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Иммунолог рассказал, кому нужна двойная доза при ревакцинации
Иммунолог рассказал, кому нужна двойная доза при ревакцинации - РИА Новости, 22.01.2022
Иммунолог рассказал, кому нужна двойная доза при ревакцинации
Ревакцинацию от COVID-19 в большинстве случаев делают однокомпонентным препаратом. Кому можно и нужно вводить двухкомпонентную вакцину, рассказал в интервью... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T02:15
2022-01-22T14:24
распространение коронавируса
общество
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коронавирус covid-19
михаил костинов
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Ревакцинацию от COVID-19 в большинстве случаев делают однокомпонентным препаратом. Кому можно и нужно вводить двухкомпонентную вакцину, рассказал в интервью радио Sputnik иммунолог, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Михаил Костинов.Первая прививка от коронавирусной инфекции, как правило, проводится в два этапа. Пациенту вводят два компонента вакцины с целью сформировать более крепкий иммунитет к COVID-19. При этом бустерную прививку, или ревакцинацию, обычно делают с помощью однокомпонентного препарата.Некоторые люди, опасаясь заразиться коронавирусной инфекцией, настаивают на повторном введении им двух доз вакцины, но без рекомендации врача принимать подобное решение нельзя, отметил Костинов."Это должен определить врач на основе возраста, прошлых заболеваний и того, как раньше человек переносил прививки. Только индивидуально врач может разрешить сделать бустер двумя дозами, даже несмотря на то, что человек уже получил две дозы полгода назад", — объяснил он.Показаниями для двухкомпонентной ревакцинации являются, в частности, заболевания сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем, продолжил иммунолог."Две дозы препарата при ревакцинации тоже делаются. Их получают люди, которые имеют нарушения здоровья. То есть в случае сахарного диабета, ожирения, заболевания сердца, заболевания нервной системы, рака в период ремиссии и так далее. В этих случаях рекомендуется делать две прививки (вводить двухкомпонентный препарат при ревакцинации. — Прим. ред.), потому что иммунитет после одной дозы не формируется", — рассказал Костинов.
https://ria.ru/20220121/omikron-1768931620.html
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общество, россия, коронавирус covid-19, михаил костинов , вакцинация россиян от covid-19
02:15 22.01.2022 (обновлено: 14:24 22.01.2022)
 
Иммунолог рассказал, кому нужна двойная доза при ревакцинации

Иммунолог Костинов: двойная доза при ревакцинации от COVID-19 возможна при одобрении врача

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРевакцинация
Ревакцинация - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Ревакцинацию от COVID-19 в большинстве случаев делают однокомпонентным препаратом. Кому можно и нужно вводить двухкомпонентную вакцину, рассказал в интервью радио Sputnik иммунолог, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Михаил Костинов.
Первая прививка от коронавирусной инфекции, как правило, проводится в два этапа. Пациенту вводят два компонента вакцины с целью сформировать более крепкий иммунитет к COVID-19. При этом бустерную прививку, или ревакцинацию, обычно делают с помощью однокомпонентного препарата.
Некоторые люди, опасаясь заразиться коронавирусной инфекцией, настаивают на повторном введении им двух доз вакцины, но без рекомендации врача принимать подобное решение нельзя, отметил Костинов.
"Это должен определить врач на основе возраста, прошлых заболеваний и того, как раньше человек переносил прививки. Только индивидуально врач может разрешить сделать бустер двумя дозами, даже несмотря на то, что человек уже получил две дозы полгода назад", — объяснил он.
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Показаниями для двухкомпонентной ревакцинации являются, в частности, заболевания сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем, продолжил иммунолог.
"Две дозы препарата при ревакцинации тоже делаются. Их получают люди, которые имеют нарушения здоровья. То есть в случае сахарного диабета, ожирения, заболевания сердца, заболевания нервной системы, рака в период ремиссии и так далее. В этих случаях рекомендуется делать две прививки (вводить двухкомпонентный препарат при ревакцинации. — Прим. ред.), потому что иммунитет после одной дозы не формируется", — рассказал Костинов.
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