https://ria.ru/20220122/ukraina-1769080963.html

МИД Украины вызвал посла ФРГ из-за отказа Берлина поставить вооружение

МИД Украины вызвал посла ФРГ из-за отказа Берлина поставить вооружение - РИА Новости, 22.01.2022

МИД Украины вызвал посла ФРГ из-за отказа Берлина поставить вооружение

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Германии Анку Фельдгузен и выразило глубокое разочарование из-за позиции немецкого правительства касательно... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T19:32

2022-01-22T19:32

2022-01-22T19:41

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КИЕВ, 22 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Германии Анку Фельдгузен и выразило глубокое разочарование из-за позиции немецкого правительства касательно непредоставления оборонного вооружения Киеву, сообщила в субботу пресс-служба украинского МИД.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что недавние высказывания Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, бесперспективности возвращения Крыма и колебания по отключению России от SWIFT не соответствуют уровню отношений между странами."В Министерство иностранных дел Украины была вызвана госпожа посол Федеративной Республики Германия в Украине Анка Фельдгузен. Отмечена категорическая неприемлемость высказываний командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха, в частности о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины и что наше государство не может отвечать критериям членства в НАТО. Выражено также глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного оружия", - говорится в заявлении на сайте МИД.Отмечается, что для Украины важна твердость и солидарность партнеров в вопросе сдерживания "разрушительных намерений России"."Украина надеется на дальнейшую более проактивную позицию ФРГ в поддержке нашего государства, в частности, в вопросах усиления обороноспособности нашего государства перед угрозой масштабного российского вторжения, применения других действенных средств сдерживания для обеспечения безопасности в Европе", - добавили в МИД.

https://ria.ru/20220122/germaniya-1769079837.html

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