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В Казани троллейбус защемил дверями женщину и протащил несколько метров
В Казани троллейбус защемил дверями женщину и протащил несколько метров - РИА Новости, 22.01.2022
В Казани троллейбус защемил дверями женщину и протащил несколько метров
Водитель троллейбуса в Казани не заметил, что на остановке зажал дверями пожилую пассажирку и протащите ее несколько метров, женщина скончалась, сообщает МВД по РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T13:09
2022-01-22T13:09
2022-01-22T13:09
происшествия
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КАЗАНЬ, 22 янв – РИА Новости. Водитель троллейбуса в Казани не заметил, что на остановке зажал дверями пожилую пассажирку и протащите ее несколько метров, женщина скончалась, сообщает МВД по Татарстану."Двадцать второго января около 10.00 на остановке возле дома №4 по улице Кулагина пожилую женщину защемило дверьми, когда она выходила из тролейбуса. Водитель не заметил этого и протащил ее несколько метров, продолжив движение. Пожилая женщина, предположительно 70-ти лет, скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.В настоящее время водитель троллейбуса установлен и вернулся на место происшествия. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, казань, республика татарстан (татарстан), авто
В Казани троллейбус защемил дверями женщину и протащил несколько метров
В Казани троллейбус защемил дверями пассажирку и протащил ее, женщина погибла
КАЗАНЬ, 22 янв – РИА Новости. Водитель троллейбуса в Казани не заметил, что на остановке зажал дверями пожилую пассажирку и протащите ее несколько метров, женщина скончалась, сообщает МВД по Татарстану.
"Двадцать второго января около 10.00 на остановке возле дома №4 по улице Кулагина пожилую женщину защемило дверьми, когда она выходила из тролейбуса. Водитель не заметил этого и протащил ее несколько метров, продолжив движение. Пожилая женщина, предположительно 70-ти лет, скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.
В настоящее время водитель троллейбуса установлен и вернулся на место происшествия. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.