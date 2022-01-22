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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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"Голос тысячелетия": умерла легендарная певица Эльза Суареш
"Голос тысячелетия": умерла легендарная певица Эльза Суареш - РИА Новости, 22.01.2022
"Голос тысячелетия": умерла легендарная певица Эльза Суареш
Бразильская певица, бывшая жена футболиста Гарринчи Эльза Суареш скончалась в четверг ​​в Рио-де-Жанейро, сообщил ее пресс-секретарь. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T02:25
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культура
в мире
бразилия
рио-де-жанейро (город)
эльза суареш
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 янв — РИА Новости. Бразильская певица, бывшая жена футболиста Гарринчи Эльза Суареш скончалась в четверг ​​в Рио-де-Жанейро, сообщил ее пресс-секретарь.Икона бразильской музыки, лауреат и неоднократный номинант латинской "Грэмми", в 1999 году Суареш была названа на британском радио ВВС "Голосом тысячелетия".С 1960 года Суареш выпустила 37 студийных альбомов и синглов, последний из них — Planeta Fome — вышел в 2019 году.
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в мире, бразилия, рио-де-жанейро (город), эльза суареш
02:25 22.01.2022 (обновлено: 02:28 22.01.2022)
 
"Голос тысячелетия": умерла легендарная певица Эльза Суареш

Умерла легендарная бразильская певица и бывшая жена футболиста Гарринчи Эльза Суареш

© AFP 2022 / MAURO PIMENTELБразильская певица, бывшая жена футболиста Гарринчи Эльза Суареш
Бразильская певица, бывшая жена футболиста Гарринчи Эльза Суареш - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© AFP 2022 / MAURO PIMENTEL
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 янв — РИА Новости. Бразильская певица, бывшая жена футболиста Гарринчи Эльза Суареш скончалась в четверг ​​в Рио-де-Жанейро, сообщил ее пресс-секретарь.
"С большой грустью и сожалением сообщаем о смерти певицы и композитора Эльзы Суареш в возрасте 91 года в 15:45 в ее доме в Рио-де-Жанейро, которая произошла по естественным причинам", — говорится в заявлении.
Икона бразильской музыки, лауреат и неоднократный номинант латинской "Грэмми", в 1999 году Суареш была названа на британском радио ВВС "Голосом тысячелетия".
С 1960 года Суареш выпустила 37 студийных альбомов и синглов, последний из них — Planeta Fome — вышел в 2019 году.
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