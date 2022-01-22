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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20220122/siriya-1769085507.html
В Сирии ликвидировали свыше 50 террористов ИГ*, сообщили СМИ
В Сирии ликвидировали свыше 50 террористов ИГ*, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.01.2022
В Сирии ликвидировали свыше 50 террористов ИГ*, сообщили СМИ
Формирования "Сирийских демократических сил" (SDF) ликвидировали 56 боевиков террористической группировки "Исламское государство"* во время боев в городе... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T21:04
2022-01-22T23:34
война в сирии
в мире
сша
сирия
исламское государство
эль-хасаке
сирийские демократические силы
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КАИР, 22 янв — РИА Новости. Формирования "Сирийских демократических сил" (SDF) ликвидировали 56 боевиков террористической группировки "Исламское государство"* во время боев в городе Эль-Хасаке, центре неподконтрольной Дамаску провинции на северо-востоке Сирии, передает телеканал "Аль-Арабия".По данным источников СМИ, в субботу отряды SDF при поддержке американских военных предприняли очередной штурм тюрьмы в Эль-Хасаке, где террористы ИГ* продолжают удерживать часть зданий. За несколько дней курдским "спецназом было уничтожено 56 террористов". Число жертв среди бойцов SDF увеличилось до 33.В четверг вечером сирийское государственное агентство телерадиовещания сообщило, что террористы ИГ* предприняли попытку побега из тюрьмы в Эль-Хасаке. По некоторым данным, из-за подрыва машины со смертником около нее погибли и получили ранения несколько бойцов SDF. ИГ* взяло на себя ответственность за нападение на тюрьму.Курдские вооруженные формирования при поддержке военных США сейчас контролируют большую часть провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В том числе под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы.Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от Евфрата, и их военное крыло — "Сирийские демократические силы". САР провела несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.*Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, сша, сирия, исламское государство, эль-хасаке, сирийские демократические силы
21:04 22.01.2022 (обновлено: 23:34 22.01.2022)
 
В Сирии ликвидировали свыше 50 террористов ИГ*, сообщили СМИ

"Аль-Арабия": на северо-востоке Сирии в городе Эль-Хасаке ликвидировали 56 террористов ИГ*

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСирийский военный
Сирийский военный - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Сирийский военный . Архивное фото
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КАИР, 22 янв — РИА Новости. Формирования "Сирийских демократических сил" (SDF) ликвидировали 56 боевиков террористической группировки "Исламское государство"* во время боев в городе Эль-Хасаке, центре неподконтрольной Дамаску провинции на северо-востоке Сирии, передает телеканал "Аль-Арабия".
По данным источников СМИ, в субботу отряды SDF при поддержке американских военных предприняли очередной штурм тюрьмы в Эль-Хасаке, где террористы ИГ* продолжают удерживать часть зданий. За несколько дней курдским "спецназом было уничтожено 56 террористов". Число жертв среди бойцов SDF увеличилось до 33.
В четверг вечером сирийское государственное агентство телерадиовещания сообщило, что террористы ИГ* предприняли попытку побега из тюрьмы в Эль-Хасаке. По некоторым данным, из-за подрыва машины со смертником около нее погибли и получили ранения несколько бойцов SDF. ИГ* взяло на себя ответственность за нападение на тюрьму.
Курдские вооруженные формирования при поддержке военных США сейчас контролируют большую часть провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В том числе под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы.
Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от Евфрата, и их военное крыло — "Сирийские демократические силы". САР провела несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Боевик террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
Вчера, 22:10Война в Сирии
Минобороны России раскрыло подробности нападения на тюрьму в Хасеке
 
Война в СирииВ миреСШАСирияИсламское государствоЭль-ХасакеСирийские демократические силы
 
 
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