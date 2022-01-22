https://ria.ru/20220122/sobaki-1769061376.html

В квартире жительницы Тольятти обнаружили 120 собак

В квартире жительницы Тольятти обнаружили 120 собак - РИА Новости, 22.01.2022

В квартире жительницы Тольятти обнаружили 120 собак

Волонтеры ищут новых хозяев для 120 собак, которых они обнаружили в квартире жительницы Тольятти, пост с просьбой о помощи размещен в группе местного приюта... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T16:01

2022-01-22T16:01

2022-01-22T16:05

происшествия

тольятти

самарская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/20714/85/207148598_0:145:3042:1856_1920x0_80_0_0_854d536c803a9af5ca2f3f8107d842d9.jpg

САМАРА, 22 янв – РИА Новости. Волонтеры ищут новых хозяев для 120 собак, которых они обнаружили в квартире жительницы Тольятти, пост с просьбой о помощи размещен в группе местного приюта Help в социальной сети "ВКонтакте"."Сегодня волонтеры нашего города пришли в тихий ужас от увиденного. Мы с таким количеством собак столкнулись впервые... около 120 или даже больше собак. Их просто не сосчитать. Все маленькие, размером с кошку. Есть и взрослые, и подростки, и щенки. Все истощены", - говорится в сообщении.По информации волонтеров, изначально женщина держала восемь собак для разведения – болонок, длинношерстных такс и пуделей. "Но дальше что-то пошло не по сценарию, и сейчас их там за 100. Все между собой, соответственно, спаривались. Так что теперь там вся порода перемешана", - объяснили в приюте.Волонтеры отмечают, что собаки голодные, истощенные. Кроме того, на балконе нашли несколько тел щенков. Часть животных волонтеры уже забрали.Волонтеры из указанного приюта обратились за помощью ко всем приютам и передержкам в Самарской области, а также к просто неравнодушным людям, которые давно хотели завести маленькую собаку.

https://ria.ru/20220114/sobaka-1767868117.html

тольятти

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тольятти, самарская область