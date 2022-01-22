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В квартире жительницы Тольятти обнаружили 120 собак
В квартире жительницы Тольятти обнаружили 120 собак - РИА Новости, 22.01.2022
В квартире жительницы Тольятти обнаружили 120 собак
Волонтеры ищут новых хозяев для 120 собак, которых они обнаружили в квартире жительницы Тольятти, пост с просьбой о помощи размещен в группе местного приюта... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T16:01
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происшествия
тольятти
самарская область
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САМАРА, 22 янв – РИА Новости. Волонтеры ищут новых хозяев для 120 собак, которых они обнаружили в квартире жительницы Тольятти, пост с просьбой о помощи размещен в группе местного приюта Help в социальной сети "ВКонтакте"."Сегодня волонтеры нашего города пришли в тихий ужас от увиденного. Мы с таким количеством собак столкнулись впервые... около 120 или даже больше собак. Их просто не сосчитать. Все маленькие, размером с кошку. Есть и взрослые, и подростки, и щенки. Все истощены", - говорится в сообщении.По информации волонтеров, изначально женщина держала восемь собак для разведения – болонок, длинношерстных такс и пуделей. "Но дальше что-то пошло не по сценарию, и сейчас их там за 100. Все между собой, соответственно, спаривались. Так что теперь там вся порода перемешана", - объяснили в приюте.Волонтеры отмечают, что собаки голодные, истощенные. Кроме того, на балконе нашли несколько тел щенков. Часть животных волонтеры уже забрали.Волонтеры из указанного приюта обратились за помощью ко всем приютам и передержкам в Самарской области, а также к просто неравнодушным людям, которые давно хотели завести маленькую собаку.
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происшествия, тольятти, самарская область
16:01 22.01.2022 (обновлено: 16:05 22.01.2022)
 
В квартире жительницы Тольятти обнаружили 120 собак

В квартире жительницы Тольятти обнаружили 120 собак, им ищут хозяев

© РИА Новости / А. Соломонов / Перейти в фотобанкПанорама города Тольятти
Панорама города Тольятти - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / А. Соломонов
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Панорама города Тольятти
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САМАРА, 22 янв – РИА Новости. Волонтеры ищут новых хозяев для 120 собак, которых они обнаружили в квартире жительницы Тольятти, пост с просьбой о помощи размещен в группе местного приюта Help в социальной сети "ВКонтакте".
"Сегодня волонтеры нашего города пришли в тихий ужас от увиденного. Мы с таким количеством собак столкнулись впервые... около 120 или даже больше собак. Их просто не сосчитать. Все маленькие, размером с кошку. Есть и взрослые, и подростки, и щенки. Все истощены", - говорится в сообщении.
По информации волонтеров, изначально женщина держала восемь собак для разведения – болонок, длинношерстных такс и пуделей. "Но дальше что-то пошло не по сценарию, и сейчас их там за 100. Все между собой, соответственно, спаривались. Так что теперь там вся порода перемешана", - объяснили в приюте.
Волонтеры отмечают, что собаки голодные, истощенные. Кроме того, на балконе нашли несколько тел щенков. Часть животных волонтеры уже забрали.
Волонтеры из указанного приюта обратились за помощью ко всем приютам и передержкам в Самарской области, а также к просто неравнодушным людям, которые давно хотели завести маленькую собаку.
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