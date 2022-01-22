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В Белоруссии российские Су-35С отработают полеты на максимальную дальность
В Белоруссии российские Су-35С отработают полеты на максимальную дальность - РИА Новости, 22.01.2022
В Белоруссии российские Су-35С отработают полеты на максимальную дальность
Экипажи российских истребителей Су-35С, участвующие в проверке сил Союзного государства, отправляются в Белоруссию, там им предстоит отработать полеты на... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T05:05
2022-01-22T05:12
союзное государство
безопасность
армия
белоруссия
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-35с
москва
россия
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Экипажи российских истребителей Су-35С, участвующие в проверке сил Союзного государства, отправляются в Белоруссию, там им предстоит отработать полеты на максимальную дальность, посадку на местные аэродромы и совместную с белорусскими специалистами подготовку к полетам, заявили в Минобороны.Отмечается, что экипажи многоцелевых Су-35С Восточного военного округа уже приступили к перебазированию на территорию Белоруссии. При подготовке к этому инженерно-технический состав авиационного полка провел детальную проверку работы всех систем и оборудования самолетов.Проверка пройдет в два этапа. Во время первого до 9 февраля пройдет передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории Белоруссии.Во время второго этапа с 10 по 20 февраля пройдут совместные учения "Союзная решимость — 2022", в рамках которого военные отработают пресечение и отражение внешней агрессии, а также противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства.В ходе учений будут выполняться мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника.Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский", а также отдельных участках местности, расположенных на территории Белоруссии. Планируется задействовать аэродромы "Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи".Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышает определенные им параметры, которые подлежат уведомлению.
https://ria.ru/20220118/minsk-1768329067.html
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безопасность, армия, белоруссия, министерство обороны рф (минобороны рф), су-35с, москва, россия
05:05 22.01.2022 (обновлено: 05:12 22.01.2022)
 
В Белоруссии российские Су-35С отработают полеты на максимальную дальность

Российские истребители Су-35С отработают полеты на максимальную дальность в Белоруссии

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкИстребитель Су-35С
Истребитель Су-35С - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Истребитель Су-35С. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Экипажи российских истребителей Су-35С, участвующие в проверке сил Союзного государства, отправляются в Белоруссию, там им предстоит отработать полеты на максимальную дальность, посадку на местные аэродромы и совместную с белорусскими специалистами подготовку к полетам, заявили в Минобороны.

"Во время выполнения полетных заданий экипажи ВКС России отработают полеты на максимальную дальность, посадку на белорусские аэродромы, а также совместную с белорусскими специалистами подготовку к повторным вылетам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи многоцелевых Су-35С Восточного военного округа уже приступили к перебазированию на территорию Белоруссии. При подготовке к этому инженерно-технический состав авиационного полка провел детальную проверку работы всех систем и оборудования самолетов.
Проверка пройдет в два этапа. Во время первого до 9 февраля пройдет передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории Белоруссии.
Во время второго этапа с 10 по 20 февраля пройдут совместные учения "Союзная решимость — 2022", в рамках которого военные отработают пресечение и отражение внешней агрессии, а также противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства.
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Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский", а также отдельных участках местности, расположенных на территории Белоруссии. Планируется задействовать аэродромы "Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи".
Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышает определенные им параметры, которые подлежат уведомлению.
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Союзное государствоБезопасностьАрмияБелоруссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Су-35СМоскваРоссия
 
 
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