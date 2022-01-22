Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220122/ubiystvo-1769028049.html
В Омской области убили семью из трех человек
В Омской области убили семью из трех человек - РИА Новости, 22.01.2022
В Омской области убили семью из трех человек
Прокуратура Омской области взяла на особый контроль ход расследования уголовного дела об убийстве 10-летней девочки, ее матери и сожителя женщины в... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T09:20
2022-01-22T15:08
происшествия
омская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/16/1769056971_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f83d8b41d5aabe9a1aae2a27123a1724.jpg
ОМСК, 22 янв - РИА Новости. Прокуратура Омской области взяла на особый контроль ход расследования уголовного дела об убийстве 10-летней девочки, ее матери и сожителя женщины в Павлоградском районе, сообщили РИА Новости в областной прокуратуре.Тела были обнаружены ранним утром 22 января в одном из домов в селе Юрьевка Павлоградского района."Обнаружены тела 38-летнего мужчины, 35-летней женщины и несовершеннолетней 2011 года рождения с признаками насильственной смерти - ножевыми ранениями. Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле прокуратуры Омской области", - сообщили РИА Новости в ведомстве.По поручению прокурора Омской области на место преступления выехал первый заместитель прокурора области Андрей Хамошин, а также прокурор Павлоградского района Николай Чармадов.Как сообщили РИА Новости источники в правоохранительных органах, семья имела хорошую репутацию. В доме на момент преступления находились ещё двое несовершеннолетних - 15 и 16 лет. Им удалось убежать и позвать на помощь. Пока личность убийцы не установлена.По данным регионального СК, дети, которым удалось спастись - это 14-летняя девочка и ее 6-летний брат. Уточняется, что они убежали из дома к соседям.Следственными органами СУСК РФ по региону отрабатываются различные версии произошедшего."Возбуждено уголовное дело по факту убийства в с. Юрьевка Павлоградского района супругов и их малолетней дочери, по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - говорится в сообщении СУСК РФ.Добавляется, что в настоящее время проводится осмотр места происшествия, допросы и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого.
https://ria.ru/20220122/napadenie-1769025834.html
https://ria.ru/20220121/shkolnik-1768947482.html
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Семью из трех человек убили в Омской области. Кадры СК РФ
Семью из трех человек убили в Омской области. Кадры СК РФ
2022-01-22T09:20
true
PT0M41S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/16/1769056971_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8b3fc93c6047b1f5436336b59d466e2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омская область
09:20 22.01.2022 (обновлено: 15:08 22.01.2022)
 
В Омской области убили семью из трех человек

В Омской области убили семью из трех человек, возбуждено уголовное дело

Читать ria.ru в
ОМСК, 22 янв - РИА Новости. Прокуратура Омской области взяла на особый контроль ход расследования уголовного дела об убийстве 10-летней девочки, ее матери и сожителя женщины в Павлоградском районе, сообщили РИА Новости в областной прокуратуре.
Тела были обнаружены ранним утром 22 января в одном из домов в селе Юрьевка Павлоградского района.
"Обнаружены тела 38-летнего мужчины, 35-летней женщины и несовершеннолетней 2011 года рождения с признаками насильственной смерти - ножевыми ранениями. Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле прокуратуры Омской области", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
По поручению прокурора Омской области на место преступления выехал первый заместитель прокурора области Андрей Хамошин, а также прокурор Павлоградского района Николай Чармадов.
Полиция - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
Вчера, 09:07
Жительница Иркутска напала на полицейских, забиравших у нее чужого ребенка
Как сообщили РИА Новости источники в правоохранительных органах, семья имела хорошую репутацию. В доме на момент преступления находились ещё двое несовершеннолетних - 15 и 16 лет. Им удалось убежать и позвать на помощь. Пока личность убийцы не установлена.
По данным регионального СК, дети, которым удалось спастись - это 14-летняя девочка и ее 6-летний брат. Уточняется, что они убежали из дома к соседям.
Следственными органами СУСК РФ по региону отрабатываются различные версии произошедшего.
"Возбуждено уголовное дело по факту убийства в с. Юрьевка Павлоградского района супругов и их малолетней дочери, по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - говорится в сообщении СУСК РФ.
Добавляется, что в настоящее время проводится осмотр места происшествия, допросы и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 16:42
В Челябинской области ученик принес в школу самодельный фейерверк
 
ПроисшествияОмская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54Вучич обвинил фонд Рокфеллера в спонсировании протестов в Сербии
00:11Посольство КНР отреагировало на сообщения о "просьбе" Си Цзиньпина к Путину
00:07Главком ВМС Германии ушел в отставку после слов о Крыме
23:54Вучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимой
23:50МИД Сирии потребовал вывода военного контингента США из страны
23:42Эрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в Турции
23:33Глава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИ
23:30Влияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол России
23:22В Рязани в ДТП погибли два человека
23:09Посол России допустил усиление военного сотрудничества с Венесуэлой
22:56СК завел уголовное дело после исчезновения девушки под Саратовом
22:49В Татарстане в ДТП погибла девушка
22:39В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных
22:25В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова
22:04Пушилин оценил посреднические инициативы Турции по Украине
21:56Встреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в Киеве
21:50Берлускони не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Италии
21:44В Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС, что "Крым не вернуть"
21:44МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на Украине
21:40Пушилин заявил, что поступает информация о присутствии ЧВК в Донбассе
Лента новостейМолния
Вучич обвинил фонд Рокфеллера в спонсировании протестов в СербииПосольство КНР отреагировало на сообщения о "просьбе" Си Цзиньпина к ПутинуГлавком ВМС Германии ушел в отставку после слов о КрымеВучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимойМИД Сирии потребовал вывода военного контингента США из страныЭрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в ТурцииГлава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИВлияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол РоссииВ Рязани в ДТП погибли два человека Посол России допустил усиление военного сотрудничества с ВенесуэлойСК завел уголовное дело после исчезновения девушки под СаратовомВ Татарстане в ДТП погибла девушкаВ Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуостроваПушилин оценил посреднические инициативы Турции по УкраинеВстреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в КиевеБерлускони не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента ИталииВ Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС, что "Крым не вернуть"МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на УкраинеПушилин заявил, что поступает информация о присутствии ЧВК в Донбассе