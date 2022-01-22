https://ria.ru/20220122/snegopad-1769034785.html
Муниципалитеты на Кубани ввели режимы повышенной готовности
Муниципалитеты на Кубани ввели режимы повышенной готовности - РИА Новости, 22.01.2022
Муниципалитеты на Кубани ввели режимы повышенной готовности
Режим повышенной готовности введен в большинстве районов Кубани из-за снегопада, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T10:46
2022-01-22T10:46
2022-01-22T10:47
происшествия
краснодарский край
славянский район
новороссийск
коронавирус в россии
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КРАСНОДАР, 22 янв - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в большинстве районов Кубани из-за снегопада, сообщает оперативный штаб Краснодарского края."Снегопад в Краснодарском крае. В 34 районах введен режим повышенной готовности. На территории региона действуют 3 экстренных предупреждения. 22-24 января в крае ожидаются сильный дождь, мокрый снег, налипание на провода, сильный гололед", - говорится в сообщении.Уточняется, что в ряде районов ожидаются подъёмы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок, в Славянском районе уже подтоплены 36 дворов, в Крымском районе произошел перелив ерика через дорогу, из-за снега на железнодорожных путях задержаны пассажирские поезда.В Новороссийске в направлении перевала "Волчьи ворота" не смогли подняться два большегруза, однако движение на участке уже восстановлено, и на месте организованы пункты обогрева.Закрыт для грузовиков Молдовановский перевал как в сторону Горячего Ключа так и в сторону Джубги, спецтехника очищает проезжую часть.Аэропорт Краснодара закрыт минимум до 15.00 мск, добавляется в релизе.
https://ria.ru/20220122/aeroport-1769025565.html
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происшествия, краснодарский край, славянский район, новороссийск, коронавирус в россии
10:46 22.01.2022 (обновлено: 10:47 22.01.2022)
Муниципалитеты на Кубани ввели режимы повышенной готовности
Муниципалитеты на Кубани ввели режимы повышенной готовности из-за снегопада