https://ria.ru/20220122/shakhta-1769020927.html
На шахте "Комсомолец" в Кузбассе началась эвакуация
На шахте "Комсомолец" в Кузбассе началась эвакуация - РИА Новости, 22.01.2022
На шахте "Комсомолец" в Кузбассе началась эвакуация
Из шахты "Комсомолец" в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области эвакуируют более 50 шахтеров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T07:46
2022-01-22T07:46
2022-01-22T07:52
происшествия
кемеровская область
ленинск-кузнецкий
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Из шахты "Комсомолец" в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области эвакуируют более 50 шахтеров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Собеседник агентства добавил, что работа в шахте приостановлена из-за проблем с проветриванием."Из-за остановки вентилятора главного проветривания на поверхность выводятся 56 горнорабочих, работа шахты приостановлена", — заявил собеседник агентства.Другие подробности уточняются.
https://ria.ru/20220120/kemerovo-1768695518.html
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происшествия, кемеровская область, ленинск-кузнецкий, москва, россия
07:46 22.01.2022 (обновлено: 07:52 22.01.2022)
На шахте "Комсомолец" в Кузбассе началась эвакуация
Более 50 людей на шахте "Комсомолец" в Кузбассе эвакуируют из-за проблем с проветриванием
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Из шахты "Комсомолец" в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области эвакуируют более 50 шахтеров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Собеседник агентства добавил, что работа в шахте приостановлена из-за проблем с проветриванием.
"Из-за остановки вентилятора главного проветривания на поверхность выводятся 56 горнорабочих, работа шахты приостановлена", — заявил собеседник агентства.
Другие подробности уточняются.