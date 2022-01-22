https://ria.ru/20220122/ugroza-1769013130.html

Посольство в Таллине заявило о раздутии Эстонией темы "российской угрозы"

Посольство в Таллине заявило о раздутии Эстонией темы "российской угрозы" - РИА Новости, 22.01.2022

Посольство в Таллине заявило о раздутии Эстонией темы "российской угрозы"

Тема "российской угрозы" не дает покоя эстонским политикам и высокопоставленным военным, говорится в обнародованном в пятницу заявлении посольства РФ в Таллине. РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T01:19

2022-01-22T01:19

2022-01-22T01:19

в мире

таллин

эстония

дмитрий песков

нато

россия

хельсинки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152476/81/1524768136_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_1c868e6669c17e774560eeb0094cd2f6.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 22 янв — РИА Новости. Тема "российской угрозы" не дает покоя эстонским политикам и высокопоставленным военным, говорится в обнародованном в пятницу заявлении посольства РФ в Таллине.Российские дипломаты отмечают, что очередной всплеск антироссийской риторики совпал с идущими в Эстонии дебатами о ситуации с ростом цен на коммунальные услуги."С сожалением приходится констатировать, что вместо объективного анализа причин высокой стоимости электричества и газа некоторые политики решили, что называется, переложить с больной головы на здоровую, обвинив в росте цен нашу страну",— указало посольство РФ.С заявлениями о якобы агрессивной политике России в последние дни неоднократно выступали премьер-министр, глава МИД и министр обороны Эстонии, отмечает посольство.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220122/stinger-1769011656.html

https://ria.ru/20220122/zanaves-1769010923.html

таллин

эстония

россия

хельсинки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, таллин, эстония, дмитрий песков, нато, россия, хельсинки