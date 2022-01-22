https://ria.ru/20220122/trolleybus-1769047185.html

В Казани троллейбус защемил дверями женщину и протащил несколько метров

В Казани троллейбус защемил дверями женщину и протащил несколько метров - РИА Новости, 22.01.2022

В Казани троллейбус защемил дверями женщину и протащил несколько метров

Водитель троллейбуса в Казани не заметил, что на остановке зажал дверями пожилую пассажирку и протащите ее несколько метров, женщина скончалась, сообщает МВД по РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T13:09

2022-01-22T13:09

2022-01-22T13:09

происшествия

казань

республика татарстан (татарстан)

авто

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КАЗАНЬ, 22 янв – РИА Новости. Водитель троллейбуса в Казани не заметил, что на остановке зажал дверями пожилую пассажирку и протащите ее несколько метров, женщина скончалась, сообщает МВД по Татарстану."Двадцать второго января около 10.00 на остановке возле дома №4 по улице Кулагина пожилую женщину защемило дверьми, когда она выходила из тролейбуса. Водитель не заметил этого и протащил ее несколько метров, продолжив движение. Пожилая женщина, предположительно 70-ти лет, скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.В настоящее время водитель троллейбуса установлен и вернулся на место происшествия. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20220121/prokuratura-1768844783.html

казань

республика татарстан (татарстан)

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происшествия, казань, республика татарстан (татарстан), авто