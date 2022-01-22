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Эксперт обвинил США в двойных стандартах из-за политики в Латинской Америке
Эксперт обвинил США в двойных стандартах из-за политики в Латинской Америке - РИА Новости, 22.01.2022
Эксперт обвинил США в двойных стандартах из-за политики в Латинской Америке
Общественное беспокойство в связи с предполагаемым расширением военного сотрудничества России с Латинской Америкой в ситуации, когда Соединенные Штаты... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T05:00
2022-01-22T05:00
в мире
сша
каракас
сергей рябков
латинская америка
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джейк салливан
уолтер ортис
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КАРАКАС, 22 янв — РИА Новости. Общественное беспокойство в связи с предполагаемым расширением военного сотрудничества России с Латинской Америкой в ситуации, когда Соединенные Штаты увеличивают военное присутствие в этом регионе, говорит о двойных стандартах, считает аналитик из Центрального университета Венесуэлы, политолог Уолтер Ортис.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о возможности размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, отметил, что Штаты дадут решительный ответ, если Россия будет размещать свои войска в Латинской Америке."Это (критика Венесуэлы за сотрудничество с Россией — ред.) проявление двойных стандартов и стремления Соединенных Штатов позиционировать себя как единственного легитимного игрока, который может иметь отношения с кем угодно, на любых условиях, способного устанавливать красные линии для всех без каких-либо международных норм", — добавил Ортис.Политолог подчеркнул, что шумиху вокруг военного сотрудничества России с Латинской Америкой поднимают на фоне приближающихся выборов в конгресс США."Давайте помнить о выборах в конгресс США и об их политике препятствования росту многополярных стран, таких как Российская Федерация и Китай, и их зон влияния. То, что происходит на Украине и на Тайване, является частью этой политики", — сказал Ортис.По словам эксперта, Соединенные Штаты бьют тревогу и выражают свою обеспокоенность, потому что Россия и Китай выстраивают суверенные отношения в регионе, который США "определяют как свой задний двор".
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в мире, сша, каракас, сергей рябков, латинская америка, россия, джейк салливан, уолтер ортис
05:00 22.01.2022
 
Эксперт обвинил США в двойных стандартах из-за политики в Латинской Америке

Эксперт Ортис: шум вокруг сотрудничества России и Венесуэлы говорит о двойных стандартах

© Pixabay / NanuVisual Панорама Каракаса, Венесуэла
Панорама Каракаса, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© Pixabay / NanuVisual
Панорама Каракаса, Венесуэла. Архивное фото
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КАРАКАС, 22 янв — РИА Новости. Общественное беспокойство в связи с предполагаемым расширением военного сотрудничества России с Латинской Америкой в ситуации, когда Соединенные Штаты увеличивают военное присутствие в этом регионе, говорит о двойных стандартах, считает аналитик из Центрального университета Венесуэлы, политолог Уолтер Ортис.

"Ни для кого не секрет, что... военные базы США рассредоточены почти на всем латиноамериканском континенте, и это не вызывает большого беспокойства, подобного тому, что пытаются разжечь в связи с возможным расширением военно-технического сотрудничества Венесуэлы и России", — сказал Ортис РИА Новости.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о возможности размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, отметил, что Штаты дадут решительный ответ, если Россия будет размещать свои войска в Латинской Америке.
"Это (критика Венесуэлы за сотрудничество с Россией — ред.) проявление двойных стандартов и стремления Соединенных Штатов позиционировать себя как единственного легитимного игрока, который может иметь отношения с кем угодно, на любых условиях, способного устанавливать красные линии для всех без каких-либо международных норм", — добавил Ортис.
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Политолог подчеркнул, что шумиху вокруг военного сотрудничества России с Латинской Америкой поднимают на фоне приближающихся выборов в конгресс США.
"Давайте помнить о выборах в конгресс США и об их политике препятствования росту многополярных стран, таких как Российская Федерация и Китай, и их зон влияния. То, что происходит на Украине и на Тайване, является частью этой политики", — сказал Ортис.
По словам эксперта, Соединенные Штаты бьют тревогу и выражают свою обеспокоенность, потому что Россия и Китай выстраивают суверенные отношения в регионе, который США "определяют как свой задний двор".
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В миреСШАКаракасСергей РябковЛатинская АмерикаРоссияДжейк СалливанУолтер Ортис
 
 
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