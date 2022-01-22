https://ria.ru/20220122/universitet-1769041077.html
Адвоката Джулиани и экс-советника Трампа Флинна лишили почетных степеней
Адвоката Джулиани и экс-советника Трампа Флинна лишили почетных степеней - РИА Новости, 22.01.2022
Адвоката Джулиани и экс-советника Трампа Флинна лишили почетных степеней
Род-Айлендский университет отозвал почетную ученую степень у бывшего личного адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, а также экс-советника Трампа по... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T11:57
2022-01-22T11:57
2022-01-22T11:57
в мире
сша
вашингтон (город)
нью-йорк (штат)
дональд трамп
капитолий
майкл флинн
руди джулиани
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155481/74/1554817476_0:215:2873:1831_1920x0_80_0_0_c436e6f464b8033c167df0c3f33b6976.jpg
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Род-Айлендский университет отозвал почетную ученую степень у бывшего личного адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, а также экс-советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна."Попечительский совет проголосовал за то, чтобы отозвать эти почетные степени", - говорится в заявлении на сайте университета.Президент университета Марк Парландж заявил, что Джулиани и Флинн "более не соответствуют высокому уровню ценностей и стандартов, который они демонстрировали, когда им вручили степень".В заявлении отмечается, что Джулиани участвовал в ралли 6 января, которое затем переросло в штурм Капитолия и был лишен лицензии на осуществление юридической практики в Вашингтоне и штате Нью-Йорк из-за его "необоснованных утверждений" о президентских выборах США 2020 года.Флинн, говорится в заявлении, дважды признался, что сознательно лгал ФБР, призвал создать "одну религию" в США, а также сделал комментарий, который можно было трактовать как призыв к военному перевороту в стране.Джулиани получил степень почетного доктора юридических наук в 2003 году за "лидерство, проявленное после атак 11 сентября 2001 года", тогда Джулиани занимал пост мэра Нью-Йорка. Флинн стал почетным доктором гуманитарных наук в 2014 году.
https://ria.ru/20210114/dzhuliani-1593026281.html
https://ria.ru/20201208/flinn-1588307328.html
сша
вашингтон (город)
нью-йорк (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155481/74/1554817476_72:0:2801:2047_1920x0_80_0_0_f3d3752b2a6cb6f2fbe6912fd209ec77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (город), нью-йорк (штат), дональд трамп, капитолий, майкл флинн, руди джулиани, фбр
Адвоката Джулиани и экс-советника Трампа Флинна лишили почетных степеней
Университет Род-Айленда лишил почетной степени Джулиани и экс-советника Трампа Флинна