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"Голос тысячелетия": умерла легендарная певица Эльза Суареш

"Голос тысячелетия": умерла легендарная певица Эльза Суареш - РИА Новости, 22.01.2022

"Голос тысячелетия": умерла легендарная певица Эльза Суареш

Бразильская певица, бывшая жена футболиста Гарринчи Эльза Суареш скончалась в четверг ​​в Рио-де-Жанейро, сообщил ее пресс-секретарь. РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T02:25

2022-01-22T02:25

2022-01-22T02:28

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рио-де-жанейро (город)

эльза суареш

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 янв — РИА Новости. Бразильская певица, бывшая жена футболиста Гарринчи Эльза Суареш скончалась в четверг ​​в Рио-де-Жанейро, сообщил ее пресс-секретарь.Икона бразильской музыки, лауреат и неоднократный номинант латинской "Грэмми", в 1999 году Суареш была названа на британском радио ВВС "Голосом тысячелетия".С 1960 года Суареш выпустила 37 студийных альбомов и синглов, последний из них — Planeta Fome — вышел в 2019 году.

https://ria.ru/20220120/klip-1768571325.html

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в мире, бразилия, рио-де-жанейро (город), эльза суареш