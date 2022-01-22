https://ria.ru/20220122/stinger-1769011656.html

Минобороны Латвии отправит Украине ПЗРК Stinger при конфликте с Россией

Минобороны Латвии отправит Украине ПЗРК Stinger при конфликте с Россией - РИА Новости, 22.01.2022

Минобороны Латвии отправит Украине ПЗРК Stinger при конфликте с Россией

Латвия отправит на Украину ракетную систему Stinger, индивидуальную экипировку и наборы сухого пайка в случае обострения конфликта с Россией, сообщает... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T00:49

2022-01-22T00:49

2022-01-22T00:49

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РИГА, 22 янв — РИА Новости. Латвия отправит на Украину ракетную систему Stinger, индивидуальную экипировку и наборы сухого пайка в случае обострения конфликта с Россией, сообщает интернет-портал Delfi со ссылкой на Министерство обороны балтийской республики.Stinger — переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) американского производства. Основное его предназначение – поражение низколетящих воздушных объектов: вертолетов, самолетов и БПЛА.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220122/zanaves-1769010923.html

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в мире, киев, рига, латвия, дмитрий песков, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия