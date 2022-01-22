https://ria.ru/20220122/shtraf-1769026995.html

Средний чек оплаченного штрафа за нарушения ПДД в 2021 году вырос на 18%

Средний чек оплаченного штрафа за нарушения ПДД в 2021 году вырос на 18% - РИА Новости, 22.01.2022

Средний чек оплаченного штрафа за нарушения ПДД в 2021 году вырос на 18%

Средний чек одного оплаченного штрафа ГИБДД по итогам прошлого года составил 695 рублей, что на 18% больше по сравнению с 2020 годом, говорится в исследовании... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T09:06

2022-01-22T09:06

2022-01-22T09:06

общество

гибдд мвд рф

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737614615_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f460f282323614b952c985e2d60f8575.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Средний чек одного оплаченного штрафа ГИБДД по итогам прошлого года составил 695 рублей, что на 18% больше по сравнению с 2020 годом, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Средний размер одной такой оплаченной квитанции по картам банка составил 695 рублей, и он вырос на 18% относительно 2020 года. Наименьшее количество платежей по квитанциям ГИБДД было отмечено в новогоднем январе (3% от всех штрафов), когда ежедневная интенсивность на дорогах из-за праздников ниже обычного. Самое же большое число штрафов пришлось на август (13%, соответственно) – активный месяц подготовки к учебному году и к выходу на работу после сезона летних отпусков", - показало исследование.Аналитики обратили внимание, что в ноябре 2021 года, на который выпал жесткий локдаун, доля от всех месяцев года по штрафам ГИБДД составила 9%, а общее количество платежей выросло на 20% относительно октября. Для сравнения: в марте 2020 года – месяце первого локдауна – число квитанций за нарушение ПДД выросло на 7% по сравнению с февралем.Судя по статистике, в 2021 году россияне были достаточно аккуратны за рулем, также они старались как можно быстрее оплатить полученные штрафы. Так, большинство оплаченных квитанций за нарушение ПДД (68%) пришлось на сумму в 250 рублей: размер минимального штрафа ГИБДД по стране составляет 500 рублей, а значит, в указанные 68% вошли квитанции, оплаченные со скидкой 50% (в течение 20 дней с момента вынесения постановления).На втором месте по числу оплат в 2021 году – квитанции в 500 рублей с долей в 6% от всех штрафов, за ними – в 750 рублей с долей в 2%.

https://ria.ru/20220121/shtrafy-1768983047.html

https://ria.ru/20220120/shtraf-1768660524.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, гибдд мвд рф, авто