммом коронавируса "омикрон" в Псковской области может наступить в конце февраля.

https://ria.ru/20220122/koronavirus-1769038937.html

псков

опочецкий район

псковская область

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псков, опочецкий район, псковская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, михаил ведерников, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт"