Раскрыт "сценарий молниеносного присоединения" Украины к России

15:50 22.01.2022 (обновлено: 18:16 22.01.2022)
Генерал ВСУ раскрыл "сценарий быстрого присоединения" Украины к России
Генерал ВСУ Кривонос назвал "сценарий быстрого присоединения" Украины к России
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире телеканала Ukrlife.TV раскрыл "сценарий присоединения" Украины к России.
"Пять-семь аэродромов в радиусе меньше 50 километров от Киева и два аэродрома внутри города (на заводе Антонова и аэродром Жуляны) позволят россиянам осуществить высадку воздушного десанта", — поделился своим мнением военный.
По его словам, первый эшелон из вертолетов способен, минуя зону разведки киевской ПВО, на малых высотах уйти от истребителей ВВС Украины и установить контроль над взлетно-посадочными полосами. На втором этапе военно-транспортные самолеты приземлятся в аэропортах. Как считает Кривонос, все это может произойти очень быстро.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В руководстве России не раз опровергали подобные утверждения.
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Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.