https://ria.ru/20220122/shenbakh-1769093257.html
Глава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИ
Глава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.01.2022
Глава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИ
Командующий военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах, который ранее заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, попросил освободить его от... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T23:33
2022-01-22T23:33
2022-01-22T23:50
в мире
германия
украина
оон
москва
владимир путин
der spiegel
министерство обороны германии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_18e538199d531405705bdc733ce02a5b.jpg
БЕРЛИН, 22 янв - РИА Новости. Командующий военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах, который ранее заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, попросил освободить его от занимаемого поста, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на собственную информацию.Издание ранее сообщало, что в субботу глава министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в срочном порядке провела видеозвонок с генеральным инспектором вооруженных сил ФРГ Эберхардом Цорном и консультантом по связям с общественностью, чтобы обсудить слова вице-адмирала. Отмечалось, что в понедельник Шенбаху предстоит разъяснительная беседа с генеральным инспектором.Теперь, по сообщению журнала, Шенбах "вышел из неловкого положения" и сам попросил освободить его от занимаемой должности.
https://ria.ru/20220122/krym-1769089569.html
германия
украина
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_267:136:2816:2048_1920x0_80_0_0_270052888e1afefe9e358c5d7f4a4a9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, оон, москва, владимир путин, der spiegel, министерство обороны германии, россия, кристина ламбрехт
23:33 22.01.2022 (обновлено: 23:50 22.01.2022)
Глава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИ
Spiegel: глава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о невозвращении Крыма