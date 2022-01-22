Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220122/snegopad-1769034785.html
Муниципалитеты на Кубани ввели режимы повышенной готовности
Муниципалитеты на Кубани ввели режимы повышенной готовности - РИА Новости, 22.01.2022
Муниципалитеты на Кубани ввели режимы повышенной готовности
Режим повышенной готовности введен в большинстве районов Кубани из-за снегопада, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T10:46
2022-01-22T10:47
происшествия
краснодарский край
славянский район
новороссийск
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597535135_410:646:2901:2047_1920x0_80_0_0_b827f68c94577743474f3e4353c2535d.jpg
КРАСНОДАР, 22 янв - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в большинстве районов Кубани из-за снегопада, сообщает оперативный штаб Краснодарского края."Снегопад в Краснодарском крае. В 34 районах введен режим повышенной готовности. На территории региона действуют 3 экстренных предупреждения. 22-24 января в крае ожидаются сильный дождь, мокрый снег, налипание на провода, сильный гололед", - говорится в сообщении.Уточняется, что в ряде районов ожидаются подъёмы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок, в Славянском районе уже подтоплены 36 дворов, в Крымском районе произошел перелив ерика через дорогу, из-за снега на железнодорожных путях задержаны пассажирские поезда.В Новороссийске в направлении перевала "Волчьи ворота" не смогли подняться два большегруза, однако движение на участке уже восстановлено, и на месте организованы пункты обогрева.Закрыт для грузовиков Молдовановский перевал как в сторону Горячего Ключа так и в сторону Джубги, спецтехника очищает проезжую часть.Аэропорт Краснодара закрыт минимум до 15.00 мск, добавляется в релизе.
https://ria.ru/20220122/aeroport-1769025565.html
https://ria.ru/20220121/snegopad-1769003521.html
краснодарский край
славянский район
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597535135_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_223f506fc1247c3809490638f1b99a9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, славянский район, новороссийск, коронавирус в россии
10:46 22.01.2022 (обновлено: 10:47 22.01.2022)
 
Муниципалитеты на Кубани ввели режимы повышенной готовности

Муниципалитеты на Кубани ввели режимы повышенной готовности из-за снегопада

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПассажиры у Международного аэропорта Краснодар имени Екатерины II
Пассажиры у Международного аэропорта Краснодар имени Екатерины II - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 22 янв - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в большинстве районов Кубани из-за снегопада, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"Снегопад в Краснодарском крае. В 34 районах введен режим повышенной готовности. На территории региона действуют 3 экстренных предупреждения. 22-24 января в крае ожидаются сильный дождь, мокрый снег, налипание на провода, сильный гололед", - говорится в сообщении.
Уборка снега в аэропорту Краснодара - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
09:02
Международный аэропорт Краснодара закрыли из-за снегопада
Уточняется, что в ряде районов ожидаются подъёмы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок, в Славянском районе уже подтоплены 36 дворов, в Крымском районе произошел перелив ерика через дорогу, из-за снега на железнодорожных путях задержаны пассажирские поезда.
В Новороссийске в направлении перевала "Волчьи ворота" не смогли подняться два большегруза, однако движение на участке уже восстановлено, и на месте организованы пункты обогрева.
Закрыт для грузовиков Молдовановский перевал как в сторону Горячего Ключа так и в сторону Джубги, спецтехника очищает проезжую часть.
Аэропорт Краснодара закрыт минимум до 15.00 мск, добавляется в релизе.
Уборка снега в Москве
Вчера, 22:16
Городские службы Москвы непрерывно чистят город от снега
 
ПроисшествияКраснодарский крайСлавянский районНовороссийскКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54Вучич обвинил фонд Рокфеллера в спонсировании протестов в Сербии
00:11Посольство КНР отреагировало на сообщения о "просьбе" Си Цзиньпина к Путину
00:07Главком ВМС Германии ушел в отставку после слов о Крыме
23:54Вучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимой
23:50МИД Сирии потребовал вывода военного контингента США из страны
23:42Эрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в Турции
23:33Глава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИ
23:30Влияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол России
23:22В Рязани в ДТП погибли два человека
23:09Посол России допустил усиление военного сотрудничества с Венесуэлой
22:56СК завел уголовное дело после исчезновения девушки под Саратовом
22:49В Татарстане в ДТП погибла девушка
22:39В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных
22:25В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова
22:04Пушилин оценил посреднические инициативы Турции по Украине
21:56Встреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в Киеве
21:50Берлускони не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Италии
21:44В Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС, что "Крым не вернуть"
21:44МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на Украине
21:40Пушилин заявил, что поступает информация о присутствии ЧВК в Донбассе
Лента новостейМолния
Вучич обвинил фонд Рокфеллера в спонсировании протестов в СербииПосольство КНР отреагировало на сообщения о "просьбе" Си Цзиньпина к ПутинуГлавком ВМС Германии ушел в отставку после слов о КрымеВучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимойМИД Сирии потребовал вывода военного контингента США из страныЭрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в ТурцииГлава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИВлияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол РоссииВ Рязани в ДТП погибли два человека Посол России допустил усиление военного сотрудничества с ВенесуэлойСК завел уголовное дело после исчезновения девушки под СаратовомВ Татарстане в ДТП погибла девушкаВ Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуостроваПушилин оценил посреднические инициативы Турции по УкраинеВстреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в КиевеБерлускони не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента ИталииВ Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС, что "Крым не вернуть"МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на УкраинеПушилин заявил, что поступает информация о присутствии ЧВК в Донбассе