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Сверхдержава, которая заигралась
Сверхдержава, которая заигралась - РИА Новости, 22.01.2022
Сверхдержава, которая заигралась
Если вам интересно, почему златоусты американской дипломатии как заведенные объясняют нам, что у России (и вообще ни у кого) не может быть никаких сфер влияния, РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T08:00
2022-01-22T08:03
авторы
сша
джо байден
нато
хиллари клинтон
генри киссинджер
восточная европа
россия
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Если вам интересно, почему златоусты американской дипломатии как заведенные объясняют нам, что у России (и вообще ни у кого) не может быть никаких сфер влияния, то на этот вопрос есть ответ. Точнее, два похожих ответа, принадлежащие двум уважаемым американским аналитикам. И это ответы очень неприятные для питающих иллюзии насчет глобального господства США.Если коротко, то речь о том, что проблемы, причем системного и глобального характера, у США, а не у России. И все эти заклинания "никаких сфер влияния" — довольно пустые и бесполезные попытки отвести глаза публики от фактически катастрофического сокращения американских сфер влияния. То есть сюжет с только начинающимися долгими переговорами Москвы и Вашингтона насчет наших красных линий перед расползанием НАТО сначала на Восточную Европу, потом на Украину или Грузию плох для американцев даже не тем, что выявится сфера влияния Москвы, а тем, что наглядно сократится таковая сфера для США, и в очень неподходящий момент. Если подобные моменты вообще бывают подходящими."Знать, когда остановиться": так называется статья Эндрю Бацевича в The American Conservative. В ней напоминается: сферы влияния — это вообще "часть ДНК" американской дипломатии, она их, например, отлично признавала в эпоху противостояния с советским блоком. Проблема возникла позже, к концу 90-х, когда США и вправду сделали такой сферой своего влияния если не весь мир, то те его части, которые им хотелось. Ближний Восток, часть Африки, часть Азии, не говоря о том самом движении НАТО на восток. И в каждой такой сфере создавалось региональное командование во главе с четырехзвездным генералом.Вот тут-то и началось: десять лет назад госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что США ни у кого никаких сфер влияния не признают, это официально. Ее верный ученик и соратник, сегодняшний госсекретарь Энтони Блинкен сейчас за ней то же самое повторяет.Но проблема любой империалистической державы в том, что ей нужно уметь вовремя остановиться и приступить к "консолидации" своих приобретений, говорит Бацевич. И приводит пример того, как США не остановились вовремя. Это Ближний Восток, который после терактов 11 сентября 2001 года чуть ли не весь оказался американской сферой влияния, а кончилось все — вот сейчас — очень плохо.А почему, собственно, кончилось плохо? Здесь в разговор вступает человек даже более известный, чем Бацевич: Хэл Брэндс, относительно юный реалист школы Генри Киссинджера (хотя по биографии, конечно, не Киссинджер), мыслящий холодно и беспощадно. А называется его статья в журнале Foreign Affairs трудно переводимым образом: сверхдержава, которая… outstretched. Подрастянулась? Нет, лучше "заигралась". То есть — смотри выше — не смогла вовремя остановиться.Мыслит Брэндс чисто арифметически. Он напоминает, что сразу после окончания холодной войны военная доктрина (и военные возможности) США предполагали ведение двух крупных войн в разных регионах одновременно. Но сокращения военного бюджета в 2011 и 2013 годах ужали доктрину "двух войн" до "полутора". Идея была в том, что сверхдержава должна быть способна вести одну большую войну и эффективно сдерживать противника еще на каком-то фронте. Дальше — хуже, сегодня речь, фактически, только об одной войне — которую нужно иметь возможность теоретически выиграть против стратегического конкурента.Кстати, об этом конкуренте. Мир изменился не только потому, что российская военная мощь, особенно с учетом ее технологического совершенства, восстановилась до серьезного уровня. Конкурентом своим США ведь числят прежде всего Китай, а вовсе не Россию. КНР равна США по объему экономики (хотя недотягивает по военной мощи). И вот новость этих дней, пришедшая после того, как Брэндс написал свою статью (а то бы он мимо нее не прошел): Китай в 2021 году умудрился выдать экономический рост в рекордные 8,1% ВВП. Конечно, дальше он замедлится, в том числе намеренно (надо охладить разогревшиеся системы), но даже психологический эффект налицо.Собственно говоря, то, чем занят президент Джо Байден во внешней политике, — это вынужденное урезание американских сфер влияния. Точнее, обязательств и амбиций США, на поддержание которых нет должных военных ресурсов. Понятно, что без боя это отступление не пройдет и лишний дюйм очередной сферы просто так они не отдадут (что мы и наблюдаем, в виде, например, словоизвержений по ходу переговоров Россия — США).А иначе, без извержений, и невозможно. Хотя бы потому, что начинаются "потери дипломатического влияния в ситуациях на грани войны": это опять же из статьи Брэндса. Например, давние и настойчивые попытки всех администраций США переложить европейскую безопасность на европейцев вызывают дикие истерики в Старом Свете. Хотя речь всего-то о возможном уходе или усмирении политиков, слишком привыкших к словесной безнаказанности под зонтиком тех самых американских "обязательств" перед союзниками.Смысл всего начавшегося переговорного марафона с Россией Брэндс, как верный ученик Киссинджера, видит в "нейтрализации" России, а заодно и в уходе США от чрезмерного груза обязательств на других направлениях. И все это — чтобы сосредоточить оставшиеся военные и прочие ресурсы заигравшейся сверхдержавы на противостоянии одному Китаю.То есть с Москвой так или иначе придется заключить сделку. Если при этом придется признать российские права на сферы влияния, то тут важно лишь не говорить таких слов вслух, чтобы сохранить лицо.Можно представить себе какое-нибудь дипломатическое выступление американского деятеля году этак в 2030-м: США считают, что сферы влияния ушли в прошлое.Американские сферы, может быть, к тому моменту в прошлое и уйдут — если не все, то многие.
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восточная европа
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Дмитрий Косырев
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авторы, сша, джо байден, нато, хиллари клинтон, генри киссинджер, восточная европа, россия
08:00 22.01.2022 (обновлено: 08:03 22.01.2022)
 

Сверхдержава, которая заигралась

© REUTERS / Carlos BarriaМужчина идет по дороге во Флоренсе, штат Аризона
Мужчина идет по дороге во Флоренсе, штат Аризона - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© REUTERS / Carlos Barria
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Если вам интересно, почему златоусты американской дипломатии как заведенные объясняют нам, что у России (и вообще ни у кого) не может быть никаких сфер влияния, то на этот вопрос есть ответ. Точнее, два похожих ответа, принадлежащие двум уважаемым американским аналитикам. И это ответы очень неприятные для питающих иллюзии насчет глобального господства США.
Если коротко, то речь о том, что проблемы, причем системного и глобального характера, у США, а не у России. И все эти заклинания "никаких сфер влияния" — довольно пустые и бесполезные попытки отвести глаза публики от фактически катастрофического сокращения американских сфер влияния. То есть сюжет с только начинающимися долгими переговорами Москвы и Вашингтона насчет наших красных линий перед расползанием НАТО сначала на Восточную Европу, потом на Украину или Грузию плох для американцев даже не тем, что выявится сфера влияния Москвы, а тем, что наглядно сократится таковая сфера для США, и в очень неподходящий момент. Если подобные моменты вообще бывают подходящими.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
Вчера, 16:03
США не поступятся перед Россией фундаментальными принципами, заявил Блинкен
"Знать, когда остановиться": так называется статья Эндрю Бацевича в The American Conservative. В ней напоминается: сферы влияния — это вообще "часть ДНК" американской дипломатии, она их, например, отлично признавала в эпоху противостояния с советским блоком. Проблема возникла позже, к концу 90-х, когда США и вправду сделали такой сферой своего влияния если не весь мир, то те его части, которые им хотелось. Ближний Восток, часть Африки, часть Азии, не говоря о том самом движении НАТО на восток. И в каждой такой сфере создавалось региональное командование во главе с четырехзвездным генералом.
Флаг Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
Вчера, 15:02
Лавров повторил Блинкену требование о нерасширении НАТО на восток
Вот тут-то и началось: десять лет назад госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что США ни у кого никаких сфер влияния не признают, это официально. Ее верный ученик и соратник, сегодняшний госсекретарь Энтони Блинкен сейчас за ней то же самое повторяет.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
Вчера, 16:11
Блинкен: США готовы работать с озабоченностями России в сфере безопасности
Но проблема любой империалистической державы в том, что ей нужно уметь вовремя остановиться и приступить к "консолидации" своих приобретений, говорит Бацевич. И приводит пример того, как США не остановились вовремя. Это Ближний Восток, который после терактов 11 сентября 2001 года чуть ли не весь оказался американской сферой влияния, а кончилось все — вот сейчас — очень плохо.
А почему, собственно, кончилось плохо? Здесь в разговор вступает человек даже более известный, чем Бацевич: Хэл Брэндс, относительно юный реалист школы Генри Киссинджера (хотя по биографии, конечно, не Киссинджер), мыслящий холодно и беспощадно. А называется его статья в журнале Foreign Affairs трудно переводимым образом: сверхдержава, которая… outstretched. Подрастянулась? Нет, лучше "заигралась". То есть — смотри выше — не смогла вовремя остановиться.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
2 января, 14:33
Китайцы уверены, что они вместе с россиянами не дадут США захватить мир
Мыслит Брэндс чисто арифметически. Он напоминает, что сразу после окончания холодной войны военная доктрина (и военные возможности) США предполагали ведение двух крупных войн в разных регионах одновременно. Но сокращения военного бюджета в 2011 и 2013 годах ужали доктрину "двух войн" до "полутора". Идея была в том, что сверхдержава должна быть способна вести одну большую войну и эффективно сдерживать противника еще на каком-то фронте. Дальше — хуже, сегодня речь, фактически, только об одной войне — которую нужно иметь возможность теоретически выиграть против стратегического конкурента.
Кстати, об этом конкуренте. Мир изменился не только потому, что российская военная мощь, особенно с учетом ее технологического совершенства, восстановилась до серьезного уровня. Конкурентом своим США ведь числят прежде всего Китай, а вовсе не Россию. КНР равна США по объему экономики (хотя недотягивает по военной мощи). И вот новость этих дней, пришедшая после того, как Брэндс написал свою статью (а то бы он мимо нее не прошел): Китай в 2021 году умудрился выдать экономический рост в рекордные 8,1% ВВП. Конечно, дальше он замедлится, в том числе намеренно (надо охладить разогревшиеся системы), но даже психологический эффект налицо.
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
30 декабря 2021, 12:28
Названо главное преимущество США в противостоянии России и Китаю
Собственно говоря, то, чем занят президент Джо Байден во внешней политике, — это вынужденное урезание американских сфер влияния. Точнее, обязательств и амбиций США, на поддержание которых нет должных военных ресурсов. Понятно, что без боя это отступление не пройдет и лишний дюйм очередной сферы просто так они не отдадут (что мы и наблюдаем, в виде, например, словоизвержений по ходу переговоров Россия — США).
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
Вчера, 15:41
Байден оконфузился, угрожая России расширением НАТО
А иначе, без извержений, и невозможно. Хотя бы потому, что начинаются "потери дипломатического влияния в ситуациях на грани войны": это опять же из статьи Брэндса. Например, давние и настойчивые попытки всех администраций США переложить европейскую безопасность на европейцев вызывают дикие истерики в Старом Свете. Хотя речь всего-то о возможном уходе или усмирении политиков, слишком привыкших к словесной безнаказанности под зонтиком тех самых американских "обязательств" перед союзниками.
Смысл всего начавшегося переговорного марафона с Россией Брэндс, как верный ученик Киссинджера, видит в "нейтрализации" России, а заодно и в уходе США от чрезмерного груза обязательств на других направлениях. И все это — чтобы сосредоточить оставшиеся военные и прочие ресурсы заигравшейся сверхдержавы на противостоянии одному Китаю.
То есть с Москвой так или иначе придется заключить сделку. Если при этом придется признать российские права на сферы влияния, то тут важно лишь не говорить таких слов вслух, чтобы сохранить лицо.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
Вчера, 15:21
Лавров рассказал об итогах переговоров с Блинкеном
Можно представить себе какое-нибудь дипломатическое выступление американского деятеля году этак в 2030-м: США считают, что сферы влияния ушли в прошлое.
Американские сферы, может быть, к тому моменту в прошлое и уйдут — если не все, то многие.
 
АвторыСШАДжо БайденНАТОХиллари КлинтонГенри КиссинджерВосточная ЕвропаРоссия
 
 
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