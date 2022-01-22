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Зеленский пообещал провозгласить Акт объединения с Донбассом и Крымом
Зеленский пообещал провозгласить Акт объединения с Донбассом и Крымом - РИА Новости, 22.01.2022
Зеленский пообещал провозгласить Акт объединения с Донбассом и Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, хотя Донбасс и Крым оторваны от Украины, они "очень скоро, не через века" вернутся в ее состав и тогда будет... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T16:24
2022-01-22T16:24
в мире
оон
севастополь
запорожье
владимир путин
владимир зеленский
россия
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КИЕВ, 22 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, хотя Донбасс и Крым оторваны от Украины, они "очень скоро, не через века" вернутся в ее состав и тогда будет провозглашен Акт об объединении с этими территориями.Двадцать второго января на Украине отмечается государственный праздник - День соборности. Тогда в 1919 году Украинская Народная Республика и Западно-Украинская Народная Республика (УНР и ЗУНР) были преобразованы в одно государство. Но к лету того же года территория ЗУНР была захвачена польскими войсками, а УНР прекратила существование осенью 1920 года, когда Красная Армия заняла город Каменец-Подольский. По Рижскому договору 1921 года бывшую территорию УНР разделили между собой Украинская Советская Социалистическая Республика и Польша."Около ста лет назад был провозглашен Акт объединения, когда соединились оторванные столетиями друг от друга части Украины. Сегодня Донбасс и Крым, к сожалению, оторваны от Украины. И к сожалению, уже очень давно – восьмой год подряд. Я знаю, мы точно будем вместе и уверен: очень скоро, не через века. И в Донецке, и в Крыму мы обязательно провозгласим новый Акт объединения и будем отмечать это ежегодно", - заявил Зеленский во время рабочей поездки в Запорожье. Трансляцию вел офис главы государства на своей странице в Facebook.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Крым стал российским после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20220122/zelenskiy-1769048735.html
https://ria.ru/20220122/zelenskiy-1769018118.html
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в мире, оон, севастополь, запорожье, владимир путин, владимир зеленский, россия
16:24 22.01.2022
 
Зеленский пообещал провозгласить Акт объединения с Донбассом и Крымом

Президент Зеленский пообещал провозгласить Акт объединения с Донбассом и Крымом

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИЕВ, 22 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, хотя Донбасс и Крым оторваны от Украины, они "очень скоро, не через века" вернутся в ее состав и тогда будет провозглашен Акт об объединении с этими территориями.
Двадцать второго января на Украине отмечается государственный праздник - День соборности. Тогда в 1919 году Украинская Народная Республика и Западно-Украинская Народная Республика (УНР и ЗУНР) были преобразованы в одно государство. Но к лету того же года территория ЗУНР была захвачена польскими войсками, а УНР прекратила существование осенью 1920 года, когда Красная Армия заняла город Каменец-Подольский. По Рижскому договору 1921 года бывшую территорию УНР разделили между собой Украинская Советская Социалистическая Республика и Польша.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
13:28
Депутат назвал условие возвращения Зеленского за стол переговоров с Москвой
"Около ста лет назад был провозглашен Акт объединения, когда соединились оторванные столетиями друг от друга части Украины. Сегодня Донбасс и Крым, к сожалению, оторваны от Украины. И к сожалению, уже очень давно – восьмой год подряд. Я знаю, мы точно будем вместе и уверен: очень скоро, не через века. И в Донецке, и в Крыму мы обязательно провозгласим новый Акт объединения и будем отмечать это ежегодно", - заявил Зеленский во время рабочей поездки в Запорожье. Трансляцию вел офис главы государства на своей странице в Facebook.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Крым стал российским после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
05:49
Украинский генерал заявил об "ультиматуме" Зеленского согражданам
 
В миреООНСевастопольЗапорожьеВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
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