https://ria.ru/20220122/strakh-1769015304.html

Что он несет? На Украине уже не знают, что делать после слов Зеленского о войне

В Раде рассказали, как Зеленский сеет страх и панику на Украине - РИА Новости, 22.01.2022

Что он несет? На Украине уже не знают, что делать после слов Зеленского о войне

Депутат Рады Илья Кива заявил в Telegram, что непоследовательная риторика президента Украины Владимира Зеленского относительно возможности "российской агрессии" РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T03:24

2022-01-22T03:24

2022-01-22T03:24

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киев

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илья кива

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Депутат Рады Илья Кива заявил в Telegram, что непоследовательная риторика президента Украины Владимира Зеленского относительно возможности "российской агрессии" приводит к панике и страху у населения.Политик напомнил, что в среду глава государства в видеообращении к нации призвал украинцев не паниковать из-за новостей о "вторжении" и не верить фейкам, а уже через день в интервью Washington Post предположил, что "крупномасштабная война с Россией" может начаться с оккупации Харькова.Парламентарий также отметил, что высказывания Зеленского нанесли непоправимый ущерб бизнесу и инвестиционным проектам в Харькове.Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.

https://ria.ru/20220122/oruzhie-1769013724.html

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в мире, украина, киев, харьков, владимир зеленский, илья кива, россия