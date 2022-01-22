https://ria.ru/20220122/shenbakh-1769093257.html

Глава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИ

Глава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.01.2022

Глава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИ

Командующий военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах, который ранее заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, попросил освободить его от... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T23:33

2022-01-22T23:33

2022-01-22T23:50

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БЕРЛИН, 22 янв - РИА Новости. Командующий военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах, который ранее заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, попросил освободить его от занимаемого поста, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на собственную информацию.Издание ранее сообщало, что в субботу глава министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в срочном порядке провела видеозвонок с генеральным инспектором вооруженных сил ФРГ Эберхардом Цорном и консультантом по связям с общественностью, чтобы обсудить слова вице-адмирала. Отмечалось, что в понедельник Шенбаху предстоит разъяснительная беседа с генеральным инспектором.Теперь, по сообщению журнала, Шенбах "вышел из неловкого положения" и сам попросил освободить его от занимаемой должности.

https://ria.ru/20220122/krym-1769089569.html

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