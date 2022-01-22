https://ria.ru/20220122/ubiystvo-1769028049.html

В Омской области убили семью из трех человек

В Омской области убили семью из трех человек - РИА Новости, 22.01.2022

В Омской области убили семью из трех человек

Прокуратура Омской области взяла на особый контроль ход расследования уголовного дела об убийстве 10-летней девочки, ее матери и сожителя женщины в... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T09:20

2022-01-22T09:20

2022-01-22T15:08

происшествия

омская область

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ОМСК, 22 янв - РИА Новости. Прокуратура Омской области взяла на особый контроль ход расследования уголовного дела об убийстве 10-летней девочки, ее матери и сожителя женщины в Павлоградском районе, сообщили РИА Новости в областной прокуратуре.Тела были обнаружены ранним утром 22 января в одном из домов в селе Юрьевка Павлоградского района."Обнаружены тела 38-летнего мужчины, 35-летней женщины и несовершеннолетней 2011 года рождения с признаками насильственной смерти - ножевыми ранениями. Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле прокуратуры Омской области", - сообщили РИА Новости в ведомстве.По поручению прокурора Омской области на место преступления выехал первый заместитель прокурора области Андрей Хамошин, а также прокурор Павлоградского района Николай Чармадов.Как сообщили РИА Новости источники в правоохранительных органах, семья имела хорошую репутацию. В доме на момент преступления находились ещё двое несовершеннолетних - 15 и 16 лет. Им удалось убежать и позвать на помощь. Пока личность убийцы не установлена.По данным регионального СК, дети, которым удалось спастись - это 14-летняя девочка и ее 6-летний брат. Уточняется, что они убежали из дома к соседям.Следственными органами СУСК РФ по региону отрабатываются различные версии произошедшего."Возбуждено уголовное дело по факту убийства в с. Юрьевка Павлоградского района супругов и их малолетней дочери, по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - говорится в сообщении СУСК РФ.Добавляется, что в настоящее время проводится осмотр места происшествия, допросы и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого.

https://ria.ru/20220122/napadenie-1769025834.html

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омская область

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Семью из трех человек убили в Омской области. Кадры СК РФ Семью из трех человек убили в Омской области. Кадры СК РФ 2022-01-22T09:20 true PT0M41S

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происшествия, омская область