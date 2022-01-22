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Силовики разместили 23 единицы техники в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
Силовики разместили 23 единицы техники в Донбассе за неделю, заявили в ДНР - РИА Новости, 22.01.2022
Силовики разместили 23 единицы техники в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
Украинские силовики на неделе разместили 23 единицы военной техники на территории населенных пунктов в Донбассе, сообщил представитель Народной милиции... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T17:33
2022-01-22T17:33
2022-01-22T18:04
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ДОНЕЦК, 22 янв — РИА Новости. Украинские силовики на неделе разместили 23 единицы военной техники на территории населенных пунктов в Донбассе, сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики."Киевские оккупанты разместили 23 единицы вооружения и военной техники в десяти населенных пунктах", — сказал представитель ведомства.Он пояснил, что обнаружены самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика" калибра 122 миллиметра, БМП-1, зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, радиорелейная станция, а также несколько бронированных машин.В ЛНР ранее также заявили, что украинские силовики разместили ЗРК "Оса" вблизи подконтрольного Киеву села Дмитровка.В конце сентября 2015 года участники конфликта подписали соглашение об отводе вооружений калибра более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения в Донбассе. Этот процесс завершился 12 ноября 2015-го. Народная милиция ЛНР и ДНР не раз обвиняла украинских силовиков в его нарушении.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Соответствующие приказы должны действовать до полного прекращения конфликта.В российском МИД отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в регионе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220122/zelenskiy-1769018118.html
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в мире, украина, бмп-1, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
17:33 22.01.2022 (обновлено: 18:04 22.01.2022)
Силовики разместили 23 единицы техники в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
Народная милиция ДНР: силовики разместили 23 единицы техники в Донбассе за неделю