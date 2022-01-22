Киеву передадут мобильный госпиталь, заявила министр обороны Германии
Министр обороны Германии Ламбрехт заявила, что поставки оружия не помогут Киеву в Донбассе
© AP Photo / Michael SohnКристина Ламбрехт
© AP Photo / Michael Sohn
Кристина Ламбрехт. Архивное фото
БЕРЛИН, 22 янв - РИА Новости. Германия стоит на стороне Киева, Украине будет передан мобильный полевой госпиталь, на который были выделены 5,3 миллионов евро, однако поставки оружия не помогут урегулировать конфликт, заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.
"В феврале будет передан полностью укомплектованный полевой госпиталь, будет обеспечено необходимое обучение, и все это при софинансировании со стороны Германии в размере 5,3 миллионов евро... Мы на стороне Киева. Сейчас мы должны сделать все для деэскалации. Поставки оружия сейчас бы не помогли, все федеральное правительство согласно с этим", - сказала министр в интервью изданию Welt.
Она отметила, что Украине также были переданы аппараты искусственной вентиляции легких, раненные украинские солдаты получают лечение в госпиталях бундесвера.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Россия и США 10 января провели раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом дискуссий стали предложения российской стороны.