Минобороны Латвии отправит Украине ПЗРК Stinger при конфликте с Россией
Delfi: Минобороны Латвии отправит на Украину ПЗРК Stinger в случае конфликта с Россией
Вид на телевизионную башню Риги. Архивное фото
РИГА, 22 янв — РИА Новости. Латвия отправит на Украину ракетную систему Stinger, индивидуальную экипировку и наборы сухого пайка в случае обострения конфликта с Россией, сообщает интернет-портал Delfi со ссылкой на Министерство обороны балтийской республики.
"В случае агрессии со стороны России Латвия отправит на Украину ракетную систему Stinger, индивидуальную экипировку и наборы сухого пайка", — цитирует портал сообщение Минобороны.
Stinger — переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) американского производства. Основное его предназначение – поражение низколетящих воздушных объектов: вертолетов, самолетов и БПЛА.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.