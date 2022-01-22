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"Голос тысячелетия": умерла легендарная певица Эльза Суареш
"Голос тысячелетия": умерла легендарная певица Эльза Суареш - РИА Новости, 22.01.2022
"Голос тысячелетия": умерла легендарная певица Эльза Суареш
Бразильская певица, бывшая жена футболиста Гарринчи Эльза Суареш скончалась в четверг в Рио-де-Жанейро, сообщил ее пресс-секретарь. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T02:25
2022-01-22T02:25
2022-01-22T02:28
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 янв — РИА Новости. Бразильская певица, бывшая жена футболиста Гарринчи Эльза Суареш скончалась в четверг в Рио-де-Жанейро, сообщил ее пресс-секретарь.Икона бразильской музыки, лауреат и неоднократный номинант латинской "Грэмми", в 1999 году Суареш была названа на британском радио ВВС "Голосом тысячелетия".С 1960 года Суареш выпустила 37 студийных альбомов и синглов, последний из них — Planeta Fome — вышел в 2019 году.
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в мире, бразилия, рио-де-жанейро (город), эльза суареш
02:25 22.01.2022 (обновлено: 02:28 22.01.2022)
"Голос тысячелетия": умерла легендарная певица Эльза Суареш
Умерла легендарная бразильская певица и бывшая жена футболиста Гарринчи Эльза Суареш