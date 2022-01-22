https://ria.ru/20220122/ukraina-1769065152.html

Медведчук прокомментировал создание "группы дружбы" между Госдумой и Радой

Медведчук прокомментировал создание "группы дружбы" между Госдумой и Радой - РИА Новости, 22.01.2022

Медведчук прокомментировал создание "группы дружбы" между Госдумой и Радой

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук назвал создание "группы дружбы" между... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T16:31

2022-01-22T16:31

2022-01-22T16:31

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КИЕВ, 22 янв - РИА Новости. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук назвал создание "группы дружбы" между парламентами России и Украины важным шагом для нормализации отношений между странами.В Госдуме ранее были образованы группы по взаимодействию с парламентами других стран, в том числе с Британией, США и Украиной – ее куратором стал Евгений Попов. По его словам, группы сотрудничества с парламентами США и Украины будут работать не только с парламентами, планируется работа со всеми здоровыми силами на Украине, в том числе и вне Рады."В Госдуме создана депутатская группа по связям с Верховной радой Украины, которую возглавил заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации Евгений Попов… Создание группы дружбы между парламентами России и Украины – важный шаг к нормализации отношений между нашими странами", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте его партии.По его словам, эта инициатива является своевременной и крайне необходимой для двух государств. "В этих условиях, для того чтобы не допустить дальнейшей эскалации, именно Верховная Рада Украины, как высший представительный орган в государстве с парламентско-президентской формой правления, способна взять на себя ответственность и успешно урегулировать нынешнюю ситуацию с помощью открытого диалога и разумного компромисса", - отметил Медведчук.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220120/boyko-1768755717.html

https://ria.ru/20220110/medvedchuk-1767196530.html

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