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Крымчанин, поругавшись с женой на Новый год, ударил ее и расчленил тело
Крымчанин, поругавшись с женой на Новый год, ударил ее и расчленил тело - РИА Новости, 22.01.2022
Крымчанин, поругавшись с женой на Новый год, ударил ее и расчленил тело
Крымчанин во время ссоры в новогоднюю ночь ударил жену, от чего она потеряла сознание, после чего поехал на кладбище прятать труп и расчленил ее там, пока она... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T13:45
2022-01-22T16:51
происшествия
ирина волк
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Крымчанин во время ссоры в новогоднюю ночь ударил жену, от чего она потеряла сознание, после чего поехал на кладбище прятать труп и расчленил ее там, пока она была еще жива, спрятав части тела в разных концах кладбища, рассказали РИА Новости правоохранители.Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сотрудники полиции Симферопольского района раскрыли убийство 58-летней жительницы села Мирное."Установлено, что преступление было совершено мужем погибшей, 63-летним местным жителем. Для того, чтобы скрыть содеянное, после совершения особо тяжкого преступления мужчина обратился в правоохранительные органы и сообщил о пропаже супруги", - сказала Волк.Она уточнила, что при розыске в автомобиле мужчины нашли следы крови пропавшей: тогда мужчина во всем сознался и рассказал, что спрятал тело супруги на кладбище. Тело было найдено. Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего, добавила Волк.Подробности убийства рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах: "Все случилось в новогоднюю ночь. Мужчина, поссорившись со своей супругой, ударил ее, от чего она потеряла сознание, но осталась жива. После этого мужчина повез супругу на кладбище и там расчленил, пока она была ещё жива".По уточнению собеседника агентства, части тела злоумышленник закопал в разных концах кладбища.
https://ria.ru/20211118/prigovor-1759620057.html
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В Крыму сотрудники СК обнаружили останки убитой женщины
В Крыму местный житель поссорился с женой в новогоднюю ночь, ударил ее по голове, а затем расчленил еще живой. Злоумышленник из села Мирного после удара решил, что жена умерла, и повез ее тело на кладбище, чтобы самостоятельно закопать. Однако по пути супруга внезапно очнулась. Мужчина испугался, расчленил жену и закопал части ее тела в разных частях кладбища, чтобы замести следы. Уже на следующий день мужчина пришел в полицию и заявил, что жена ушла из дома и пропала. Женщину объявили в розыск. Однако позже полицейские установили, что женщину убил заявивший о пропаже супруг. Злоумышленник задержан.
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происшествия, ирина волк
13:45 22.01.2022 (обновлено: 16:51 22.01.2022)
 
Крымчанин, поругавшись с женой на Новый год, ударил ее и расчленил тело

Крымчанин, поругавшись с женой на Новый год, ударил ее и расчленил еще живой

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Крымчанин во время ссоры в новогоднюю ночь ударил жену, от чего она потеряла сознание, после чего поехал на кладбище прятать труп и расчленил ее там, пока она была еще жива, спрятав части тела в разных концах кладбища, рассказали РИА Новости правоохранители.
Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сотрудники полиции Симферопольского района раскрыли убийство 58-летней жительницы села Мирное.
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"Установлено, что преступление было совершено мужем погибшей, 63-летним местным жителем. Для того, чтобы скрыть содеянное, после совершения особо тяжкого преступления мужчина обратился в правоохранительные органы и сообщил о пропаже супруги", - сказала Волк.
Она уточнила, что при розыске в автомобиле мужчины нашли следы крови пропавшей: тогда мужчина во всем сознался и рассказал, что спрятал тело супруги на кладбище. Тело было найдено. Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего, добавила Волк.
Подробности убийства рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах: "Все случилось в новогоднюю ночь. Мужчина, поссорившись со своей супругой, ударил ее, от чего она потеряла сознание, но осталась жива. После этого мужчина повез супругу на кладбище и там расчленил, пока она была ещё жива".
По уточнению собеседника агентства, части тела злоумышленник закопал в разных концах кладбища.
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