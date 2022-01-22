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Что он несет? На Украине уже не знают, что делать после слов Зеленского о войне
В Раде рассказали, как Зеленский сеет страх и панику на Украине - РИА Новости, 22.01.2022
Что он несет? На Украине уже не знают, что делать после слов Зеленского о войне
Депутат Рады Илья Кива заявил в Telegram, что непоследовательная риторика президента Украины Владимира Зеленского относительно возможности "российской агрессии" РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T03:24
2022-01-22T03:24
в мире
украина
киев
харьков
владимир зеленский
илья кива
россия
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Депутат Рады Илья Кива заявил в Telegram, что непоследовательная риторика президента Украины Владимира Зеленского относительно возможности "российской агрессии" приводит к панике и страху у населения.Политик напомнил, что в среду глава государства в видеообращении к нации призвал украинцев не паниковать из-за новостей о "вторжении" и не верить фейкам, а уже через день в интервью Washington Post предположил, что "крупномасштабная война с Россией" может начаться с оккупации Харькова.Парламентарий также отметил, что высказывания Зеленского нанесли непоправимый ущерб бизнесу и инвестиционным проектам в Харькове.Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
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в мире, украина, киев, харьков, владимир зеленский, илья кива, россия
03:24 22.01.2022
 
В Раде рассказали, как Зеленский сеет страх и панику на Украине

Депутат Рады Кива: заявления Зеленского о войне с Россией сеют панику и страх у украинцев

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Депутат Рады Илья Кива заявил в Telegram, что непоследовательная риторика президента Украины Владимира Зеленского относительно возможности "российской агрессии" приводит к панике и страху у населения.
Политик напомнил, что в среду глава государства в видеообращении к нации призвал украинцев не паниковать из-за новостей о "вторжении" и не верить фейкам, а уже через день в интервью Washington Post предположил, что "крупномасштабная война с Россией" может начаться с оккупации Харькова.
"Отсутствие у президента и его окружения вообще какой-то стратегии и понимания происходящего, что еще больше сеет панику и страх среди населения", — написал Кива.
Парламентарий также отметил, что высказывания Зеленского нанесли непоправимый ущерб бизнесу и инвестиционным проектам в Харькове.
Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
01:54
WSJ: Германия заблокировала передачу оружия из Эстонии на Украину
 
В миреУкраинаКиевХарьковВладимир ЗеленскийИлья КиваРоссия
 
 
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