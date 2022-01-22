https://ria.ru/20220122/ukraina-1769061932.html

МИД Украины потребовал от Берлина опровержения слов командующего ВМС

МИД Украины потребовал от Берлина опровержения слов командующего ВМС - РИА Новости, 22.01.2022

МИД Украины потребовал от Берлина опровержения слов командующего ВМС

Министерство иностранных дел Украины выступило с требованием к правительству ФРГ публично опровергнуть высказывания командующего ВМС страны Кая-Ахима Шёнбаха о... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T16:04

2022-01-22T16:04

2022-01-22T20:58

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КИЕВ, 22 янв — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины выступило с требованием к правительству ФРГ публично опровергнуть высказывания командующего ВМС страны Кая-Ахима Шёнбаха о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины, заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко."Считаем категорически неприемлемыми высказывания командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шёнбаха. Крымский полуостров может быть утрачен только в воображении немецкого вице-адмирала. Крым непременно вернется благодаря упорным усилиям Украины и ее партнеров", — написал Николенко в своем Facebook."Требуем публичного опровержения высказываний командующего ВМС со стороны правительства Германии, которые подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины и подрывают усилия по деэскалации ситуации в Европе", — дополнил он.По его словам, даже попытка понять президента России Владимира Путина со стороны командующего ВМС Германии должна иметь свои моральные и политические пределы безопасности.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://radiosputnik.ria.ru/20220122/krym-1769033097.html

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в мире, украина, оон, севастополь, владимир путин, мид украины, россия, олег николенко