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https://ria.ru/20220122/teplyakova-1769027363.html
Член СПЧ предложил найти Алисе Тепляковой другие формы обучения
Член СПЧ предложил найти Алисе Тепляковой другие формы обучения - РИА Новости, 22.01.2022
Член СПЧ предложил найти Алисе Тепляковой другие формы обучения
Член Совета по правам человека Александр Асмолов рассчитывает, что "эксперимент" над Алисой Тепляковой будет остановлен, и предлагает рассмотреть другие виды... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T09:16
2022-01-22T09:16
общество
александр асмолов
совет по правам человека при президенте рф (спч)
мгу имени м. в. ломоносова
алиса теплякова
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Член Совета по правам человека Александр Асмолов рассчитывает, что "эксперимент" над Алисой Тепляковой будет остановлен, и предлагает рассмотреть другие виды обучения ребёнка как, например, школа юного психолога."Необходимо приостановить эксперимент, который сейчас проводится, и прежде всего нужно обдумать, как помочь Алисе Тепляковой и уменьшить резкую дисгармонию между ее познавательным и личностным развитием", - сказал Асмолов РИА Новости.По его словам, стоит отметить значимость того, что этот вопрос поднимается и на региональном, и на федеральном уровнях, а на перспективы выхода из ситуации можно рассчитывать в ближайшие месяцы. "Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова делает всё, чтобы услышать мнения разных экспертов и прежде всего помочь ребенку в этой ситуации", - отметил он.Он добавил, что для Алисы можно рассмотреть другие виды обучения, кроме формального на факультете психологии."Есть школы юного психолога, есть другие программы дополнительного образования, где Алиса Теплякова может учиться", - считает Асмолов."Я думаю, что в ближайшие месяцы мы увидим перспективы выхода из этой ситуации… Проблема была поставлена на государственном уровне. И то, что это произошло, я думаю, приведет к путям решения", - сказал он.Ранее Асмолов обратился к председателю СПЧ Валерию Фадееву с просьбой взять под контроль ситуацию с обучением в высшей школе девятилетней девочки и рекомендовал ей приостановить обучение. Кроме этого, он заявил, что готовится вопрос о создании комиссии, которая рассмотрела бы системные вопросы в сфере образования, в частности, об индивидуальном образовании и поддержке детей с теми или иными формами общей или специальной одарённости.До этого на психологическом факультете рассказали, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021 года не посетила ни одного очного занятия - ее родители не представили уважительных причин этому, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года. Отец девятилетней студентки утверждает, что дочь продолжает учиться и экзамены без уважительной причины не пропускала. На факультете сообщили, что в случае успешной сдачи сессии Теплякова сможет продолжить обучение по индивидуальному плану.Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий заявлял, что случай обучения Тепляковой уникален и нужно проявлять крайнюю осторожность и внимание в ее обучении.
https://ria.ru/20220118/teplyakova-1768349849.html
https://ria.ru/20220111/mgu-1767376552.html
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общество, александр асмолов, совет по правам человека при президенте рф (спч), мгу имени м. в. ломоносова, алиса теплякова
09:16 22.01.2022
 
Член СПЧ предложил найти Алисе Тепляковой другие формы обучения

Член СПЧ Асмолов: Алиса Теплякова может пойти учиться в школу юного психолога

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Асмолов
Заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Асмолов - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Асмолов
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Член Совета по правам человека Александр Асмолов рассчитывает, что "эксперимент" над Алисой Тепляковой будет остановлен, и предлагает рассмотреть другие виды обучения ребёнка как, например, школа юного психолога.
"Необходимо приостановить эксперимент, который сейчас проводится, и прежде всего нужно обдумать, как помочь Алисе Тепляковой и уменьшить резкую дисгармонию между ее познавательным и личностным развитием", - сказал Асмолов РИА Новости.
По его словам, стоит отметить значимость того, что этот вопрос поднимается и на региональном, и на федеральном уровнях, а на перспективы выхода из ситуации можно рассчитывать в ближайшие месяцы. "Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова делает всё, чтобы услышать мнения разных экспертов и прежде всего помочь ребенку в этой ситуации", - отметил он.
Он добавил, что для Алисы можно рассмотреть другие виды обучения, кроме формального на факультете психологии.
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"Есть школы юного психолога, есть другие программы дополнительного образования, где Алиса Теплякова может учиться", - считает Асмолов.
"Я думаю, что в ближайшие месяцы мы увидим перспективы выхода из этой ситуации… Проблема была поставлена на государственном уровне. И то, что это произошло, я думаю, приведет к путям решения", - сказал он.
Ранее Асмолов обратился к председателю СПЧ Валерию Фадееву с просьбой взять под контроль ситуацию с обучением в высшей школе девятилетней девочки и рекомендовал ей приостановить обучение. Кроме этого, он заявил, что готовится вопрос о создании комиссии, которая рассмотрела бы системные вопросы в сфере образования, в частности, об индивидуальном образовании и поддержке детей с теми или иными формами общей или специальной одарённости.
До этого на психологическом факультете рассказали, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021 года не посетила ни одного очного занятия - ее родители не представили уважительных причин этому, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года. Отец девятилетней студентки утверждает, что дочь продолжает учиться и экзамены без уважительной причины не пропускала. На факультете сообщили, что в случае успешной сдачи сессии Теплякова сможет продолжить обучение по индивидуальному плану.
Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий заявлял, что случай обучения Тепляковой уникален и нужно проявлять крайнюю осторожность и внимание в ее обучении.
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ОбществоАлександр АсмоловСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)МГУ имени М. В. ЛомоносоваАлиса Теплякова
 
 
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