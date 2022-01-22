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Посольство в Таллине заявило о раздутии Эстонией темы "российской угрозы"
Посольство в Таллине заявило о раздутии Эстонией темы "российской угрозы" - РИА Новости, 22.01.2022
Посольство в Таллине заявило о раздутии Эстонией темы "российской угрозы"
Тема "российской угрозы" не дает покоя эстонским политикам и высокопоставленным военным, говорится в обнародованном в пятницу заявлении посольства РФ в Таллине. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T01:19
2022-01-22T01:19
в мире
таллин
эстония
дмитрий песков
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 янв — РИА Новости. Тема "российской угрозы" не дает покоя эстонским политикам и высокопоставленным военным, говорится в обнародованном в пятницу заявлении посольства РФ в Таллине.Российские дипломаты отмечают, что очередной всплеск антироссийской риторики совпал с идущими в Эстонии дебатами о ситуации с ростом цен на коммунальные услуги."С сожалением приходится констатировать, что вместо объективного анализа причин высокой стоимости электричества и газа некоторые политики решили, что называется, переложить с больной головы на здоровую, обвинив в росте цен нашу страну",— указало посольство РФ.С заявлениями о якобы агрессивной политике России в последние дни неоднократно выступали премьер-министр, глава МИД и министр обороны Эстонии, отмечает посольство.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20220122/stinger-1769011656.html
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в мире, таллин, эстония, дмитрий песков, нато, россия, хельсинки
01:19 22.01.2022
 
Посольство в Таллине заявило о раздутии Эстонией темы "российской угрозы"

Посольство в Таллине: тема "российской угрозы" не дает покоя эстонским политикам и военным

© Фото : страница посольства России в Эстонии в FacebookЗдание посольства России в Эстонии
Здание посольства России в Эстонии - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© Фото : страница посольства России в Эстонии в Facebook
Здание посольства России в Эстонии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 янв — РИА Новости. Тема "российской угрозы" не дает покоя эстонским политикам и высокопоставленным военным, говорится в обнародованном в пятницу заявлении посольства РФ в Таллине.

"Изо дня в день в Таллине тиражируются заявления об "агрессии" России и необходимости поддержки Украины, включая поставку вооружений. 19 января из уст командующего Силами обороны Мартина Херема прозвучали очередные инсинуации о "высокой вероятности нападения России на Украину", — говорится в заявлении.

Российские дипломаты отмечают, что очередной всплеск антироссийской риторики совпал с идущими в Эстонии дебатами о ситуации с ростом цен на коммунальные услуги.
"С сожалением приходится констатировать, что вместо объективного анализа причин высокой стоимости электричества и газа некоторые политики решили, что называется, переложить с больной головы на здоровую, обвинив в росте цен нашу страну",— указало посольство РФ.
С заявлениями о якобы агрессивной политике России в последние дни неоднократно выступали премьер-министр, глава МИД и министр обороны Эстонии, отмечает посольство.
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Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
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В миреТаллинЭстонияДмитрий ПесковНАТОРоссияХельсинки
 
 
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