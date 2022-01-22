Эксперт обвинил США в двойных стандартах из-за политики в Латинской Америке
Эксперт Ортис: шум вокруг сотрудничества России и Венесуэлы говорит о двойных стандартах
Панорама Каракаса, Венесуэла. Архивное фото
КАРАКАС, 22 янв — РИА Новости. Общественное беспокойство в связи с предполагаемым расширением военного сотрудничества России с Латинской Америкой в ситуации, когда Соединенные Штаты увеличивают военное присутствие в этом регионе, говорит о двойных стандартах, считает аналитик из Центрального университета Венесуэлы, политолог Уолтер Ортис.
"Ни для кого не секрет, что... военные базы США рассредоточены почти на всем латиноамериканском континенте, и это не вызывает большого беспокойства, подобного тому, что пытаются разжечь в связи с возможным расширением военно-технического сотрудничества Венесуэлы и России", — сказал Ортис РИА Новости.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о возможности размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, отметил, что Штаты дадут решительный ответ, если Россия будет размещать свои войска в Латинской Америке.
"Это (критика Венесуэлы за сотрудничество с Россией — ред.) проявление двойных стандартов и стремления Соединенных Штатов позиционировать себя как единственного легитимного игрока, который может иметь отношения с кем угодно, на любых условиях, способного устанавливать красные линии для всех без каких-либо международных норм", — добавил Ортис.
Политолог подчеркнул, что шумиху вокруг военного сотрудничества России с Латинской Америкой поднимают на фоне приближающихся выборов в конгресс США.
По словам эксперта, Соединенные Штаты бьют тревогу и выражают свою обеспокоенность, потому что Россия и Китай выстраивают суверенные отношения в регионе, который США "определяют как свой задний двор".
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