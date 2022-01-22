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При стрельбе в отеле в Мексике погиб турист

При стрельбе в отеле в Мексике погиб турист - РИА Новости, 22.01.2022

При стрельбе в отеле в Мексике погиб турист

Неизвестный открыл огонь в отеле Xcaret в мексиканском штате Кинтана-Роо, сообщил в Twitter глава регионального министерства безопасности Лусио Эрнандес Гомес. РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T02:13

2022-01-22T02:13

2022-01-22T04:21

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МЕХИКО, 22 янв — РИА Новости. Неизвестный открыл огонь в отеле Xcaret в мексиканском штате Кинтана-Роо, сообщил в Twitter глава регионального министерства безопасности Лусио Эрнандес Гомес.Позднее прокуратура штата Кинтана-Роо со ссылкой на канадскую полицию уточнила, что погибли два человека."Первый человек, который погиб, имел преступное прошлое: незаконный оборот наркотиков, использование поддельных документов, среди прочего. Подтверждается смерть второго лица, получившего ранения, у него также была криминальная история", — уточнили правоохранительные органы.По информации Эрнандеса, стрельба началась после ссоры между гостями отеля. Местные СМИ сообщают, что преступник скрылся в джунглях."Это тот, кто стрелял и смертельно ранил одного из них. Командование координационной группы развернуло оперативную операцию по его поимке, за любую информацию для оперативного задержания будем глубоко признательны", — написал начальник полиции в другом сообщении, приложив к нему фото мужчины в спортивном костюме с пистолетом, сделанное камерой наблюдения.

https://ria.ru/20220120/obstrel-1768657268.html

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