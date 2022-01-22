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При стрельбе в отеле в Мексике погиб турист
При стрельбе в отеле в Мексике погиб турист - РИА Новости, 22.01.2022
При стрельбе в отеле в Мексике погиб турист
Неизвестный открыл огонь в отеле Xcaret в мексиканском штате Кинтана-Роо, сообщил в Twitter глава регионального министерства безопасности Лусио Эрнандес Гомес. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T02:13
2022-01-22T04:21
в мире
мексика
кинтана-роо
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МЕХИКО, 22 янв — РИА Новости. Неизвестный открыл огонь в отеле Xcaret в мексиканском штате Кинтана-Роо, сообщил в Twitter глава регионального министерства безопасности Лусио Эрнандес Гомес.Позднее прокуратура штата Кинтана-Роо со ссылкой на канадскую полицию уточнила, что погибли два человека."Первый человек, который погиб, имел преступное прошлое: незаконный оборот наркотиков, использование поддельных документов, среди прочего. Подтверждается смерть второго лица, получившего ранения, у него также была криминальная история", — уточнили правоохранительные органы.По информации Эрнандеса, стрельба началась после ссоры между гостями отеля. Местные СМИ сообщают, что преступник скрылся в джунглях."Это тот, кто стрелял и смертельно ранил одного из них. Командование координационной группы развернуло оперативную операцию по его поимке, за любую информацию для оперативного задержания будем глубоко признательны", — написал начальник полиции в другом сообщении, приложив к нему фото мужчины в спортивном костюме с пистолетом, сделанное камерой наблюдения.
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в мире, мексика, кинтана-роо, мехико
02:13 22.01.2022 (обновлено: 04:21 22.01.2022)
 
При стрельбе в отеле в Мексике погиб турист

При стрельбе в мексиканском отеле погиб турист из Канады, еще двое людей ранены

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПолиция в Мексике
Полиция в Мексике - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Полиция в Мексике. Архивное фото
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МЕХИКО, 22 янв — РИА Новости. Неизвестный открыл огонь в отеле Xcaret в мексиканском штате Кинтана-Роо, сообщил в Twitter глава регионального министерства безопасности Лусио Эрнандес Гомес.

"После прискорбных событий в отеле Xcaret трое пострадавших были немедленно доставлены в больницу, где, к сожалению, один скончался. Трое пострадавших — канадцы", — написал он.

Позднее прокуратура штата Кинтана-Роо со ссылкой на канадскую полицию уточнила, что погибли два человека.
"Первый человек, который погиб, имел преступное прошлое: незаконный оборот наркотиков, использование поддельных документов, среди прочего. Подтверждается смерть второго лица, получившего ранения, у него также была криминальная история", — уточнили правоохранительные органы.
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По информации Эрнандеса, стрельба началась после ссоры между гостями отеля. Местные СМИ сообщают, что преступник скрылся в джунглях.
"Это тот, кто стрелял и смертельно ранил одного из них. Командование координационной группы развернуло оперативную операцию по его поимке, за любую информацию для оперативного задержания будем глубоко признательны", — написал начальник полиции в другом сообщении, приложив к нему фото мужчины в спортивном костюме с пистолетом, сделанное камерой наблюдения.
 
В миреМексикаКинтана-РооМехико
 
 
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