https://ria.ru/20220122/shakhta-1769024312.html

В ЕДДС рассказали о работе шахты "Комсомолец" в Кузбассе

В ЕДДС рассказали о работе шахты "Комсомолец" в Кузбассе - РИА Новости, 22.01.2022

В ЕДДС рассказали о работе шахты "Комсомолец" в Кузбассе

Шахта "Комсомолец" в Кузбассе, работа которой приостанавливалась из-за остановки вентилятора главного проветривания, возобновлена, сообщили РИА Новости в ЕДДС... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T08:37

2022-01-22T08:37

2022-01-22T08:37

происшествия

кемеровская область

ленинск-кузнецкий

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КЕМЕРОВО, 22 янв - РИА Новости. Шахта "Комсомолец" в Кузбассе, работа которой приостанавливалась из-за остановки вентилятора главного проветривания, возобновлена, сообщили РИА Новости в ЕДДС Ленинска-Кузнецкого.Ранее сообщалось, что в шахте находились 56 рабочих, все они выведены на поверхность."Все в порядке. Все в рабочем режиме, все нормально, работает шахта в полном объеме", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220122/shakhta-1769020927.html

кемеровская область

ленинск-кузнецкий

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происшествия, кемеровская область, ленинск-кузнецкий