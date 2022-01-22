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Раскрыт "сценарий молниеносного присоединения" Украины к России
Генерал ВСУ раскрыл "сценарий быстрого присоединения" Украины к России - РИА Новости, 22.01.2022
Раскрыт "сценарий молниеносного присоединения" Украины к России
Бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире телеканала Ukrlife.TV раскрыл "сценарий присоединения"... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T15:50
2022-01-22T18:16
политика
украина
сша
дмитрий песков
нато
сергей лавров
вооруженные силы украины
ввс украины
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире телеканала Ukrlife.TV раскрыл "сценарий присоединения" Украины к России.По его словам, первый эшелон из вертолетов способен, минуя зону разведки киевской ПВО, на малых высотах уйти от истребителей ВВС Украины и установить контроль над взлетно-посадочными полосами. На втором этапе военно-транспортные самолеты приземлятся в аэропортах. Как считает Кривонос, все это может произойти очень быстро.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В руководстве России не раз опровергали подобные утверждения.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
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политика, украина, сша, дмитрий песков, нато, сергей лавров, вооруженные силы украины, ввс украины, сергей кривонос, россия
15:50 22.01.2022 (обновлено: 18:16 22.01.2022)
 
Генерал ВСУ раскрыл "сценарий быстрого присоединения" Украины к России

Генерал ВСУ Кривонос назвал "сценарий быстрого присоединения" Украины к России

CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України / Генерал ВСУ Сергей Кривонос
Генерал ВСУ Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України /
Генерал ВСУ Сергей Кривонос. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире телеканала Ukrlife.TV раскрыл "сценарий присоединения" Украины к России.
"Пять-семь аэродромов в радиусе меньше 50 километров от Киева и два аэродрома внутри города (на заводе Антонова и аэродром Жуляны) позволят россиянам осуществить высадку воздушного десанта", — поделился своим мнением военный.
По его словам, первый эшелон из вертолетов способен, минуя зону разведки киевской ПВО, на малых высотах уйти от истребителей ВВС Украины и установить контроль над взлетно-посадочными полосами. На втором этапе военно-транспортные самолеты приземлятся в аэропортах. Как считает Кривонос, все это может произойти очень быстро.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В руководстве России не раз опровергали подобные утверждения.
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Генерал ВСУ погрезил об "упреждающем ударе" по России
Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
 
ПолитикаУкраинаСШАДмитрий ПесковНАТОСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныВВС УкраиныСергей КривоносРоссия
 
 
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