16:04 22.01.2022 (обновлено: 20:58 22.01.2022)
МИД Украины потребовал от Берлина опровержения слов командующего ВМС
МИД Украины потребовал от Берлина опровержения слов командующего ВМС о Крыме
Здание Министерства иностранных дел в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 22 янв — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины выступило с требованием к правительству ФРГ публично опровергнуть высказывания командующего ВМС страны Кая-Ахима Шёнбаха о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины, заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.
"Считаем категорически неприемлемыми высказывания командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шёнбаха. Крымский полуостров может быть утрачен только в воображении немецкого вице-адмирала. Крым непременно вернется благодаря упорным усилиям Украины и ее партнеров", — написал Николенко в своем Facebook.
"Требуем публичного опровержения высказываний командующего ВМС со стороны правительства Германии, которые подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины и подрывают усилия по деэскалации ситуации в Европе", — дополнил он.
По его словам, даже попытка понять президента России Владимира Путина со стороны командующего ВМС Германии должна иметь свои моральные и политические пределы безопасности.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".