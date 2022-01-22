https://ria.ru/20220122/siriya-1769093988.html

МИД Сирии потребовал вывода военного контингента США из страны

МИД Сирии потребовал вывода военного контингента США из страны - РИА Новости, 22.01.2022

МИД Сирии потребовал вывода военного контингента США из страны

МИД Сирии на фоне попытки боевиков террористической группировки "Исламское государство"* захватить тюрьму в городе Эль-Хасаке вновь потребовал вывода военного... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T23:50

2022-01-22T23:50

2022-01-22T23:50

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сирийские демократические силы

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КАИР, 22 янв – РИА Новости. МИД Сирии на фоне попытки боевиков террористической группировки "Исламское государство"* захватить тюрьму в городе Эль-Хасаке вновь потребовал вывода военного контингента США с северо-востока страны, сообщает сирийское государственное агентство САНА.Согласно заявлению официального Дамаска, действия формирований "Сирийских демократических сил" (SDF) и авиации США привели к разрушениям объектов инфраструктуры в провинции Эль-Хасака. В сирийском внешнеполитическом ведомстве добавили, что "тысячи семей были вынуждены покинуть свои дома в поисках убежища на подконтрольной сирийскому правительству территории"."Сирийская Арабская Республика вновь осуждает действия, которые привели к перемещению тысяч сирийских граждан и усугубили их страдания, и требует вывода военного контингента США", - приводит агентство заявление МИД.В тексте коммюнике МИД также отмечается, что действия американских сил и боевиков SDF "приравниваются к военным преступлениям и преступлениям против человечности".В четверг вечером сирийские СМИ сообщили, что террористы ИГ предприняли попытку побега из тюрьмы в Эль-Хасаке на территории, подконтрольной арабо-курдским формированиям "Сирийские демократические силы" (SDF). По некоторым данным, вследствие подрыва машины со смертником около тюрьмы погибли и получили ранения несколько бойцов SDF.В субботу телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что SDF при поддержке военных США предприняло очередной штурм тюрьмы в Эль-Хасаке, часть зданий которой продолжают удерживать боевики ИГ. По данным "Аль-Арабии" за несколько дней боев курдским "спецназом было уничтожено пятьдесят шесть террористов". Количество жертв среди бойцов SDF увеличилось до тридцати трех.Курдские вооруженные формирования при поддержке военных США контролируют на сегодняшний день большую часть провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В том числе под их контролем - большинство кварталов городов Эль-Хасаке и Камышлы.Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от Евфрата, и их военное крыло – "Сирийские демократические силы". Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20220122/siriya-1769085507.html

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