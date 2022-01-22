https://ria.ru/20220122/ukraina-1769050889.html

Киеву передадут мобильный госпиталь, заявила министр обороны Германии

Киеву передадут мобильный госпиталь, заявила министр обороны Германии - РИА Новости, 22.01.2022

Киеву передадут мобильный госпиталь, заявила министр обороны Германии

Германия стоит на стороне Киева, Украине будет передан мобильный полевой госпиталь, на который были выделены 5,3 миллионов евро, однако поставки оружия не... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T13:58

2022-01-22T13:58

2022-01-22T13:58

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БЕРЛИН, 22 янв - РИА Новости. Германия стоит на стороне Киева, Украине будет передан мобильный полевой госпиталь, на который были выделены 5,3 миллионов евро, однако поставки оружия не помогут урегулировать конфликт, заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт."В феврале будет передан полностью укомплектованный полевой госпиталь, будет обеспечено необходимое обучение, и все это при софинансировании со стороны Германии в размере 5,3 миллионов евро... Мы на стороне Киева. Сейчас мы должны сделать все для деэскалации. Поставки оружия сейчас бы не помогли, все федеральное правительство согласно с этим", - сказала министр в интервью изданию Welt.Она отметила, что Украине также были переданы аппараты искусственной вентиляции легких, раненные украинские солдаты получают лечение в госпиталях бундесвера.Говоря о России, министр заявила, что Москва не может "принимать решения за другие страны" и "ставить под вопрос членство в НАТО" восточноевропейских государств. "Однако за "красными линиями" есть большая готовность Запада говорить с Россией и учитывать ее интересы", - добавила Ламбрехт.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Россия и США 10 января провели раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом дискуссий стали предложения российской стороны.

https://ria.ru/20220122/oruzhie-1769013724.html

https://ria.ru/20220121/ukraina-1768962810.html

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