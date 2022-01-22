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Депутат Рады пригласил Зеленского в парламент рассказать об угрозах Украине
Депутат Рады пригласил Зеленского в парламент рассказать об угрозах Украине - РИА Новости, 22.01.2022
Депутат Рады пригласил Зеленского в парламент рассказать об угрозах Украине
Бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков призвал президента Украины Владимира Зеленского созвать закрытое заседание парламента и рассказать... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T12:22
2022-01-22T12:22
в мире
киев
москва
дмитрий песков
владимир зеленский
нато
верховная рада украины
сергей лавров
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КИЕВ, 22 янв - РИА Новости. Бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков призвал президента Украины Владимира Зеленского созвать закрытое заседание парламента и рассказать депутатам об угрозах, которые стоят перед страной.Ранее Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что на территории крупных городов Украины может якобы произойти "вторжение РФ", как утверждает президент, под предлогом защиты русскоязычного населения. В частности, считает Зеленский, может быть "оккупированным" Харьков."Мы не можем гарантировать, будет наступление (РФ – ред.) или нет. Но мы должны быть к нему готовы. Готовы как государство по всем направлениям... Я хотел бы обратиться к украинскому президенту и пригласить его не в студию, а в украинский парламент во вторник. Чтобы он пришел и на закрытом заседании Верховной Рады донес информацию, что на самом деле происходит на Украине. Если он не может сказать это, выходя к микрофону, то об этом должна знать Верховная рада Украины. Потому что без Верховной рады, как бы ни хотелось президенту, он руководить этим государством не сможет", – заявил Разумков в эфире телеканала "Украина".По его словам, для главы государства недопустимо в нынешних условиях покидать рабочее место и уезжать в отпуск."У украинского парламента, я считаю, великоваты каникулы. Но давайте за себя говорить. Я все это время находился тут, работал и, если надо, на работу мог доехать за 15 минут. А когда у тебя войска на границе, а ты ездишь в Буковель (горнолыжный курорт – ред.) или в другие страны, извините, – это некорректно. Некорректно по отношению к людям", - добавил Разумков.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220122/zelenskiy-1769018118.html
https://ria.ru/20220122/strakh-1769015304.html
https://ria.ru/20211230/zelenskiy-1766159918.html
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в мире, киев, москва, дмитрий песков, владимир зеленский, нато, верховная рада украины, сергей лавров, россия
12:22 22.01.2022
 
Депутат Рады пригласил Зеленского в парламент рассказать об угрозах Украине

Депутат Разумков пригласил Зеленского в парламент рассказать об угрозах Украине извне

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДмитрий Разумков
Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Дмитрий Разумков. Архивное фото
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КИЕВ, 22 янв - РИА Новости. Бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков призвал президента Украины Владимира Зеленского созвать закрытое заседание парламента и рассказать депутатам об угрозах, которые стоят перед страной.
Ранее Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что на территории крупных городов Украины может якобы произойти "вторжение РФ", как утверждает президент, под предлогом защиты русскоязычного населения. В частности, считает Зеленский, может быть "оккупированным" Харьков.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
05:49
Украинский генерал заявил об "ультиматуме" Зеленского согражданам
"Мы не можем гарантировать, будет наступление (РФ – ред.) или нет. Но мы должны быть к нему готовы. Готовы как государство по всем направлениям... Я хотел бы обратиться к украинскому президенту и пригласить его не в студию, а в украинский парламент во вторник. Чтобы он пришел и на закрытом заседании Верховной Рады донес информацию, что на самом деле происходит на Украине. Если он не может сказать это, выходя к микрофону, то об этом должна знать Верховная рада Украины. Потому что без Верховной рады, как бы ни хотелось президенту, он руководить этим государством не сможет", – заявил Разумков в эфире телеканала "Украина".
По его словам, для главы государства недопустимо в нынешних условиях покидать рабочее место и уезжать в отпуск.
"У украинского парламента, я считаю, великоваты каникулы. Но давайте за себя говорить. Я все это время находился тут, работал и, если надо, на работу мог доехать за 15 минут. А когда у тебя войска на границе, а ты ездишь в Буковель (горнолыжный курорт – ред.) или в другие страны, извините, – это некорректно. Некорректно по отношению к людям", - добавил Разумков.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
03:24
В Раде рассказали, как Зеленский сеет страх и панику на Украине
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
30 декабря 2021, 13:06
В МИД назвали Зеленского угрозой для Украины
 
В миреКиевМоскваДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийНАТОВерховная Рада УкраиныСергей ЛавровРоссия
 
 
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