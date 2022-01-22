https://ria.ru/20220122/su-35s-1769017540.html

В Белоруссии российские Су-35С отработают полеты на максимальную дальность

В Белоруссии российские Су-35С отработают полеты на максимальную дальность - РИА Новости, 22.01.2022

В Белоруссии российские Су-35С отработают полеты на максимальную дальность

Экипажи российских истребителей Су-35С, участвующие в проверке сил Союзного государства, отправляются в Белоруссию, там им предстоит отработать полеты на... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T05:05

2022-01-22T05:05

2022-01-22T05:12

союзное государство

безопасность

армия

белоруссия

министерство обороны рф (минобороны рф)

су-35с

москва

россия

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Экипажи российских истребителей Су-35С, участвующие в проверке сил Союзного государства, отправляются в Белоруссию, там им предстоит отработать полеты на максимальную дальность, посадку на местные аэродромы и совместную с белорусскими специалистами подготовку к полетам, заявили в Минобороны.Отмечается, что экипажи многоцелевых Су-35С Восточного военного округа уже приступили к перебазированию на территорию Белоруссии. При подготовке к этому инженерно-технический состав авиационного полка провел детальную проверку работы всех систем и оборудования самолетов.Проверка пройдет в два этапа. Во время первого до 9 февраля пройдет передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории Белоруссии.Во время второго этапа с 10 по 20 февраля пройдут совместные учения "Союзная решимость — 2022", в рамках которого военные отработают пресечение и отражение внешней агрессии, а также противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства.В ходе учений будут выполняться мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника.Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский", а также отдельных участках местности, расположенных на территории Белоруссии. Планируется задействовать аэродромы "Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи".Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышает определенные им параметры, которые подлежат уведомлению.

https://ria.ru/20220118/minsk-1768329067.html

https://ria.ru/20220121/s-400-1768843740.html

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безопасность, армия, белоруссия, министерство обороны рф (минобороны рф), су-35с, москва, россия