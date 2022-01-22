https://ria.ru/20220122/universitet-1769041077.html

Адвоката Джулиани и экс-советника Трампа Флинна лишили почетных степеней

Адвоката Джулиани и экс-советника Трампа Флинна лишили почетных степеней - РИА Новости, 22.01.2022

Адвоката Джулиани и экс-советника Трампа Флинна лишили почетных степеней

Род-Айлендский университет отозвал почетную ученую степень у бывшего личного адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, а также экс-советника Трампа по... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T11:57

2022-01-22T11:57

2022-01-22T11:57

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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Род-Айлендский университет отозвал почетную ученую степень у бывшего личного адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, а также экс-советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна."Попечительский совет проголосовал за то, чтобы отозвать эти почетные степени", - говорится в заявлении на сайте университета.Президент университета Марк Парландж заявил, что Джулиани и Флинн "более не соответствуют высокому уровню ценностей и стандартов, который они демонстрировали, когда им вручили степень".В заявлении отмечается, что Джулиани участвовал в ралли 6 января, которое затем переросло в штурм Капитолия и был лишен лицензии на осуществление юридической практики в Вашингтоне и штате Нью-Йорк из-за его "необоснованных утверждений" о президентских выборах США 2020 года.Флинн, говорится в заявлении, дважды признался, что сознательно лгал ФБР, призвал создать "одну религию" в США, а также сделал комментарий, который можно было трактовать как призыв к военному перевороту в стране.Джулиани получил степень почетного доктора юридических наук в 2003 году за "лидерство, проявленное после атак 11 сентября 2001 года", тогда Джулиани занимал пост мэра Нью-Йорка. Флинн стал почетным доктором гуманитарных наук в 2014 году.

https://ria.ru/20210114/dzhuliani-1593026281.html

https://ria.ru/20201208/flinn-1588307328.html

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в мире, сша, вашингтон (город), нью-йорк (штат), дональд трамп, капитолий, майкл флинн, руди джулиани, фбр