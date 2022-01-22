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МИД Украины вызвал посла ФРГ из-за отказа Берлина поставить вооружение
МИД Украины вызвал посла ФРГ из-за отказа Берлина поставить вооружение - РИА Новости, 22.01.2022
МИД Украины вызвал посла ФРГ из-за отказа Берлина поставить вооружение
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Германии Анку Фельдгузен и выразило глубокое разочарование из-за позиции немецкого правительства касательно... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T19:32
2022-01-22T19:41
в мире
киев
германия
мид украины
украина
нато
дмитрий кулеба
россия
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КИЕВ, 22 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Германии Анку Фельдгузен и выразило глубокое разочарование из-за позиции немецкого правительства касательно непредоставления оборонного вооружения Киеву, сообщила в субботу пресс-служба украинского МИД.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что недавние высказывания Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, бесперспективности возвращения Крыма и колебания по отключению России от SWIFT не соответствуют уровню отношений между странами."В Министерство иностранных дел Украины была вызвана госпожа посол Федеративной Республики Германия в Украине Анка Фельдгузен. Отмечена категорическая неприемлемость высказываний командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха, в частности о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины и что наше государство не может отвечать критериям членства в НАТО. Выражено также глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного оружия", - говорится в заявлении на сайте МИД.Отмечается, что для Украины важна твердость и солидарность партнеров в вопросе сдерживания "разрушительных намерений России"."Украина надеется на дальнейшую более проактивную позицию ФРГ в поддержке нашего государства, в частности, в вопросах усиления обороноспособности нашего государства перед угрозой масштабного российского вторжения, применения других действенных средств сдерживания для обеспечения безопасности в Европе", - добавили в МИД.
https://ria.ru/20220122/germaniya-1769079837.html
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в мире, киев, германия, мид украины, украина, нато, дмитрий кулеба, россия, анка фельдгузен
19:32 22.01.2022 (обновлено: 19:41 22.01.2022)
 
МИД Украины вызвал посла ФРГ из-за отказа Берлина поставить вооружение

МИД Украины вызвал посла ФРГ, чтобы выразить разочарование из-за отказа в поставке оружия

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание министерства иностранных дел в Киеве
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КИЕВ, 22 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Германии Анку Фельдгузен и выразило глубокое разочарование из-за позиции немецкого правительства касательно непредоставления оборонного вооружения Киеву, сообщила в субботу пресс-служба украинского МИД.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что недавние высказывания Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, бесперспективности возвращения Крыма и колебания по отключению России от SWIFT не соответствуют уровню отношений между странами.
"В Министерство иностранных дел Украины была вызвана госпожа посол Федеративной Республики Германия в Украине Анка Фельдгузен. Отмечена категорическая неприемлемость высказываний командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха, в частности о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины и что наше государство не может отвечать критериям членства в НАТО. Выражено также глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного оружия", - говорится в заявлении на сайте МИД.
Отмечается, что для Украины важна твердость и солидарность партнеров в вопросе сдерживания "разрушительных намерений России".
"Украина надеется на дальнейшую более проактивную позицию ФРГ в поддержке нашего государства, в частности, в вопросах усиления обороноспособности нашего государства перед угрозой масштабного российского вторжения, применения других действенных средств сдерживания для обеспечения безопасности в Европе", - добавили в МИД.
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
19:17
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В миреКиевГерманияМИД УкраиныУкраинаНАТОДмитрий КулебаРоссияАнка Фельдгузен
 
 
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