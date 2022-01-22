https://ria.ru/20220122/teplyakova-1769027363.html

Член СПЧ предложил найти Алисе Тепляковой другие формы обучения

Член СПЧ предложил найти Алисе Тепляковой другие формы обучения - РИА Новости, 22.01.2022

Член СПЧ предложил найти Алисе Тепляковой другие формы обучения

Член Совета по правам человека Александр Асмолов рассчитывает, что "эксперимент" над Алисой Тепляковой будет остановлен, и предлагает рассмотреть другие виды... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T09:16

2022-01-22T09:16

2022-01-22T09:16

общество

александр асмолов

совет по правам человека при президенте рф (спч)

мгу имени м. в. ломоносова

алиса теплякова

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Член Совета по правам человека Александр Асмолов рассчитывает, что "эксперимент" над Алисой Тепляковой будет остановлен, и предлагает рассмотреть другие виды обучения ребёнка как, например, школа юного психолога."Необходимо приостановить эксперимент, который сейчас проводится, и прежде всего нужно обдумать, как помочь Алисе Тепляковой и уменьшить резкую дисгармонию между ее познавательным и личностным развитием", - сказал Асмолов РИА Новости.По его словам, стоит отметить значимость того, что этот вопрос поднимается и на региональном, и на федеральном уровнях, а на перспективы выхода из ситуации можно рассчитывать в ближайшие месяцы. "Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова делает всё, чтобы услышать мнения разных экспертов и прежде всего помочь ребенку в этой ситуации", - отметил он.Он добавил, что для Алисы можно рассмотреть другие виды обучения, кроме формального на факультете психологии."Есть школы юного психолога, есть другие программы дополнительного образования, где Алиса Теплякова может учиться", - считает Асмолов."Я думаю, что в ближайшие месяцы мы увидим перспективы выхода из этой ситуации… Проблема была поставлена на государственном уровне. И то, что это произошло, я думаю, приведет к путям решения", - сказал он.Ранее Асмолов обратился к председателю СПЧ Валерию Фадееву с просьбой взять под контроль ситуацию с обучением в высшей школе девятилетней девочки и рекомендовал ей приостановить обучение. Кроме этого, он заявил, что готовится вопрос о создании комиссии, которая рассмотрела бы системные вопросы в сфере образования, в частности, об индивидуальном образовании и поддержке детей с теми или иными формами общей или специальной одарённости.До этого на психологическом факультете рассказали, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021 года не посетила ни одного очного занятия - ее родители не представили уважительных причин этому, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года. Отец девятилетней студентки утверждает, что дочь продолжает учиться и экзамены без уважительной причины не пропускала. На факультете сообщили, что в случае успешной сдачи сессии Теплякова сможет продолжить обучение по индивидуальному плану.Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий заявлял, что случай обучения Тепляковой уникален и нужно проявлять крайнюю осторожность и внимание в ее обучении.

https://ria.ru/20220118/teplyakova-1768349849.html

https://ria.ru/20220111/mgu-1767376552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, александр асмолов, совет по правам человека при президенте рф (спч), мгу имени м. в. ломоносова, алиса теплякова