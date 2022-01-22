https://ria.ru/20220122/shakhta-1769024312.html
В ЕДДС рассказали о работе шахты "Комсомолец" в Кузбассе
В ЕДДС рассказали о работе шахты "Комсомолец" в Кузбассе - РИА Новости, 22.01.2022
В ЕДДС рассказали о работе шахты "Комсомолец" в Кузбассе
Шахта "Комсомолец" в Кузбассе, работа которой приостанавливалась из-за остановки вентилятора главного проветривания, возобновлена, сообщили РИА Новости в ЕДДС... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T08:37
2022-01-22T08:37
2022-01-22T08:37
происшествия
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ленинск-кузнецкий
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КЕМЕРОВО, 22 янв - РИА Новости. Шахта "Комсомолец" в Кузбассе, работа которой приостанавливалась из-за остановки вентилятора главного проветривания, возобновлена, сообщили РИА Новости в ЕДДС Ленинска-Кузнецкого.Ранее сообщалось, что в шахте находились 56 рабочих, все они выведены на поверхность."Все в порядке. Все в рабочем режиме, все нормально, работает шахта в полном объеме", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220122/shakhta-1769020927.html
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происшествия, кемеровская область, ленинск-кузнецкий
В ЕДДС рассказали о работе шахты "Комсомолец" в Кузбассе
ЕДДС Ленинска-Кузнецкого: шахта "Комсомолец" работает в полном объеме
КЕМЕРОВО, 22 янв - РИА Новости. Шахта "Комсомолец" в Кузбассе, работа которой приостанавливалась из-за остановки вентилятора главного проветривания, возобновлена, сообщили РИА Новости в ЕДДС Ленинска-Кузнецкого.
Ранее сообщалось, что в шахте находились 56 рабочих, все они выведены на поверхность.
"Все в порядке. Все в рабочем режиме, все нормально, работает шахта в полном объеме", - говорится в сообщении.