https://ria.ru/20220122/teplyakova-1769027363.html
Член СПЧ предложил найти Алисе Тепляковой другие формы обучения
Член СПЧ предложил найти Алисе Тепляковой другие формы обучения - РИА Новости, 22.01.2022
Член СПЧ предложил найти Алисе Тепляковой другие формы обучения
Член Совета по правам человека Александр Асмолов рассчитывает, что "эксперимент" над Алисой Тепляковой будет остановлен, и предлагает рассмотреть другие виды... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T09:16
2022-01-22T09:16
2022-01-22T09:16
общество
александр асмолов
совет по правам человека при президенте рф (спч)
мгу имени м. в. ломоносова
алиса теплякова
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Член Совета по правам человека Александр Асмолов рассчитывает, что "эксперимент" над Алисой Тепляковой будет остановлен, и предлагает рассмотреть другие виды обучения ребёнка как, например, школа юного психолога."Необходимо приостановить эксперимент, который сейчас проводится, и прежде всего нужно обдумать, как помочь Алисе Тепляковой и уменьшить резкую дисгармонию между ее познавательным и личностным развитием", - сказал Асмолов РИА Новости.По его словам, стоит отметить значимость того, что этот вопрос поднимается и на региональном, и на федеральном уровнях, а на перспективы выхода из ситуации можно рассчитывать в ближайшие месяцы. "Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова делает всё, чтобы услышать мнения разных экспертов и прежде всего помочь ребенку в этой ситуации", - отметил он.Он добавил, что для Алисы можно рассмотреть другие виды обучения, кроме формального на факультете психологии."Есть школы юного психолога, есть другие программы дополнительного образования, где Алиса Теплякова может учиться", - считает Асмолов."Я думаю, что в ближайшие месяцы мы увидим перспективы выхода из этой ситуации… Проблема была поставлена на государственном уровне. И то, что это произошло, я думаю, приведет к путям решения", - сказал он.Ранее Асмолов обратился к председателю СПЧ Валерию Фадееву с просьбой взять под контроль ситуацию с обучением в высшей школе девятилетней девочки и рекомендовал ей приостановить обучение. Кроме этого, он заявил, что готовится вопрос о создании комиссии, которая рассмотрела бы системные вопросы в сфере образования, в частности, об индивидуальном образовании и поддержке детей с теми или иными формами общей или специальной одарённости.До этого на психологическом факультете рассказали, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021 года не посетила ни одного очного занятия - ее родители не представили уважительных причин этому, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года. Отец девятилетней студентки утверждает, что дочь продолжает учиться и экзамены без уважительной причины не пропускала. На факультете сообщили, что в случае успешной сдачи сессии Теплякова сможет продолжить обучение по индивидуальному плану.Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий заявлял, что случай обучения Тепляковой уникален и нужно проявлять крайнюю осторожность и внимание в ее обучении.
https://ria.ru/20220118/teplyakova-1768349849.html
https://ria.ru/20220111/mgu-1767376552.html
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общество, александр асмолов, совет по правам человека при президенте рф (спч), мгу имени м. в. ломоносова, алиса теплякова
Член СПЧ предложил найти Алисе Тепляковой другие формы обучения
Член СПЧ Асмолов: Алиса Теплякова может пойти учиться в школу юного психолога
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Член Совета по правам человека Александр Асмолов рассчитывает, что "эксперимент" над Алисой Тепляковой будет остановлен, и предлагает рассмотреть другие виды обучения ребёнка как, например, школа юного психолога.
"Необходимо приостановить эксперимент, который сейчас проводится, и прежде всего нужно обдумать, как помочь Алисе Тепляковой
и уменьшить резкую дисгармонию между ее познавательным и личностным развитием", - сказал Асмолов РИА Новости.
По его словам, стоит отметить значимость того, что этот вопрос поднимается и на региональном, и на федеральном уровнях, а на перспективы выхода из ситуации можно рассчитывать в ближайшие месяцы. "Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова
делает всё, чтобы услышать мнения разных экспертов и прежде всего помочь ребенку в этой ситуации", - отметил он.
Он добавил, что для Алисы можно рассмотреть другие виды обучения, кроме формального на факультете психологии.
"Есть школы юного психолога, есть другие программы дополнительного образования, где Алиса Теплякова может учиться", - считает Асмолов
.
"Я думаю, что в ближайшие месяцы мы увидим перспективы выхода из этой ситуации… Проблема была поставлена на государственном уровне. И то, что это произошло, я думаю, приведет к путям решения", - сказал он.
Ранее Асмолов обратился к председателю СПЧ Валерию Фадееву с просьбой взять под контроль ситуацию с обучением в высшей школе девятилетней девочки и рекомендовал ей приостановить обучение. Кроме этого, он заявил, что готовится вопрос о создании комиссии, которая рассмотрела бы системные вопросы в сфере образования, в частности, об индивидуальном образовании и поддержке детей с теми или иными формами общей или специальной одарённости.
До этого на психологическом факультете рассказали, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021 года не посетила ни одного очного занятия - ее родители не представили уважительных причин этому, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года. Отец девятилетней студентки утверждает, что дочь продолжает учиться и экзамены без уважительной причины не пропускала. На факультете сообщили, что в случае успешной сдачи сессии Теплякова сможет продолжить обучение по индивидуальному плану.
Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий
заявлял, что случай обучения Тепляковой уникален и нужно проявлять крайнюю осторожность и внимание в ее обучении.