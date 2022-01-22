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Городские службы ликвидируют последствия крупного снегопада в Москве

Городские службы ликвидируют последствия крупного снегопада в Москве - РИА Новости, 22.01.2022

Городские службы ликвидируют последствия крупного снегопада в Москве

Городские службы продолжают ликвидировать последствия крупного снегопада в Москве, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T17:27

2022-01-22T17:27

2022-01-22T19:00

общество

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Городские службы продолжают ликвидировать последствия крупного снегопада в Москве, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале."Городские службы продолжают ликвидировать последствия крупного снегопада. Мониторинг улично-дорожной сети ведется круглосуточно. В соответствии с погодными условиями проводятся регламентные работы", - говорится в сообщении.Также в комплексе напомнили, что обратиться по вопросам уборки снега можно: в управляющую компанию, на портал "Наш город", в Единый диспетчерский центр.

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Круглосуточные снегоуборочные работы из-за рекордного снегопада в Москве В столице продолжается сильный снегопад. В круглосуточном режиме идут работы по уборке от снега улиц, дворовых территорий, парковочных мест, межквартальных проездов, погрузке и вывозу снега. 2022-01-22T17:27 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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