https://ria.ru/20220122/sotrudnichestvo-1769017187.html

Эксперт обвинил США в двойных стандартах из-за политики в Латинской Америке

Эксперт обвинил США в двойных стандартах из-за политики в Латинской Америке - РИА Новости, 22.01.2022

Эксперт обвинил США в двойных стандартах из-за политики в Латинской Америке

Общественное беспокойство в связи с предполагаемым расширением военного сотрудничества России с Латинской Америкой в ситуации, когда Соединенные Штаты... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T05:00

2022-01-22T05:00

2022-01-22T05:00

в мире

сша

каракас

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джейк салливан

уолтер ортис

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КАРАКАС, 22 янв — РИА Новости. Общественное беспокойство в связи с предполагаемым расширением военного сотрудничества России с Латинской Америкой в ситуации, когда Соединенные Штаты увеличивают военное присутствие в этом регионе, говорит о двойных стандартах, считает аналитик из Центрального университета Венесуэлы, политолог Уолтер Ортис.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о возможности размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, отметил, что Штаты дадут решительный ответ, если Россия будет размещать свои войска в Латинской Америке."Это (критика Венесуэлы за сотрудничество с Россией — ред.) проявление двойных стандартов и стремления Соединенных Штатов позиционировать себя как единственного легитимного игрока, который может иметь отношения с кем угодно, на любых условиях, способного устанавливать красные линии для всех без каких-либо международных норм", — добавил Ортис.Политолог подчеркнул, что шумиху вокруг военного сотрудничества России с Латинской Америкой поднимают на фоне приближающихся выборов в конгресс США."Давайте помнить о выборах в конгресс США и об их политике препятствования росту многополярных стран, таких как Российская Федерация и Китай, и их зон влияния. То, что происходит на Украине и на Тайване, является частью этой политики", — сказал Ортис.По словам эксперта, Соединенные Штаты бьют тревогу и выражают свою обеспокоенность, потому что Россия и Китай выстраивают суверенные отношения в регионе, который США "определяют как свой задний двор".

https://ria.ru/20220121/bazy-1768882972.html

https://ria.ru/20220120/provokatsii-1768828554.html

сша

каракас

латинская америка

россия

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в мире, сша, каракас, сергей рябков, латинская америка, россия, джейк салливан, уолтер ортис