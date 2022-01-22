https://ria.ru/20220122/ubiystvo-1769042196.html

Подробности жестокой расправы над семьей под Омском

СМИ сообщили подробности убийства семьи в Омской области - РИА Новости, 22.01.2022

Подробности жестокой расправы над семьей под Омском

Погибшая при нападении мужчины с ножом в Омской области девочка была инвалидом с детства, сообщили "Известия" со ссылкой на источник. РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T12:14

2022-01-22T12:14

2022-01-22T15:48

происшествия

павлоградский район

омская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Погибшая при нападении мужчины с ножом в Омской области девочка была инвалидом с детства, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.По информации СМИ, родителей убили на глазах у ребенка. При этом тело матери нашли в сенях. Еще двум детям удалось спастись — они убежали из дома к соседям.Ранее прокуратура сообщила, что в одном из домов в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области обнаружили тела десятилетней девочки, ее матери и сожителя женщины с признаками насильственной смерти — ножевыми ранениями. По данным регионального СК, в момент преступления двое детей — 14-летняя девочка и ее шестилетний брат — сбежали из дома к соседям и позвали на помощь. Личность убийцы пока не установлена.

https://ria.ru/20220122/arest-1769038352.html

павлоградский район

омская область

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Семью из трех человек убили в Омской области. Кадры СК РФ Семью из трех человек убили в Омской области. Кадры СК РФ 2022-01-22T12:14 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, павлоградский район, омская область, следственный комитет россии (ск рф)