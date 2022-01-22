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Глава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИ
Глава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.01.2022
Глава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИ
Командующий военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах, который ранее заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, попросил освободить его от... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T23:33
2022-01-22T23:50
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москва
владимир путин
der spiegel
министерство обороны германии
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БЕРЛИН, 22 янв - РИА Новости. Командующий военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах, который ранее заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, попросил освободить его от занимаемого поста, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на собственную информацию.Издание ранее сообщало, что в субботу глава министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в срочном порядке провела видеозвонок с генеральным инспектором вооруженных сил ФРГ Эберхардом Цорном и консультантом по связям с общественностью, чтобы обсудить слова вице-адмирала. Отмечалось, что в понедельник Шенбаху предстоит разъяснительная беседа с генеральным инспектором.Теперь, по сообщению журнала, Шенбах "вышел из неловкого положения" и сам попросил освободить его от занимаемой должности.
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в мире, германия, украина, оон, москва, владимир путин, der spiegel, министерство обороны германии, россия, кристина ламбрехт
23:33 22.01.2022 (обновлено: 23:50 22.01.2022)
 
Глава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИ

Spiegel: глава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о невозвращении Крыма

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 22 янв - РИА Новости. Командующий военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах, который ранее заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, попросил освободить его от занимаемого поста, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на собственную информацию.
Издание ранее сообщало, что в субботу глава министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в срочном порядке провела видеозвонок с генеральным инспектором вооруженных сил ФРГ Эберхардом Цорном и консультантом по связям с общественностью, чтобы обсудить слова вице-адмирала. Отмечалось, что в понедельник Шенбаху предстоит разъяснительная беседа с генеральным инспектором.
Теперь, по сообщению журнала, Шенбах "вышел из неловкого положения" и сам попросил освободить его от занимаемой должности.
Национальный флаг Федеративной Республики Германии - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
21:44
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В миреГерманияУкраинаООНМоскваВладимир ПутинDer SpiegelМинистерство обороны ГерманииРоссияКристина Ламбрехт
 
 
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