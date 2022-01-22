https://ria.ru/20220122/snegopad-1769071832.html
Городские службы ликвидируют последствия крупного снегопада в Москве
Городские службы ликвидируют последствия крупного снегопада в Москве - РИА Новости, 22.01.2022
Городские службы ликвидируют последствия крупного снегопада в Москве
Городские службы продолжают ликвидировать последствия крупного снегопада в Москве, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T17:27
2022-01-22T17:27
2022-01-22T19:00
общество
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Городские службы продолжают ликвидировать последствия крупного снегопада в Москве, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале."Городские службы продолжают ликвидировать последствия крупного снегопада. Мониторинг улично-дорожной сети ведется круглосуточно. В соответствии с погодными условиями проводятся регламентные работы", - говорится в сообщении.Также в комплексе напомнили, что обратиться по вопросам уборки снега можно: в управляющую компанию, на портал "Наш город", в Единый диспетчерский центр.
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Круглосуточные снегоуборочные работы из-за рекордного снегопада в Москве
В столице продолжается сильный снегопад. В круглосуточном режиме идут работы по уборке от снега улиц, дворовых территорий, парковочных мест, межквартальных проездов, погрузке и вывозу снега.
2022-01-22T17:27
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общество, москва, городское хозяйство москвы, видео
17:27 22.01.2022 (обновлено: 19:00 22.01.2022)
Городские службы ликвидируют последствия крупного снегопада в Москве
Городские службы ликвидируют последствия крупного снегопада в Москве