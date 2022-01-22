https://ria.ru/20220122/shakhta-1769028233.html

Шахта "Комсомолец" в Кузбассе заработала в штатном режиме

Шахта "Комсомолец" в Кузбассе заработала в штатном режиме - РИА Новости, 22.01.2022

Шахта "Комсомолец" в Кузбассе заработала в штатном режиме

Шахта "Комсомолец" в Кузбассе, активность на которой приостанавливали из-за неполадки с вентилятором главного проветривания, работает в штатном режиме. Об этом... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T09:22

2022-01-22T09:22

2022-01-22T09:51

происшествия

ленинск-кузнецкий

сибирская угольная энергетическая компания

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КЕМЕРОВО, 22 янв – РИА Новости. Шахта "Комсомолец" в Кузбассе, активность на которой приостанавливали из-за неполадки с вентилятором главного проветривания, работает в штатном режиме. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании СУЭК."В 11.40 (07.40 мск) все работы по восстановлению подачи тепла возобновлены, вентилятор запущен в работу. В настоящее время шахта работает в штатном режиме", – уточнили на предприятии.В 09:10 (05:19 мск) произошла просадка напряжения в сети электропередач, это привело к потере напряжения на котельной вентиляционного ствола №2. Впоследствии инженеры отключили насос, подающий воду на калориферную установку, пояснили в компании. Чтобы исключить подачу холодного воздуха в горные выработки, вентилятор выключали. В шахте находились 56 человек, на время работ их вывели на поверхность.

https://ria.ru/20220122/shakhta-1769021806.html

ленинск-кузнецкий

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происшествия, ленинск-кузнецкий, сибирская угольная энергетическая компания