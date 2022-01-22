https://ria.ru/20220122/shtraf-1769026995.html
Средний чек оплаченного штрафа за нарушения ПДД в 2021 году вырос на 18%
Средний чек оплаченного штрафа за нарушения ПДД в 2021 году вырос на 18% - РИА Новости, 22.01.2022
Средний чек оплаченного штрафа за нарушения ПДД в 2021 году вырос на 18%
Средний чек одного оплаченного штрафа ГИБДД по итогам прошлого года составил 695 рублей, что на 18% больше по сравнению с 2020 годом, говорится в исследовании... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T09:06
2022-01-22T09:06
2022-01-22T09:06
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Средний чек одного оплаченного штрафа ГИБДД по итогам прошлого года составил 695 рублей, что на 18% больше по сравнению с 2020 годом, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Средний размер одной такой оплаченной квитанции по картам банка составил 695 рублей, и он вырос на 18% относительно 2020 года. Наименьшее количество платежей по квитанциям ГИБДД было отмечено в новогоднем январе (3% от всех штрафов), когда ежедневная интенсивность на дорогах из-за праздников ниже обычного. Самое же большое число штрафов пришлось на август (13%, соответственно) – активный месяц подготовки к учебному году и к выходу на работу после сезона летних отпусков", - показало исследование.Аналитики обратили внимание, что в ноябре 2021 года, на который выпал жесткий локдаун, доля от всех месяцев года по штрафам ГИБДД составила 9%, а общее количество платежей выросло на 20% относительно октября. Для сравнения: в марте 2020 года – месяце первого локдауна – число квитанций за нарушение ПДД выросло на 7% по сравнению с февралем.Судя по статистике, в 2021 году россияне были достаточно аккуратны за рулем, также они старались как можно быстрее оплатить полученные штрафы. Так, большинство оплаченных квитанций за нарушение ПДД (68%) пришлось на сумму в 250 рублей: размер минимального штрафа ГИБДД по стране составляет 500 рублей, а значит, в указанные 68% вошли квитанции, оплаченные со скидкой 50% (в течение 20 дней с момента вынесения постановления).На втором месте по числу оплат в 2021 году – квитанции в 500 рублей с долей в 6% от всех штрафов, за ними – в 750 рублей с долей в 2%.
https://ria.ru/20220121/shtrafy-1768983047.html
https://ria.ru/20220120/shtraf-1768660524.html
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общество, гибдд мвд рф, авто
Средний чек оплаченного штрафа за нарушения ПДД в 2021 году вырос на 18%
Средний чек одного оплаченного штрафа ГИБДД по итогам прошлого года составил 695 рублей
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Средний чек одного оплаченного штрафа ГИБДД по итогам прошлого года составил 695 рублей, что на 18% больше по сравнению с 2020 годом, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Средний размер одной такой оплаченной квитанции по картам банка составил 695 рублей, и он вырос на 18% относительно 2020 года. Наименьшее количество платежей по квитанциям ГИБДД
было отмечено в новогоднем январе (3% от всех штрафов), когда ежедневная интенсивность на дорогах из-за праздников ниже обычного. Самое же большое число штрафов пришлось на август (13%, соответственно) – активный месяц подготовки к учебному году и к выходу на работу после сезона летних отпусков", - показало исследование.
Аналитики обратили внимание, что в ноябре 2021 года, на который выпал жесткий локдаун, доля от всех месяцев года по штрафам ГИБДД составила 9%, а общее количество платежей выросло на 20% относительно октября. Для сравнения: в марте 2020 года – месяце первого локдауна – число квитанций за нарушение ПДД выросло на 7% по сравнению с февралем.
Судя по статистике, в 2021 году россияне были достаточно аккуратны за рулем, также они старались как можно быстрее оплатить полученные штрафы. Так, большинство оплаченных квитанций за нарушение ПДД (68%) пришлось на сумму в 250 рублей: размер минимального штрафа ГИБДД по стране составляет 500 рублей, а значит, в указанные 68% вошли квитанции, оплаченные со скидкой 50% (в течение 20 дней с момента вынесения постановления).
На втором месте по числу оплат в 2021 году – квитанции в 500 рублей с долей в 6% от всех штрафов, за ними – в 750 рублей с долей в 2%.