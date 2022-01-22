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В Саратовской области зарегистрировали свадебный бум
В Саратовской области зарегистрировали свадебный бум - РИА Новости, 22.01.2022
В Саратовской области зарегистрировали свадебный бум
Свадебный бум зафиксирован в Саратовской области в первую "красивую дату" текущего года - 22.01.22, когда в ЗАГСах региона поженились более 130 пар, что вдвое... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T11:13
2022-01-22T11:13
общество
саратов
волжский
саратовская область
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САРАТОВ, 22 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Свадебный бум зафиксирован в Саратовской области в первую "красивую дату" текущего года - 22.01.22, когда в ЗАГСах региона поженились более 130 пар, что вдвое превышает число регистрируемых браков в январские субботы за последние шесть лет, сообщила РИА Новости начальник управления по делам ЗАГС правительства области Юлия Пономарева."Такого количества желающих зарегистрировать брак в январе не отмечалось нашими специалистами уже шесть лет. В последний раз свадебный бум мы наблюдали в "красивую дату" в первый месяц 2016 года (суббота 16.01.16), когда в саратовских отделах ЗАГС было зарегистрировано более 170 браков", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что в субботу 132 пары узаконили свои отношения в ЗАГСах региона, причем это более чем вдвое больше, чем обычно регистрируется браков в январскую субботу.По словам Пономаревой, на следующие "красивые даты" этого года - 02.02.22 и 22.02.22 - подано 65 и 166 заявлений на бракосочетание.Всего в Саратовской области работает 47 отделов ЗАГС, в том числе в Саратове - пять отделов ЗАГС и один "Дворец бракосочетаний" на улице Волжской.
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общество, саратов, волжский, саратовская область
11:13 22.01.2022
 
В Саратовской области зарегистрировали свадебный бум

В Саратовской области зарегистрировали свадебный бум в первую "красивую дату" 2022 года

© Pixabay / PexelsМолодожены
Молодожены - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© Pixabay / Pexels
Молодожены
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 22 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Свадебный бум зафиксирован в Саратовской области в первую "красивую дату" текущего года - 22.01.22, когда в ЗАГСах региона поженились более 130 пар, что вдвое превышает число регистрируемых браков в январские субботы за последние шесть лет, сообщила РИА Новости начальник управления по делам ЗАГС правительства области Юлия Пономарева.
"Такого количества желающих зарегистрировать брак в январе не отмечалось нашими специалистами уже шесть лет. В последний раз свадебный бум мы наблюдали в "красивую дату" в первый месяц 2016 года (суббота 16.01.16), когда в саратовских отделах ЗАГС было зарегистрировано более 170 браков", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что в субботу 132 пары узаконили свои отношения в ЗАГСах региона, причем это более чем вдвое больше, чем обычно регистрируется браков в январскую субботу.
По словам Пономаревой, на следующие "красивые даты" этого года - 02.02.22 и 22.02.22 - подано 65 и 166 заявлений на бракосочетание.
Всего в Саратовской области работает 47 отделов ЗАГС, в том числе в Саратове - пять отделов ЗАГС и один "Дворец бракосочетаний" на улице Волжской.
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