https://ria.ru/20220122/ubiystvo-1769050030.html

Крымчанин, поругавшись с женой на Новый год, ударил ее и расчленил тело

Крымчанин, поругавшись с женой на Новый год, ударил ее и расчленил тело - РИА Новости, 22.01.2022

Крымчанин, поругавшись с женой на Новый год, ударил ее и расчленил тело

Крымчанин во время ссоры в новогоднюю ночь ударил жену, от чего она потеряла сознание, после чего поехал на кладбище прятать труп и расчленил ее там, пока она... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T13:45

2022-01-22T13:45

2022-01-22T16:51

происшествия

ирина волк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/16/1769066409_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fb3dc71d85851570ecdf8f177c203a0c.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Крымчанин во время ссоры в новогоднюю ночь ударил жену, от чего она потеряла сознание, после чего поехал на кладбище прятать труп и расчленил ее там, пока она была еще жива, спрятав части тела в разных концах кладбища, рассказали РИА Новости правоохранители.Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сотрудники полиции Симферопольского района раскрыли убийство 58-летней жительницы села Мирное."Установлено, что преступление было совершено мужем погибшей, 63-летним местным жителем. Для того, чтобы скрыть содеянное, после совершения особо тяжкого преступления мужчина обратился в правоохранительные органы и сообщил о пропаже супруги", - сказала Волк.Она уточнила, что при розыске в автомобиле мужчины нашли следы крови пропавшей: тогда мужчина во всем сознался и рассказал, что спрятал тело супруги на кладбище. Тело было найдено. Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего, добавила Волк.Подробности убийства рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах: "Все случилось в новогоднюю ночь. Мужчина, поссорившись со своей супругой, ударил ее, от чего она потеряла сознание, но осталась жива. После этого мужчина повез супругу на кладбище и там расчленил, пока она была ещё жива".По уточнению собеседника агентства, части тела злоумышленник закопал в разных концах кладбища.

https://ria.ru/20211118/prigovor-1759620057.html

https://ria.ru/20211028/ubiystvo-1756708260.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В Крыму сотрудники СК обнаружили останки убитой женщины В Крыму местный житель поссорился с женой в новогоднюю ночь, ударил ее по голове, а затем расчленил еще живой. Злоумышленник из села Мирного после удара решил, что жена умерла, и повез ее тело на кладбище, чтобы самостоятельно закопать. Однако по пути супруга внезапно очнулась. Мужчина испугался, расчленил жену и закопал части ее тела в разных частях кладбища, чтобы замести следы. Уже на следующий день мужчина пришел в полицию и заявил, что жена ушла из дома и пропала. Женщину объявили в розыск. Однако позже полицейские установили, что женщину убил заявивший о пропаже супруг. Злоумышленник задержан. 2022-01-22T13:45 true PT0M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ирина волк