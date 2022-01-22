https://ria.ru/20220122/shakhta-1769020927.html

На шахте "Комсомолец" в Кузбассе началась эвакуация

На шахте "Комсомолец" в Кузбассе началась эвакуация - РИА Новости, 22.01.2022

На шахте "Комсомолец" в Кузбассе началась эвакуация

Из шахты "Комсомолец" в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области эвакуируют более 50 шахтеров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T07:46

2022-01-22T07:46

2022-01-22T07:52

происшествия

кемеровская область

ленинск-кузнецкий

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Из шахты "Комсомолец" в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области эвакуируют более 50 шахтеров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Собеседник агентства добавил, что работа в шахте приостановлена из-за проблем с проветриванием."Из-за остановки вентилятора главного проветривания на поверхность выводятся 56 горнорабочих, работа шахты приостановлена", — заявил собеседник агентства.Другие подробности уточняются.

https://ria.ru/20220120/kemerovo-1768695518.html

кемеровская область

ленинск-кузнецкий

москва

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происшествия, кемеровская область, ленинск-кузнецкий, москва, россия