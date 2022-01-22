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https://ria.ru/20220122/ukraina-1769088009.html
ДНР наблюдает около 120 тысяч украинских военных у линии соприкосновения
ДНР наблюдает около 120 тысяч украинских военных у линии соприкосновения - РИА Новости, 22.01.2022
ДНР наблюдает около 120 тысяч украинских военных у линии соприкосновения
В самопровозглашенной Донецкой народной республике наблюдают присутствие около 120 тысяч украинских военных у линии соприкосновения в Донбассе, при этом туда... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T21:18
2022-01-22T22:25
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике наблюдают присутствие около 120 тысяч украинских военных у линии соприкосновения в Донбассе, при этом туда все время поступает военная техника, заявил глава ДНР Денис Пушилин."То, что сейчас мы видим непосредственно с украинской стороны — порядка 120 тысяч. Это то, что мы видим, и те, которые не попадают под ротационные количественные изменения, имеется в виду та стабильная цифра, которая нам видна уже на протяжении месяцев трех с половиной. Ну, в районе ста километров (от границы с Россией), плюс-минус", — сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Как указал Пушилин, в ДНР поступает информация о присутствии иностранных частных военных компаний (ЧВК) у линии соприкосновения, но стопроцентного подтверждения этому нет."То есть разведка об этом заявляет, но пока очень осторожно. Скажем так, стопроцентного подтверждения такой информации &lt;...&gt; у меня нет", — пояснил он.Глава ДНР не исключил, что Киев может устроить провокации на промышленных объектах в Донбассе.По словам Пушилина, "вопреки истерике в западных СМИ", самопровозглашенная республика не готовит никакого наступления. Конфликт на востоке Украины длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
https://ria.ru/20220122/donbass-1769066965.html
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
21:18 22.01.2022 (обновлено: 22:25 22.01.2022)
 
ДНР наблюдает около 120 тысяч украинских военных у линии соприкосновения

Глава ДНР Пушилин: у линии соприкосновения находятся около 120 тысяч украинских военных

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике наблюдают присутствие около 120 тысяч украинских военных у линии соприкосновения в Донбассе, при этом туда все время поступает военная техника, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"То, что сейчас мы видим непосредственно с украинской стороны — порядка 120 тысяч. Это то, что мы видим, и те, которые не попадают под ротационные количественные изменения, имеется в виду та стабильная цифра, которая нам видна уже на протяжении месяцев трех с половиной. Ну, в районе ста километров (от границы с Россией), плюс-минус", — сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
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Как указал Пушилин, в ДНР поступает информация о присутствии иностранных частных военных компаний (ЧВК) у линии соприкосновения, но стопроцентного подтверждения этому нет.
"То есть разведка об этом заявляет, но пока очень осторожно. Скажем так, стопроцентного подтверждения такой информации <...> у меня нет", — пояснил он.
Глава ДНР не исключил, что Киев может устроить провокации на промышленных объектах в Донбассе.

"Где-то произошел сбой, но это не исключает, что не будет заново каких-то определенных шагов, потому что диверсионные группы <...> продолжают сейчас, по нашим данным, находиться у линии соприкосновения. Будет ли сейчас какая-то атака на инфраструктурные объекты, которые есть в перечне непосредственно, это газоснабжение, водоснабжение, линии электропередачи, другие — посмотрим", — отметил он.

По словам Пушилина, "вопреки истерике в западных СМИ", самопровозглашенная республика не готовит никакого наступления.
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При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
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9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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В миреДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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