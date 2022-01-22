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https://ria.ru/20220122/ukraina-1769065152.html
Медведчук прокомментировал создание "группы дружбы" между Госдумой и Радой
Медведчук прокомментировал создание "группы дружбы" между Госдумой и Радой - РИА Новости, 22.01.2022
Медведчук прокомментировал создание "группы дружбы" между Госдумой и Радой
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук назвал создание "группы дружбы" между... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T16:31
2022-01-22T16:31
в мире
киев
сша
дмитрий песков
нато
госдума рф
сергей лавров
виктор медведчук
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КИЕВ, 22 янв - РИА Новости. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук назвал создание "группы дружбы" между парламентами России и Украины важным шагом для нормализации отношений между странами.В Госдуме ранее были образованы группы по взаимодействию с парламентами других стран, в том числе с Британией, США и Украиной – ее куратором стал Евгений Попов. По его словам, группы сотрудничества с парламентами США и Украины будут работать не только с парламентами, планируется работа со всеми здоровыми силами на Украине, в том числе и вне Рады."В Госдуме создана депутатская группа по связям с Верховной радой Украины, которую возглавил заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации Евгений Попов… Создание группы дружбы между парламентами России и Украины – важный шаг к нормализации отношений между нашими странами", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте его партии.По его словам, эта инициатива является своевременной и крайне необходимой для двух государств. "В этих условиях, для того чтобы не допустить дальнейшей эскалации, именно Верховная Рада Украины, как высший представительный орган в государстве с парламентско-президентской формой правления, способна взять на себя ответственность и успешно урегулировать нынешнюю ситуацию с помощью открытого диалога и разумного компромисса", - отметил Медведчук.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220120/boyko-1768755717.html
https://ria.ru/20220110/medvedchuk-1767196530.html
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в мире, киев, сша, дмитрий песков, нато, госдума рф, сергей лавров, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, россия
16:31 22.01.2022
 
Медведчук прокомментировал создание "группы дружбы" между Госдумой и Радой

Глава ОПЗЖ Медведчук назвал "группу дружбы" между Госдумой и Радой шагом к нормализации

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Архивное фото
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КИЕВ, 22 янв - РИА Новости. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук назвал создание "группы дружбы" между парламентами России и Украины важным шагом для нормализации отношений между странами.
В Госдуме ранее были образованы группы по взаимодействию с парламентами других стран, в том числе с Британией, США и Украиной – ее куратором стал Евгений Попов. По его словам, группы сотрудничества с парламентами США и Украины будут работать не только с парламентами, планируется работа со всеми здоровыми силами на Украине, в том числе и вне Рады.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 16:02
В Раде предложили комплекс мер для урегулирования ситуации в Донбассе
"В Госдуме создана депутатская группа по связям с Верховной радой Украины, которую возглавил заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации Евгений Попов… Создание группы дружбы между парламентами России и Украины – важный шаг к нормализации отношений между нашими странами", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте его партии.
По его словам, эта инициатива является своевременной и крайне необходимой для двух государств. "В этих условиях, для того чтобы не допустить дальнейшей эскалации, именно Верховная Рада Украины, как высший представительный орган в государстве с парламентско-президентской формой правления, способна взять на себя ответственность и успешно урегулировать нынешнюю ситуацию с помощью открытого диалога и разумного компромисса", - отметил Медведчук.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 16:50
В Раде потребовали прекратить репрессии против Медведчука
 
В миреКиевСШАДмитрий ПесковНАТОГосдума РФСергей ЛавровВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизньРоссия
 
 
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